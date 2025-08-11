او دوشنبه ۲۰ اسد به رادیو آزادی گفت که از یک سال و شش ماه به این طرف با تمام اعضای خانواده اش در ایران زندگی می کرد ،اما اکنون با یک خواهرش درخانه تنها مانده و نسبت به این وضعیت به شدت نگران است:

«پدر مادر خواهر و برادر خرد مرا بازداشت کردند، به بهانه این که از شما تعهد می گیریم به اردوگاه خواستند و در آنجا تیلفون و پاسپورت های شان را گرفتند و بدون این که حرف شان را بشنوند خود شان را به اردوگاه انتقال دادند، پدرم مسن و بیمار است حتی اجازه ندادند، که دوا های خود را با خود بگیرد، شرایط شان بسیار بد است و آنها اکنون سر مرز گیر مانده اند. »

باسط واحدی یکی از افغان های است که به گفته خودش چند روز قبل در ایران از سوی پولیس بازداشت و بدون خانواده اش به افغانستان اخراج شده است.

او می گوید خودش نان آور و سرپرست خانواده اش بود و اکنون نگران وضعیت خانواده اش در ایران است.

پنج روز در اردوگاه ماندم باز به افغانستان اخراج ما کردند

«ساعت شش و نیم صبح بود که سرکار میرفتم در موتر بالا شدند، کسانی که مدت اعتبار اسناد شان ختم شده بود پائین کردند که من هم شامل آنها بودم پنج روز در اردوگاه ماندم باز به افغانستان اخراج ما کردند ، متاسفانه نگرانی من این است که خانواده ام در ایران بدون سرپرست مانده است مشکلات نان و آب و کرایه خانه است که آنها در ایران سرگردان هستند و من هم بدون هیچ برنامه اینجا مانده ام. »

این در حالیست که سخنگوی پولیس ایران اعلام کرده که میزان شناسایی و بازداشت مهاجران افغان فاقد اسناد در چهار ماه نخست سال جاری ۴۵ در د افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر ایران ، به نقل از سردار منتظر المهدی روز یکشنبه ۱۹اسد نوشته است که نیروهای امنیتی در این مدت با «قاطعیت بیشتری» در بازداشت مهاجران افغان عمل می‌ کنند که منجر به اخراج ۱.۱۴ میلیون نفر شده است.

او افزوده که نیروهای مرزی ایران همچنان برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان، گزمه های خود را نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد شدت بخشیده اند و در نتیجه آن از ورود حداقل ۲۵۰۰ مهاجر افغان فاقد اسناد جلوگیری شده است.

اخراج‌های گسترده پس از تنش‌های منطقه‌ای

پس از درگیری ۱۲ روزه چند ماه قبل میان ایران و اسرائیل، ایران اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.

با وجود محکومیت‌ های بین المللی از سوی نهادهای مدافع حقوق پناهندگان و سازمان ‌های بشری ، ایران هنوز هم به روند اخراج مهاجران افغان ادامه می‌ دهد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا ۲۳ جولای، بیش از یک میلیون و ۶۸۴ هزار نفر از ایران بازگردانده شده‌ اند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است.

سازمان بین‌ المللی مهاجرت «ای او ام » در بیانیه ای بتاریخ ۷ اگست گفت که روند بازگشت باید امن، داوطلبانه و با کرامت باشد و تاکید کرده که بدون همکاری منطقه‌ ای و حمایت فوری بین‌ المللی، این وضعیت می‌ تواند وارد چرخه‌ ای شود که به یک بحران بشری بسیار شدیدتر با پیامد های جدی برای افغانستان و دیگر کشور ها بی انجامد.