شنبه ۱۸ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۲۶

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان:جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود

شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان
شماری از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، روز ‌شنبه ۹ اگست به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان در افغانستان با نشر بیانیۀ که به رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده گفته است که

در نزدیک به چهار سال سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از فضای اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشورادامه داشته است.

در بیانیۀ این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که نباید گروه طالبان را به رسمیت بشناسد، جنایات گروه طالبان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود، و رهبران آنها مورد تحریم و پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ شمسی مطابق به پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع، بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند.

حکومت طالبان در نزدیک به چهارسال حاکمیت شان در کنار دیگر بخش‌ها، محدودیت‌های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کرده‌اند که انتقاد زنان افغان،نهاد های حقوق بشری و کشور های جهان را در پی داشته است.

رهبران ارمنستان و آذربایجان توافقی را با هدف پایان دادن به دهه‌ها درگیری امضا کردند

رهبران ارمنستان و آذربایجان با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در مراسم امضای توافقنامه
رهبران ارمنستان و آذربایجان با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در مراسم امضای توافقنامه

به گزارش مرکز خبر رادیواروپای آزاد/ رادیوآزادی، این توافق احتمالاً ایجاد فرصت‌های جدید تجاری در منطقه‌ را که مدت‌ها به دلیل کینه‌های تاریخی با محدودیت مواجه بود گسترش خواهد داد.

نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، و الهام علی‌اف، رئیس ‌جمهور آذربایجان در مراسمی در کاخ سفید که به میزبانی دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده برگزار شده بود، همچنین توافقنامه‌هایی را با ایالات متحده نیز امضا کردند تا به‌طور مشترک به دنبال فرصت‌های اقتصادی باشند.

توافق پیشنهادی شامل یک راه ترانزیتی به طول ۴۳ کیلومتر است که آذربایجان را به ارمنستان متصل می‌کند.

این راه «مسیر ترامپ برای صلح و بین‌المللی» نام‌گذاری خواهد شد.

علی‌اف در مراسم امضای این توافق در ۸ اگست گفت که صفحه رویارویی، تقابل و خونریزی را ورق خواهند زد و آینده‌ای روشن و امن برای فرزندان این سرزمین ها فراهم خواهند کرد.

پاشینیان هم افزود که آنها امروز به نقطه عطف مهمی در روابط ارمنستان و آذربایجان رسیده‌ اند.

در این مراسم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا نیز گفت که محدودیت‌های همکاری نظامی با آذربایجان را لغو می‌کند؛ محدودیت‌هایی که در سال ۱۹۹۲بر آذربایجان اعمال شده بود.

ترمپ همچنان افزود که ارمنستان و آذربایجان متعهد می‌شوند که برای همیشه به تمام درگیری‌ها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.

آر اس اف: روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند

آرشیف
آرشیف

سازمان خبرنگاران بدون مرز یا (RSF) می‌گوید که بازداشت‌های اخیر و اعترافات اجباری کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، نشان‌دهندهٔ یک تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفهٔ طالبان برای نابود کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اگست، منتشر کرده، سرکوب تازهٔ طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

به گفتهٔ آر اس اف، از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار کارمند و همکار رسانه‌ای در کابل به‌طور خودسرانه توسط ریاست استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده‌اند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان، هم آزادی رسانه ها و هم حق برخورداری از محاکم عادلانه را نقض می‌کند.

این نهاد بین‌المللی از جامعهٔ جهانی خواسته که در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری، سکوت اختیار نکند.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامۀ گفت که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.

این رویداد نگرانی چندین نهاد حامی رسانه‌ها را از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان در پی داشته است.

اردوی پاکستان: ۳۳ فرد مسلح را کشته ایم

آرشیف
آرشیف

اردوی پاکستان ادعا کرده است که نیروهای امنیتی آنها ۳۳ فرد مسلح را که تلاش داشتند از افغانستان وارد مناطق ناامن جنوب‌غربی پاکستان شوند، کشته‌اند.

در اعلامیه روز جمعه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات شبانه در ولسوالی ژوب ایالت بلوچستان زمانی صورت گرفت که سربازان با «خوارج» درگیر شدند.

حکومت پاکستان برای طالبان پاکستانی از اصطلاح «خوارج» استفاده می‌کند.

اردوی پاکستان می‌گوید عملیات جست‌وجو و تعقیب برای یافتن و نابودی باقی‌مانده افراد مسلح ادامه دارد.

اسلام‌آباد می‌گوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در داخل پاکستان عملیات انجام می دهند، اما کابل همواره این ادعا را بی‌اساس دانسته و رد کرده است.

اردوی پاکستان بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی همچنین گفته است که افراد مسلح کشته‌شده از حمایت هند برخوردار بودند.

