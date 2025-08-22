افغانستان
حکومت طالبان نگرانیها در مورد حضور گروههای تروریستی در افغانستان را رد کرد
سخنگوی طالبان نگرانیهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکۀ القاعده و سایر گروههای تروریستی در افغانستان را بیاساس خواند.
ذبیحالله مجاهد امروز(22 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) گفته که باید از تلاشها برای بیثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود.
روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل حضور گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود دو هزار داعشی و حدود شش هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان حضور دارند.
اما ذبیحالله مجاهد این اتهامات را بیاساس خوانده گفته که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
در چهار سال گذشته پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسلۀ از حوادث خونین را در افغانستان بر عهده گرفته است.
ادارۀ استخبارات ملی امریکا مجوز امنیتی توماس وست را لغو کرد
اداره استخبارات ملی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس وست، نماینده سابق ویژه امریکا در امور افغانستان را لغو کرده است. اکنون آقای وست در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا کار می کند.
آقای وست در زمرۀ ۳۷ مقام سابق و کنونی امریکا است که مجوزهای امنیتیشان لغو شده است.
اداره استخبارات ملی امریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا حزبی شان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیار های مسلکی در تحلیل های استخباراتی متهم کرده است.
توماس وست پس از بازگشت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد.
بر اثر تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند
در نتیجۀ تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولسوالی دوشی ولایت بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه" مکتب سنگ سلاخ" ولسوالی دوشی رخ داد.
قوماندانی امنیۀ طالبان در بغلان در خبرنامه ای گفته که این رویداد زمانی رخ داد که یک بس نوع ۵۸۰ که از پلخمری به سوی کابل در حرکت بود، با یک موتر لاری تصادم کرد.
زخمیان که مردان، زنان و کودکان را شامل می شوند، توسط امبولانس های ولسوالی دوشی و موترهای شخصی به شفاخانه ولایتی بغلان انتقال داده شده اند. وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده شده است.
این حادثه دو روز پس از آن رخ داد که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولایت هرات ۷۹ تن کشته شدند.
دان برون به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد
دان برون، دپلومات امریکایی، به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد.
ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان، در پیامی روی صفحۀ ایکس (تویتر سابق) دیشب با اعلام این خبر نوشت که با کَرن دیکر، شارژدافیر پییشن، خدا حافظی میکند.
دان برون از ماه نومبر سال جاری به اینسو، به حیث معاون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان کار میکرد.
پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱ سفارت امریکا در افغانستان بسته شد.
اکنون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و امور مربوط به افغانستان را از دوحه به پیش میبرد.
تحقیق تازه: طالبان بیشترین کنوانسیونهای حقوق بشری را نقض کردهاند
یک پژوهش تازه نشان میدهد که طالبان در چهار سال گذشته بیشترین کنوانسیونهای حقوق بشری که افغانستان آن را امضا کرده، نقض کردهاند.
این پژوهش که از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده، تأکید میکند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بینالمللی حقوق بشری مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیتها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه دادهاند.
در بخشی از این پژوهش آمده است که در چهار سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمکهای بینالمللی و بیکاری، اقتصاد خانوادهها را بهشدت متأثر ساخته است.
این درحالی است که پس از رویکارآمدن دوبارهشان در آگست ۲۰۲۱ وعده داده بودند که پایبند به قوانین حقوق بشری در چوکات اسلامی هستند، اما آنان محدودیت بر زنان را روزبهروز افزایش داده و برعلاوه خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین، افرادی را که از شیوه حکومتشان انتقاد میکنند، تهدید یا بازداشت میکنند.
سرمایهگذاری یک شرکت خصوصی در پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل
یک شرکت خصوصی به نام «کتوازی گروپ» اعلام آمادگی کرده تا روی پروژه انتقال آب رود پنجشیر به کابل سرمایهگذاری کند.
این در حالی است کابل با کمبود شدید آب مواجه است و نهادی به نام «مرسی کورپس» هشدار داده که این شهر ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.
مسئولان این شرکت امروز پنجشنبه در دیدار مقامات طالبان گفتند که تا دو هفته آینده طرح و سروی این پروژه را تکمیل خواهند کرد.
گفته می شود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان میبرد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.
بازداشت عاملان قتل یک خانواده در ننگرهار بهدست طالبان
مقامهای محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند عاملان قتل تمام اعضای یک خانواده را بازداشت کردهاند.
سهشنبه گذشته در منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود، افراد مسلح ناشناس شش عضو یک خانواده را با شلیک گلوله و ضربات چاقو کشتند؛ در میان قربانیان یک پیرمرد، یک زن و چهار کودک شامل بودند.
یک منبع در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت سه فرد بازداشتشده از بستگان نزدیک زن مقتول هستند.
به گفته این منبع، بازداشتشدگان سابقه دشمنی و اختلاف با خانواده قربانی داشتهاند.
دهها خانواده افغان در اسلامآباد بیسرپناه شدند
دهها خانواده افغان در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، ناچار شدهاند در پارکهای عمومی شبروز بگذرانند.
پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از مهاجران میگویند که مالکان خانهها آنان را از خانههای کرایهای بیرون کردهاند و اکنون بیسرپناه ماندهاند.
روند اخراج افغانها پس از اقدامات سختگیرانه مقامهای پاکستانی در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. سازمان ملل متحد میگوید پاکستان اخراج مهاجران ثبتشده افغان را پیش از اول سپتمبر آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند بیش از یک میلیون نفر را وادار به ترک این کشور کند.
این در حالی است که حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان ۷۵۰ هزار تن کارتهای هویتی صادرشده در پاکستان دارند.
امارات متحده عربی با قربانیان رویداد مرگبار ترافیکی در هرات ابراز همدردی کرد
امارات متحده عربی نسبت به قربانیان حادثه ترافیکی در ولایت هرات ابراز همدردی کرده و با خانوادههای آنان غمشریکی نموده است.
به گفته وزارت داخله حکومت طالبان، شمار قربانیان این رویداد به ۷۹ نفر رسیده است. عبدالـمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در ۲۹ اسد به رسانهها گفت که در میان قربانیان، ۱۹ کودک نیز شاملاند.
وزارت داخله طالبان این رویداد را تکاندهنده خوانده و اعلام کرده که دستور بررسی آن صادر شده است. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراجشده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت.
این در حالی است که ایران در هفتههای اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلامقلعه وارد افغانستان شده و سپس از راه هرات به ولایتهای دیگر سفر میکنند.
خواست چین از طالبان برای مقابله جدی با گروههای تروریستی
وزیر خارجه چین، وانگ یی، میگوید برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروههای تروریستی بینالمللی انجام دهند.
او روز چهارشنبه ۲۹ اسد در کابل با سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی در این دیدار تأکید کرد که چین از سیاست اولویتدهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت میکند و آماده کمک در این زمینه است.
وی همچنین افزود که چین به مخالفت خود با مسدود شدن داراییهای طالبان ادامه خواهد داد و برای حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی، از سرگیری گشتهای مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی میکند.
وانگ یی از طالبان خواست که برای سرکوب جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروههای تروریستی بینالمللی اقدامات جدی روی دست گیرند تا همکاریهای دو کشور تضمین شود.