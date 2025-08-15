سالروز برگشت طالبان به قدرت: کارشناسان ملل متحد حکومت طالبان را "استبدادی" خواندند

در حالی که امروز ۱۵ اگست مصادف است با چهارمین سالروز حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعهٔ جهانی خواسته‌اند تا "حاکمیت خشونت‌بار و استبدادی طالبان" را رد کرده و در برابر هرگونه تلاش برای عادی‌سازی رژیم طالبان مقاومت کنند.

آن‌ها در بیانیه‌ای که به مناسبت همین روز، روز گذشته ۱۴ اگست، منتشر شده، افزوده‌اند که و "ضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیهٔ از دست‌رفته پنداشت و جامعهٔ جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب‌ناپذیر یا غیرقابل برگشت است، ایستادگی کند."

در ادامهٔ این بیانیه آمده است که در چهار سال حاکمیت طالبان "افغان‌ها به‌ویژه زنان و دختران، با حملهٔ پیوسته و روزافزون بر حقوق و آزادی‌های اساسی خود روبه‌رو بوده‌اند" و طالبان بدون داشتن مشروعیت، یک نظام تبعیض آمیز راعمال کرده‌اند که می‌توان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست."



این کارشناسان همچنین افزوده‌اند که عدم اقدام، "سلطهٔ سرکوبگرانهٔ طالبان" را روز به روز تقویت می‌کند.

در عین حال، شماری از دختران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم مانده‌اند نیز می‌گویند که سکوت و بی‌توجهی جامعهٔ جهانی به طالبان قدرت بیشتری می‌بخشد.

حمایت بین المللی باید واقعی، مداوم و همراه با فشار باشد تا تغییر ایجاد شود



یکی از آن‌ها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت " فکر می‌کنم که سکوت و بی توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرند و فشار شان را بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنند. حمایت بین المللی باید واقعی، مداوم و همراه با فشار باشد تا تغییر ایجاد شود و صدای زنان و دختران افغان در هر تصمیم و گفتگو شنیده شود."

در بیانیهٔ کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با "سرکوب روزافزون طالبان" باید با استفاده از همهٔ ابزارها، از فشار و پاسخگویی بین‌المللی گرفته تا حمایت از جامعهٔ مدنی، "به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جنایت"، اقدام شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم این کشور رهبری می‌شود، اما مردم نمی‌توانند به‌تنهایی این کار را انجام دهند.

به گفته این کارشناسان "حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه‌تنها به نفع مردم افغانستان، بلکه به سود جامعهٔ جهانی نیز می‌باشد".

در این بیانیه همچنین به موارد گستردهٔ نقض حقوق بشر، از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت ها، اشاره شده است.



امروز چهار سال از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان می‌گذرد.

طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، مصادف با ۲۴ اسد ۱۴۰۰ هجری‌شمسی، با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین، دور دوم حاکمیت‌شان در افغانستان را آغاز کردند.



حکومت طالبان پس از آن، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گستردهٔ حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شده‌اند.

با این حال، حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفته‌ است که حقوق تمامی اتباع در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است – ادعای که از سوی نهادها و کشور های متعدد نادرست خوانده شده.