تی تی پی و یا گروه دیگری تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان واکنشی نداشته است و رادیوآزادی هم به گونه مستقل نمی تواند این ادعا را تایید کند.

بیش از یک‌هزار خانواده روز جمعه از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند

آرشیف، مهاجران برگشته از ایران
آرشیف، مهاجران برگشته از ایران

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که یک‌هزار و ۱۱۴ خانواده، از جمله ۲۰۲ خانواده از گذرگاه تورخم در ننگرهار، ۹۲ خانواده از گذرگاه سپین‌بولدک در قندهار، ۱۱۰ خانواده از پل ابریشم در نیمروز و ۷۱۰ خانواده از مرز اسلام‌قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

در خبر گفته شده است که این خانواده‌ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان-هبیتات) می‌گوید ادغام موفقیت‌آمیز بازگشت‌کنندگان در جامعه، نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است.

سازمان ملل متحد افزوده است که بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان، این کشور را با یک وضعیت اضطراری تازه روبه‌رو می‌کند.

آی او ام خواستار بودجۀ اضطراری برای عودت کنندگان افغان شد

آرشیف
آرشیف

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان بازمی‌گردند، بودجۀ اضطراری را اختصاص دهد.

آی او ام در اعلامیۀ که روز جمعه(8اگست) منتشر شد، گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود، ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن را در معرض خطر جدی قرار دهند.

به گفته IOM، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور شان بازگشته‌اند و بیش از یک و نیم میلیون آنها تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان عودت کرده اند.

نه مکتب در ولایت کندهار ساخته شده است

آرشیف
آرشیف

در پنج ولسوالی ولایت قندهار، به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) نه مکتب ساخته شده است.

این مکاتب در ولسوالی‌های اسپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از هفتاد و چهار میلیون افغانی ساخته شده‌است.

مقامات طالبان در قندهار روز جمعه(8 اگست) گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشناب ها و سایر امکانات لازم برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

آتش‌سوزی در ولسوالی شاه جوی در زابل، خسارات مالی به بار آورد

آرشیف
آرشیف

آتش‌سوزی در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، میلیون‌ها افغانی خسارت مالی به بار آورد. این آتش‌سوزی روز جمعه(8 اگست) در چوب فروش رخ داد.

قوماندانی پولیس طالبان در زابل در اعلامیه‌ای گفته که این رویداد به دلیل بی‌احتیاطی در سرک نجاران رخ داده و آتش با کمک اطفائیۀ شهر قلات، مرکز ولایت و مردم منطقه خاموش شده است.

به گفتۀ قوماندانی پولیس طالبان در زابل در نتیجه این تلاش‌ها، از خسارت بیشتر به ارزش حدود ۲۰ میلیون افغانی جلوگیری شده است.

براساس گزارش‌ها، این آتش‌سوزی حدود ۳ میلیون افغانی خسارت به بار آورده است.

خواهر مردی که برای اردوی کانادا کار ‌کرده، می‌گوید، نگران است که به افغانستان بازگردانده شود

تصویر نیروهای کانادایی هنگام خروج از افغانسان
تصویر نیروهای کانادایی هنگام خروج از افغانسان

خواهر مردی که در جریان جنگ در افغانستان به حیث مترجم برای نیروهای مسلح کانادا کار ‌کرده، می‌گوید که نگران است به افغانستان بازگردانده شود، جایی که ممکن است با انتقام خشونت‌آمیز طالبان روبرو شود.

براساس گزارش روزنامۀ تورنتو ستار کانادا، این مادر شش فرزند که از افشای نامش خودداری شده و در سال ۲۰۱۸ از افغانستان به ترکیه فرار کرده، می گوید که طالبان در سال ۲۰۱۳ شوهرش را به قتل رسانیدند، زیرا برادرش به نیروهای کانادایی کمک کرده بود.

تورنتو ستار می افزاید، این خانم و پسر ۲۲ ساله مجردش در این هفته، پس از دریافت رد درخواست پناهندگی، از سوی حکومت ترکیه به آنها گفته شده که باید آن کشور را ترک کنند و با اخراج به افغانستان مواجه اند.

حکومت کانادا در جریان جنگ در افغانستان، ده‌ها مترجم زبان و مشاور فرهنگی افغان را استخدام کرده بود تا به حیث چشم و گوش اردو عمل کنند و بسیاری از آنها به کانادا انتقال داده شده اند، اما شماری از اعضای خانواده های آنها ادعا می کنند که در افغانستان با تهدید از سوی طالبان مواجه اند.

روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه ملاقات خواهند کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه
دونالد ترمپ رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه

قرار است روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند.

خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی با جو بایدن، رئیس جمهور سابق امریکا در ژینو دیدار کرده و از انزمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و امریکا ملاقات می‌کنند.

