روسیه: اوکراین به تاسیسات هستهای کورسک حمله کرد
مسکو اعلام کرده است که اوکراین بر تاسیسات هستهای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده است.
روسیه این اتهام را روز یکشنبه، همزمان با برگزاری سیوچهارمین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، مطرح کرد.
مقامهای روسی گفتهاند که در نتیجهٔ این حمله در تاسیسات هستهای آتشسوزی رخ داده، اما آتش بهسرعت مهار شده و هیچگونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتومی نیز تایید کرده که گزارشی درباره آتشسوزی یک ترانسفارمر در تاسیسات هستهای کورسک دریافت کرده است.
این نهاد تأکید کرده که تأسیسات هستهای باید از هرگونه فعالیت جنگی محفوظ بمانند.
اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه واکنشی نشان نداده است.
اسپانیا در ماه آگست شدیدترین موج گرما را تجربه کرد
ادارهٔ ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای شانزدهروزهٔ ماه آگست، شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است.
این موج از ۳ تا ۱۸ آگست رکورد جولای ۲۰۲۲ را شکست و میانگین دما ۴.۶ درجه بالاتر رفت.
در نتیجه، خشکسالی و آتشسوزیهای گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داد و به گفتهٔ انستیتوت صحی کارلوس سوم، بیش از ۱۱۰۰ مرگ با آن مرتبط دانسته شده است.
از ۱۹۷۵ تاکنون ۷۷ موج گرما در اسپانیا ثبت شده که پنج مورد شدید آن تنها پس از ۲۰۱۹ رخ داده است.
دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت و تکرار این موجها میدانند.
حمله هوایی اسرائیل بر غزه؛ دستکم ۴۲ کشته در «الصبره» و اطراف شهر
ادارهٔ دفاع ملکی غزه اعلام کرده است که روز یکشنبه،۲ سنبله دستکم ۴۲ فلسطینی در حملهٔ اسرائیل کشته شدهاند.
به گزارش فرانسپرس، به نقل از سخنگوی این اداره، محمد باسل، نیروهای اسرائیلی مناطقی در اطراف غزه از جمله «الصبره» را بمباران کردهاند و عملیات آنان در حال گسترش است.
اردوی اسرائیل بلافاصله درباره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروههای مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد.
یکی از ساکنان الصبره به نام ابراهیم الشورفه گفته است: «هر لحظه و هر روز بمباران است، شهادت، مرگ و خونریزی ادامه دارد. دیگر تحمل نداریم. نمیدانیم به کجا برویم، مرگ در همهجا ما را دنبال میکند.»
وزارت صحت غزه میگوید از آغاز جنگ تاکنون ۶۲ هزار و ۶۸۶ فلسطینی در غزه کشته شدهاند. منابع مستقل دربارهٔ تلفات جنگ آماری ارائه نکردهاند.
اسرائیل صنعا را بمباران کرد؛ حوثیها از ادامه حملات علیه اسرائیل خبر دادند
حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه صنعا، پایتخت یمن، را هدف قرار داد. چند روز قبل حوثیها یک موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند که اردوی اسرائیل آن را نخستین بمب خوشهای از سال ۲۰۲۳ توصیف کرد.
حوثیهای مورد حمایت ایران گفتند حملات چندین منطقه، از جمله نیروگاه برق و یک پمپبنزین را هدف گرفت.
به گزارش شبکه المسیره، دو نفر کشته و پنج نفر در حمله به شرکت نفت زخمی شدند.
اردوی اسرائیل اعلام کرد نیروگاههای «عصر» و «حزاز» و یک پایگاه نظامی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را هدف گرفته است. ساکنان صنعا از شنیدن انفجارهای مهیب و دیدن دود در میدان سبعین خبر دادند.
حوثیها تأکید کردند این حملات مانع عملیات نظامی آنان در حمایت از فلسطینیان نخواهد شد. آنان طی ۲۲ ماه گذشته بارها به سوی اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کرده و کشتیها را در دریای سرخ هدف قرار دادهاند.
