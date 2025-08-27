جهان
اردوی اسرائیل: یک موشک شلیکشده از یمن رهگیری شد
اردوی اسرائیل روز چهارشنبه پنجم سنبله اعلام کرد یک موشک شلیکشده از یمن را رهگیری کرده است.
شورشیان حوثی که مورد حمایت ایراناند، از زمان آغاز جنگ غزه بارها با موشک و طیاره بیسرنشین به اسرائیل حمله کردهاند و میگویند این حملات در حمایت از فلسطینیان است.
در پی پایان آتشبس دوماهه در غزه در ماه مارچ، حوثیها حملات خود را از سر گرفتند.
اسرائیل نیز در پاسخ، چندین بار مواضع آنان در یمن را هدف قرار داده است. به گفته منابع حوثی، در حملات روز یکشنبه اسرائیل به صنعا دستکم شش نفر کشته و بیش از ۸۰ تن زخمی شدند.
رانش زمین در منطقه جمو و کشمیر دستکم ۳۰ کشته برجای گذاشت
حداقل ۳۰ نفر در پی رانش زمین ناشی از باران شدید در نزدیکی زیارتگاه ویشنودیوی کاترا، جمو و کشمیر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.
مقامات امروز گفتند که عملیات نجات ادامه دارد و ترافیک جادهای و ریلی مختل شده است.
فصل موسمی هند تا کنون باعث وقوع سیل و رانشهای مرگبار در شمال این کشور شده و بیش از ۱۲۰۰ نفر از ماه جون جان خود را از دست دادهاند.
تعرفه امریکا بر هند سر از امروز اجرایی شد
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا تعرفه واردات کالا از هند را تا ۵۰٪ افزایش داد که سر از امروز اجرا شد.
این اقدام ۷۰٪ صادرات هند به امریکا (۵۵ میلیارد دالر) را تهدید میکند و اقتصاددانان هشدار میدهند که تاثیر منفی بر رشد خواهد داشت.
حکومت هند برای مقابله، به دنبال بازارهای جایگزین و کاهش موانع تجاری است.
طرح نو برای خلع سلاح حزبالله لبنان
توماس باراک، فرستاده ویژه امریکا در سوریه میگوید که حکومت لبنان یکشنبه آینده طرحی برای تشویق حزبالله به خلع سلاح ارائه میدهد.
این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوقهای اقتصادی تمرکز دارد.
در مقابل، اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمعآوری سلاحها، نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد.
حزبالله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده است.
آسترالیا سفیر ایران را اخراج میکند
آسترالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله، با انگیزۀ یهودستیزانه، متهم کرده گفت که در پاسخ، سفیر ایران را اخراج میکند.
انتونی البانیز، صدر اعظم آسترالیا امروز گفت که کشورش روابط دیپلوماتیک با ایران را قطع میکند.
سازمان استخبارات آسترالیا، پس از تحقیق، دریافته است که دولت ایران در حملات ماه های اکتوبر و دسمبر سال گذشته، در سدنی و میلبورن دست داشته است.
در سدنی یک دکان غذای مخصوص یهودیان آتش زده شد که در پیوند به آن شخصی به نام سید محمد موسوی بازداشت شد.
همچنان دومظنون دیگر به اتهام آتش زدن یک کنیسه در میلبورن مورد تحقیق قرار گرفتند.
حکومت ایران نقش داشتن در این رویداد ها را رد کرده است.
داکتران: سوء تغذی در بین کودکان افغان نسبت هر زمان دیگر افزایش یافته است
داکتران در شفاخانه ایندرا گاندی در کابل می گویند که"در دو ماه گذشته سوء تغذی در بین کودکان نسبت هر زمان دیگر افزایش یافته است."
داکتران این شفاخانه به رسانههای داخلی افغانستان گفته اند که"از هر ده کودک، سه کودک به دلیل سوء تغذی شدید در شفاخانه بستری میشوند."
پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شماری دیگری از نهادهای بینالمللی در گزارشهای خود گفته بودند که بیش از ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان به سوء تغذی مبتلا اند.
براساس آمار این نهادهای بینالمللی، بیش از ۱.۲ میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیی قرار دارند.
نهادهای بشردوستانه میگویند که توقف کمکهای ایالات متحدۀ امریکا و سایر کمکهای بینالمللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذی را دشوار تر کرده است.
در حملات اسرائیل بر یک شفاخانه در غزه، 20 تن به شمول خبرنگاران کشته شدند
کارمندان صحی محلی می گویند که اسرائیل روز دوشنبه(25 اگست) شفاخانۀ ناصر در خان یونس یکی از شفاخانه های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانیکه خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده، این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
پنج ژورنالیست، به شمول مریم داگا 33 ساله، یک خبرنگار بصری که برای اسوشیتدپرس کار میکرد، نیز در زمره کشته شدگان اند.
خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل این حمله را یک" رویداد غم انگیز" خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق می کند.
رئیس جمهور امریکا با همتای کوریای جنوبی اش ملاقات کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید، که می خواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و او برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است.
ترمپ روز دوشنبه(25 اگست) هنگام استقبال از لی جی میونگ، رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید، به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آیندۀ مناسب است.
براساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترمپ و لی جی میونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته یی، هزینه های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دالر سرمایه گذاری های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحدۀ امریکا می شود، همچنان درگیر تنش اند.
در اثر آتش سوزی در ایالت اوریگان در امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده است
در نتیجۀ آتش سوزی در ایالت اوریگان امریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشندۀ منطقه روز دوشنبه(25 اگست) تحت دستور تخلیه قرار گرفتند.
به گفتۀ مقامات، پرسنل اطفائیۀ اوریگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جیفرسن را احاطه کرده بود، نجات دادند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، گرت زوتیندیک سخنگوی اطفائیۀ اوریگان روز دوشنبه(25 اگست) گفت که شعله های آتش هنوز هم حدود چهار هزار خانه را تهدید میکند.
محکمه عالی اسلامآباد اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد
محکمه عالی اسلامآباد روز دوشنبه روند اخراج ۱۸ تبعه افغانستان را متوقف کرد.
این محکمه از وزارت داخله پاکستان، اداره ملی احصائیه و ثبت احوال ریاست عمومی مهاجرت، اداره فدرالی تحقیقات و پولیس خواست تا در این مورد پاسخ دهند.
قاضیالقضات سرفراز دوگر این تصمیم را در پی عریضههایی صادر کرد که افغانها در اعتراض به لغو کارتهای ثبت هویت (PoR) شان توسط حکومت ارائه کرده بودند.
وکیل مدافع عریضهکنندگان گفت که حکومت فدرال در ۴ اگست کارتهای قانونی PoR آنان را لغو کرده و دستور بازگشت آنان را صادر کرده بود.
محکمه همچنان حکم داد که این ۱۸ افغان تا صدور تصمیم بعدی اخراج نشوند.
قرار است مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه در ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۵ برگزار شود.