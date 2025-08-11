جهان
رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات میان امریکا و روسیه شد
رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان امریکا و روسیه شدند جنگ سه ساله در اوکراین پایان یابد.
دیدار پوتین و ترمپ جمعه در آلاسکا برگزار میشود و اتحادیه اروپا تأکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافقی پذیرفتنی نیست.
این دو رهبر جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند جنگ سهساله را پایان دهند، اما اتحادیه اروپا تأکید کرده که کیف و قدرتهای اروپایی باید بخشی از هر توافق برای پایان دادن به درگیری باشند.
در همین حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ویدیویی روز دوشنبه، ۲۰ اسد در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیز به این جلسه خواهد پیوست.
رهبران فرانسه، جرمنی، ایتالیا، پولند، بریتانیا، فنلند و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «راه رسیدن به صلح در اوکراین بدون تصمیمگیری اوکراین ممکن نیست» و از ترمپ خواستند تا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند.
زلنسکی در سه روز گذشته تماسهایی با ۱۳ رهبر از جمله حامیان اصلی کیف یعنی جرمنی، بریتانیا و فرانسه داشته است.
ناتو و کشورهای شمال اروپا نیز حمایت خود را از مشارکت کامل اوکراین در روند صلح اعلام کردهاند.
در سیستان و بلوچستان ایران، مهاجمان یک پولیس را به قتل رساندهاند
در ایالت سیستان و بلوچستان ایران، سه مهاجمی که قصد ورود به یک پوسته پولیس را داشتند، کشته شدند.
به گزارش فرانسپرس به نقل از مقامهای ایرانی، این رویداد روز یکشنبه ۱۹ اسد رخ داده و یک پولیس نیز کشته شده است.
مقامهای ایرانی مهاجمان را از اعضای گروه سنی اسلامگرای «جیشالعدل» معرفی کردهاند که به گفته آنان، در جنوب غرب ایران و پاکستان فعالیت دارند.
ولایت سیستان و بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز طولانی دارد، هر از گاهی شاهد چنین ناامنیهایی است.
زلزله ۶.۱ ریشتری سیندیرگی ترکیه را لرزاند؛ یک نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی
زلزلهای به قدرت ۶.۱ ریشتر شامگاه یکشنبه ۱۹ اسد منطقه سیندیرگی در غرب ترکیه را لرزاند.
به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه «آفاد» این زمینلرزه که ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی رخ داد، در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شد.
علی یرلیکایا وزیرداخله ترکیه اعلام کرد که یک مرد ۸۱ ساله پس از نجات از زیر آوار جان باخت و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.
این زلزله باعث فروریختن ۱۶ ساختمان شد که چهار مورد آن مسکونی بود، از جمله یک ساختمان سهطبقه در مرکز شهر که شش نفر در آن زندگی میکردند.
قطع گسترده آب در تهران با هشدار بحران کامل تا اکتوبر
آب در چندین منطقه تهران تا ۴۸ ساعت قطع شده و مقامها هشدار دادهاند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتوبر بهطور کامل با کمبود آب روبهرو شود.
محمدتقی حسینزاده، سخنگوی اداره آب تهران، گفت تنها راهحل، کاهش جدی مصرف است.
حکومت برای تأمین آب، از سد طالقان استفاده میکند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتوبر دوام خواهد داشت.
در تهران سرویسهای صحی عمومی بسته شده، آبیاری فضای سبز متوقف شده و قطعیهای طولانی برق با گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه زندگی را دشوار کرده است. بسیاری از شهروندان به سواحل خزر رفتهاند.
آب در دستکم ۵۰ شهر دیگر نیز تا دو روز قطع شده است. دولت با کاهش هفته کاری به چهار روز و افزودن تعطیلات عمومی میکوشد بحران را مهار کند، اما روحانیون آن را به «خواست خدا» نسبت داده و مردم خشمگین را با شعارهای مذهبی آرام میکنند.
فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ چهارروزه ماه می با پاکستان، پنج جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردهاند
مارشال ای پی سینگ این اظهارات را روز شنبه (۱۸ اسد) در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز، این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیاتی از جنگ با پاکستان را رسانهای میکند.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره های پاکستان را سرنگون نکرده است.
در ماه می، پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافیجویانه پاکستان روبهرو شد.
این جنگ چهار روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یکدیگر شدند.
مقامهای هندی هفته گذشته گفتند که سه فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتهاند.
ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح گروه شبهنظامی حزبالله که از سوی تهران حمایت میشود، مخالفت کرده است
ایالات متحده امریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آنرا در لست سیاه قرار داده است نه شاخه سیاسی اش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد.
آژانس خبری فرانس پرنس به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش داده است که علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد آیتالله خامنهای رهبر ایران در امور بینالملل، روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع سلاح حزبالله مخالف است.
کابینه لبنان روز سهشنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرحی برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاحها تهیه کند اقدامی که به معنای خلع سلاح حزبالله تا پایان امسال خواهد بود.
روز چهارشنبه گذشته، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت هرگونه تصمیمگیری درباره خلع سلاح، مربوط به خود حزبالله است و تهران از دور از متحد خود حمایت میکند، اما مداخله نمیکند.
اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که حزبالله تصمیم کابینه را «گناهی بزرگ» توصیف کرد.
دولت لبنان خلع سلاح را بخشی از اجرای توافق آتشبسی میداند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیریهای میان اسرائیل و حزبالله امضا شد.
دهها هزار نفر در تلآویو علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند
خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانههای اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه نهم اگست، دهها هزار نفر در تلآویو علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابانها آمدند.
این راهپیمایی توسط انجمنی از بستگان گروگانهایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدهاند، برگزار شده بود.
خانوادههای گروگان ها نگران اند که عملیات برنامهریزیشده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد.
روز جمعه، کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با طرحهایی برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد.
اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگانها در مناطقی خارج از کنترلش نگهداری میشوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد.
مقامهای اسرائیلی برآورد میکنند که ۵۰ گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود ۲۰ نفر از آنها زندهاند.حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.
اسرائیل در پاسخ، حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس، منجر به کشتهشدن بیش از ۶۱ هزار نفر شده است.
فشارهای بینالمللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح، در حالی که نگرانیها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است، شدت یافته است.
قوهٔ قضائیهٔ ایران: پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشتشده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده ایم
قوهٔ قضائیهٔ ایران روز شنبه ۹ اگست اعلام کرد که پروندهٔ ۲۰ نفر بازداشتشده به اتهام ارتباط با اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوهٔ قضائیه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن، اعلام خواهد شد.
سازمان اطلاعات ایران اواخر ماه جولای گفته بود که ۲۰ جاسوس، عاملان عملیاتی و پشتیبانی موساد، و افرادی مرتبط با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل را در تهران و چندین ولایت دیگر شناسایی و بازداشت کرده است.
اواسط ماه جون، اسرائیل به ایران حمله کرد و ایران نیز با حملات موشکی و طیارههای بیسرنشین پاسخ داد.
حملهٔ اسرائیل فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هستهای و صدها نفر دیگر را کشت و همچنین مراکز نظامی و هستهای و مناطق مسکونی را هدف قرار داد.
ایران از آن زمان وعده داده است که محاکمهٔ سریع افرادی را که به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند، برگزار کند.
روز چهارشنبه، مقامهای ایرانی روزبه وادی را که به جرم جاسوسی برای اسرائیل از طریق انتقال اطلاعات دربارهٔ مراکز و دانشمندان هستهای ایران محکوم شده بود، اعدام کردند.
خبرگزاری فارس گزارش داد که وادی در پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)کار میکرد.
اردوی پاکستان: ۳۳ فرد مسلح را کشته ایم
اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای امنیتی آنها ۳۳ فرد مسلح را که تلاش داشتند از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوبغربی پاکستان شوند، کشتهاند.
در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمانی صورت گرفت که سربازان با «خوارج» درگیر شدند.
حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح «خوارج» استفاده میکند.
اردوی پاکستان میگوید عملیات جستوجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقیمانده افراد مسلح ادامه دارد.
اسلامآباد میگوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما کابل همواره این ادعا را بیاساس دانسته و رد کرده است.
اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی همچنین گفته است که افراد مسلح کشتهشده از حمایت هند برخوردار بودند.
تی تی پی و یا گروه دیگری تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان واکنشی نداشته است و رادیوآزادی هم به گونه مستقل نمی تواند این ادعا را تایید کند.
روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه ملاقات خواهند کرد
قرار است روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند.
خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی با جو بایدن، رئیس جمهور سابق امریکا در ژینو دیدار کرده و از انزمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و امریکا ملاقات میکنند.