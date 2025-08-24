خبر ها
بریتانیا روند اخراج مهاجران از این کشور را تسریع می کند
ایوِت کوپر وزیر داخله بریتانیا، میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده، تسریع میبخشد.
خبرگزاری دی پی ای آلمان شنبهشب ۲۳ اگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پروندههای پناهجویان، از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست.
در حال حاضر حدود ۵۱ هزار نفر، از جمله افغانها، در بریتانیا زندگی میکنند که درخواستهای اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند.
در خبر آمده که این اقدام نشاندهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیاست.
مقامهای بریتانیایی گفتهاند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده، در هوتلهای آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیهدهندگان بریتانیایی میپردازند.
بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی، خواهان اصلاحاتی در سیستم مهاجرت شده است.
ایران: شش عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشته ایم
نیروهای امنیتی ایران میگویند که در ولایت ناآرام سیستان-بلوچستان، شش عضو یک «گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل» را کشتهاند.
خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در در گیری با پولیس کشته شدهاند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است.
سیستان-بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، هر از گاهی شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروههای مسلح و قاچاقبران بوده است.
در خبرآمده که افراد کشتهشده اتباع خارجیاند، اما هویتشان فاش نشده است.
چند روز پیش در سیستان-بلوچستان در یک حمله دستکم پنج پولیس کشته شدند که مسوولیت آن را گروه «جیش العدل» پذیرفت.
جیش العدل یک گروه مذهبی جداییطلب بلوچ است.
توزیع پاسپورت برای سه گروه از افراد متوقف شد
ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه ۲۳ اگست با نشر خبرنامه ای نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شده اند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاص که ممنوع الخروج شده باشند، متوقف کرده است.
پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است.
در چهار سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد.
این درحالیست که در ردهبندی سال ۲۰۲۵ که از سوی مؤسسه «هنلی» نشر شده پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده بیاعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است.
روسیه فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده است
روسیه روز شنبه ۲۳ اگست اعلام کرد که نیروهایش در شرق اوکراین دو قریه در منطقه دونتسک را تصرف کردهاند و فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالیکه رهبران جهان تلاش دارند تا راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند، وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته است که نیروهای روسی قریههای «سرِدنِیه» و «کلبان-بیک» را به تصرف خود درآوردهاند.
مقامات اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده است که ده ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته به اوکراین شلک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است.
تا هنوز روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خساراتی هم داشته است یا خیر؟
این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه(22 اگست) از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ابراز ناراضیتی کرده بود.
در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام میدهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.
تصمیم در مورد ساخت بزرگتر سفارت چین در لندن تا ماه اکتوبر تمدید شد
حکومت بریتانیا روز جمعه مهلت تصمیمگیری در مورد تأیید پلانهای چین برای ساخت بزرگترین سفارت در لندن را تا ماه اکتوبر تمدید کرد.
قرار بود این تصمیم به تاریخ 9 سپتامبر نهایی شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلانهای چین برای ساخت یک سفارت جدید در محوطه یک ساختمان دوصدساله در نزدیکی "تاور آف لندن" در سه سال گذشته به دلیل مخالفت ساکنان محل، اعضای پارلمان، و فعالان دموکراسی در بریتانیا متوقف مانده است.
سیاستمداران در بریتانیا و ایالات متحده هشدار دادهاند که اجازه ساخت سفارت در این محل میتواند بهعنوان یک پایگاه جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد.
سفارت چین در لندن در بیانیه ای گفته که کشورهای میزبان یک "تعهد بینالمللی" دارند تا از ساخت ساختمانهای دیپلماتیک حمایت کنند.
در بیانیه سفارت چین همچنان از بریتانیا خواسته شده که تعهدات خود را انجام دهد و هرچه زودتر درخواست پلان را تصویب کند.
حکومت چین در سال ۲۰۱۸ محوطه رویال مینت کورت را خریداری کرد، اما درخواستهایش برای دریافت جواز جهت ساخت سفارت جدید در سال ۲۰۲۲ توسط شورای محلی رد شد.
کمیشنر حقوق بشر آلمان: دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارید
کمیشنر حقوق بشر حکومت آلمان، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغانهایی که در پاکستان به امید رفتن به آلمان به سر میبرند، ویزه صادر کند.
لارز کاستیلوسی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامه منظم و بشردوستانه مهاجرت توافق کرده است.
او گفته است که بررسی طولانیمدت دوسیههای افغانها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او، کارهای آنها باید تسریع شود.
خبرگزاری آلمان به نقل از او نوشته است که اگر کسی میخواهد جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، باید دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارد.
حدود دو هزار افغان در اسلامآباد به امید رفتن به آلمان به سر میبرند و مقامهای آلمانی گفتهاند که از این میان ۲۱۰ تن به افغانستان دیپورت شدهاند.
نشست مخالفان طالبان در اسلامآباد به تعویق افتاد
نهاد زنان برای افغانستان (Women for Afghanistan) که از ژنیو فعالیت میکند و شماری از رسانههای دیگر گفتهاند که این نشست به آخرین هفته ماه سپتامبر به تعویق افتاده است.
علت به تعویق افتادن این نشست دو روزه هنوز روشن نیست، اما در گزارشها به نقل از برگزارکنندگان آمده است که آنها میخواهند تا یک ماه دیگر برای این نشست آمادگی بهتر بگیرند.
این نشست که برای (۲۵ و ۲۶ اگست) برنامهریزی شده بود، از سوی وزارت خارجه پاکستان غیررسمی خوانده شده و گفته است که حکومت پاکستان میزبانی آن را به عهده ندارد.
شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست توسط یکی از پوهنتونهای پژوهشی آسیای جنوبی برگزار میشود، اما در شبکههای اجتماعی بزرگنمایی شده است.
براساس برخی گزارشها، قرار بود در این نشست ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان شرکت کنند.
پاکستان: نشست افغان ها در اسلام آباد، از سوی حکومت پاکستان فراخوانده نشده است
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان می گوید که نشست افغان ها در هفته جاری در شهر اسلام آباد، نه یک نشست رسمی است و نه هم از سوی حکومت پاکستان فراخوانده شده است.
شفقت علی خان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که برخی از رسانههای اجتماعی این نشست را با شکوه جلوه دادهاند، اما در واقعیت حکومت پاکستان میزبان رسمی این نشست نیست و نقشی در برنامهریزی آن ندارد.
براساس برخی گزارشها، قرار است که روز دوشنبه و سه شنبه ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان در این نشست شرکت کنند.
شماری از اشتراک کنندگان این نشست دو روزه گفته اند که در آن در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و شماری از مسایل سیاسی افغانستان بحث خواهند کرد.
در این حال برخی از رسانهها از قول شماری از شرکتکنندهگان نشست در اسلامآباد که از افشای نام هایشان خودداری شده، از به تعویق افتادن این نشست خبر دادهاند.
عفو بینالملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کردهاند
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که سیاستهای جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.
این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، پناهندگی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
عفو بینالملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.
استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بینالملل، سیاستهای جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.
بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاستهایش را سختتر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.
مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند
قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.
خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.
آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفتوگوی تلیفونی با همتای فرانسویاش در اعلامیهای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.