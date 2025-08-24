وزیر داخلۀ جرمنی: اگر پذیرش پناهجویان موجه نباشد، از آن حمایت نمی کنیم

در گزارش آمده است که او در یک برنامه خبری تعهد کرد که درخواستهای پناهندگی را به گونهای بررسی کند که اطمینان حاصل شود چه کسانی وارد این کشور میشوند، از کجا میآیند، به چه دلیلی پناهندگی میخواهند و آیا واقعاً مستحق آن هستند یا نه.
الکساندر دوبرینت تأکید کرد که اگر پذیرش موجه نباشد، از آن حمایت نخواهد کرد.
آژانس خبری جرمنی (دیپیای) به نقل از آقای دوبرینت افزوده است که بررسی پروندهها بهطور دقیق انجام میشود و به همین دلیل زمانگیر خواهد بود
این اظهارات در حالی مطرح میشود که لارز کاستیلوتسی، کمیشنر حقوق بشر حکومت جرمنی، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغانهایی که در پاکستان به امید رفتن به جرمنی به سر میبرند، ویزه صادر کند.
او روز جمعه در صفحهی ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامهی منظم و بشردوستانهی مهاجرت توافق کرده است، اما بررسی طولانیمدت دوسیههای افغانها با این توافق همخوانی ندارد و به گفتهی او، کارهای آنها باید تسریع شود.
در عین حال، شماری از دارندگان پروندههای مهاجرتی جرمنی در پاکستان میگویند در صورت اخراج از این کشور با تهدیدهای جدی روبهرو خواهند شد و دولت جرمنی باید برای جلوگیری از این فاجعه انسانی، روند انتقال آنها را سرعت بخشد.
یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز قبل از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده بود که بعداً با مداخلهی ادارهی انکشافی جرمنی (GIZ) رها گردید.
او افزود:
یک سال و هشت یا نه ماه میشود که در اسلامآباد منتظرم
"برای ما اپروول داده شده است. همه فامیل و اولادهایم دچار تکالیف روانی شدهاند، همه مریض شدهاند، از درس و تحصیل بازماندهاند و هیچکس نمیتواند از اطاق بیرون شود. ما از دولت جرمنی میخواهیم که پروسه را سرعت ببخشد. اگر اخراج شده و دوباره به افغانستان برگردیم، امیدی به زندگی کردن نداریم."
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که بر اساس معلومات وزارت خارجهی جرمنی، ۲۱۱ شهروند افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنها را بهعنوان پناهجو داده بود، از پاکستان به افغانستان اخراج شدهاند.
یک سخنگوی این وزارت به تاریخ ۱۸ اگست در برلین گفت که ۴۵۰ افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبهرو هستند.
جرمنی گفته که با مقامهای پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند.
قابل یادآوری است که بر اساس گزارشها، ۲۶۰۰ نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند و وزارت داخلهی جرمنی گفته است که این افغانها در ۱۶ پرواز دیگر منتقل خواهند شد.
روزنامهی «ولتامزونتاگ» چاپ جرمنی قبلاً گزارش داده بود که این کشور از سال ۲۰۲۱، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تاکنون ۳۵ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است.
علاوه بر پاکستان، از چندین کشور همسایهی دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر طی تقریباً چهار سال گذشته به این کشور منتقل شدهاند.