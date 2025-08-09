شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، روز ‌شنبه ۹ اگست به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان در افغانستان با نشر بیانیۀ که به رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده گفته است که

در نزدیک به چهار سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشورادامه داشته است.

در بیانیۀ این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود، و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ شمسی مطابق به پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع، بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند.

حکومت طالبان در نزدیک به چهارسال حاکمیت شان در کنار دیگر بخش‌ها، محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند که انتقاد زنان افغان،نهاد های حقوق بشری و کشور های جهان را در پی داشته است.