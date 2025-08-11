خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه نهم اگست، ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو علیه طرح‌های دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان‌ها آمدند.

این راهپیمایی توسط انجمنی از بستگان گروگان‌هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شده‌اند، برگزار شده بود.

خانواده‌های گروگان ها نگران اند که عملیات برنامه‌ریزی‌شده نظامی جان عزیزان‌شان را به خطر بیندازد.

روز جمعه، کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با طرح‌هایی برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد.

اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان‌ها در مناطقی خارج از کنترلش نگهداری می‌شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد.

مقام‌های اسرائیلی برآورد می‌کنند که ۵۰ گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها زنده‌اند.حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.

اسرائیل در پاسخ، حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس، منجر به کشته‌شدن بیش از ۶۱ هزار نفر شده است.

فشارهای بین‌المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح، در حالی که نگرانی‌ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است، شدت یافته است.