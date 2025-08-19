قرار است وزیران خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین روز چهارشنبه در کابل دیدار کنند.

به گزارش جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) گفت‌وگو خواهند کرد.

در اوایل آگست، قرار بود امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سه‌جانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی، که نامش در فهرست تحریم‌ها است، اجازه سفر نداده است.وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار کردند