اردوی اسرائیل موشک اخیر حوثیها را «یک تهدید تازه» خواند و گفت استفاده از بمبهای خوشهای نشانگر انتقال فناوری جدید از سوی ایران به این گروه است.
حملات حوثیها در دو سال گذشته مسیر تجارت جهانی در بحیره سرخ را مختل کرده است.
زلنسکی در روز استقلال: اوکراین جنگ را نباخته
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در روز استقلال کشورش گفت اوکراین جنگ علیه روسیه را نخواهد باخت، هرچند هنوز پیروز هم نشده است.
او روز یکشنبه ۲ سنبله تأکید کرد با وجود اشغال بخشهایی از خاک اوکراین، این کشور واحد باقی میماند و دوباره متحد خواهد شد.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سهساله شدت گرفته است، از جمله نشست رؤسایجمهور امریکا و روسیه در الاسکا.
با وجود توصیف این گفتوگوها بهعنوان موفق، پیشرفت عملی چشمگیری حاصل نشده است.
کوریای شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقامهای کوریای شمالی، کوریای جنوبی را متهم میکنند که تنشها را در مرز افزایش داده است.
اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیکهای هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان، مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاهی وارد منطقه مورد مناقشه شدند.
یکی از خبرگزاری های کوریای جنوبی به نام «KCNA» گزارش داده که راکتهای آزمایششده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرتهای شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است.
پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند
وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می گوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، میخواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرایم، بیخانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند.
خبرگزاری رویترز شنبهشب به نقل از واشنگتن پُست گزارش داده که در گام نخست، احتمال دارد اوایل سپتمبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند.
در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیرقانونی در لاسانجلس و کنترل اعتراضات در آنجا، نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنشهای تند را برانگیخت.
ایران: شش عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشته ایم
نیروهای امنیتی ایران میگویند که در ولایت ناآرام سیستان-بلوچستان، شش عضو یک «گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل» را کشتهاند.
خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در در گیری با پولیس کشته شدهاند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است.
سیستان-بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، هر از گاهی شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروههای مسلح و قاچاقبران بوده است.
در خبرآمده که افراد کشتهشده اتباع خارجیاند، اما هویتشان فاش نشده است.
چند روز پیش در سیستان-بلوچستان در یک حمله دستکم پنج پولیس کشته شدند که مسوولیت آن را گروه «جیش العدل» پذیرفت.
جیش العدل یک گروه مذهبی جداییطلب بلوچ است.
بریتانیا روند اخراج مهاجران از این کشور را تسریع می کند
ایوِت کوپر وزیر داخله بریتانیا، میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده، تسریع میبخشد.
خبرگزاری دی پی ای آلمان شنبهشب ۲۳ اگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پروندههای پناهجویان، از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست.
در حال حاضر حدود ۵۱ هزار نفر، از جمله افغانها، در بریتانیا زندگی میکنند که درخواستهای اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند.
در خبر آمده که این اقدام نشاندهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیاست.
مقامهای بریتانیایی گفتهاند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده، در هوتلهای آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیهدهندگان بریتانیایی میپردازند.
بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی، خواهان اصلاحاتی در سیستم مهاجرت شده است.
روسیه فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده است
روسیه روز شنبه ۲۳ اگست اعلام کرد که نیروهایش در شرق اوکراین دو قریه در منطقه دونتسک را تصرف کردهاند و فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالیکه رهبران جهان تلاش دارند تا راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند، وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته است که نیروهای روسی قریههای «سرِدنِیه» و «کلبان-بیک» را به تصرف خود درآوردهاند.
مقامات اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده است که ده ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته به اوکراین شلک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است.
تا هنوز روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خساراتی هم داشته است یا خیر؟
این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه(22 اگست) از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ابراز ناراضیتی کرده بود.
در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام میدهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.