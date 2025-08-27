ناصرخان ناصری، مردی ۶۰ سالهای است که پس از رویداد اخیر مرگبار ترافیکی مسیر اسلامقلعه هرات تصمیم گرفت به رانندگان از خطرات جادهها هشدار دهد. او دو روز و یک شب پیاده از جلالآباد تا کابل رفت تا این پیام را برساند که: «با احتیاط رانندگی کنید!»
ناصرخان یک پوستر حاوی پیام هشدار را که نوشتههای روی آن، از دور بهخوبی قابل خوانش است، بر یک پایهٔ فلزی نصب کرده و آن را در دست گرفته و با خود انتقال داد تا رانندگان در مسیر راه پیام او را بخوانند و از خطرات رانندگی بیشتر آگاه شوند.
او در این پیامش تأکید کرده که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است و از رانندگان خواسته بهآرامی رانندگی کنند و هنگام رانندگی از مبایل استفاده نکنند، زیرا بهگفتهٔ او در نتیجهٔ پراگندهگی افکار حادثه به میان میآید، در حالی که همه منتظر رسیدن مسافرانشاناند.
ناصرخان ناصری به رادیو آزادی گفت که پیش از این شاهد مرگ برخی از اعضای خانوادهاش در نتیجهٔ حوادث ترافیکی بوده و تلاش کرده با این اقدام مدنی، جان هموطنانش را از خطر احتمالی سفر در جادهها نجات بدهد.
«خواهر مادرم، «خاله» هم در حادثهٔ ترافیکی کشته شد، همچنان فرزندان مامایم هم جان باختند. شش ماه است که در این زمینه مبارزه میکنم، اما پس از حادثهٔ هرات تصمیم گرفتم که ولایتبهولایت و ولسوالیبهولسوالی سفر کنم.»
ناصرخان ناصری باشندهٔ ولسوالی حصارک ننگرهار است، تا صنف هشت مکتب درس خوانده، ازدواج کرده اما فرزندی ندارد.
در بارهٔ اینکه چگونه توانسته کیلومترها راه و چنین مسیر طولانی را پیاده طی کند، میگوید قبلاً نیز تجربهٔ مشابه داشته؛ چون عضو «حرکت مردمی صلح» بوده که از ولایتی به ولایت دیگر پیاده میرفتند و پیام صلح را به مردم میرسانیدند.
او میافزاید که در این سفر، پیام تأکید بر رانندگی با احتیاط را برعلاوهٔ پوستر، همچنان در گفتوگوی رودررو و هم از راه توزیع هزاران ورق چاپشده به شماری رانندگان رسانیده و اعضای خانوادهاش برای چاپ این ورقها به او کمک کردهاند:
«این پیامها را در حدود پنجهزار ورق چاپ کرده بودم؛ از کسی پنجاه افغانی گرفتم، از کسی صد افغانی. به دکان مامایم میرفتم و کمک میگرفتم. بعد یک پوستر بزرگ هم چاپ کردم تا مردم ببینند و آگاه شوند.»
بهگفتهٔ ناصری، مردم از این اقدام استقبال کردهاند و در طول سفر هر جا او را میدیدند برایش آب و مواد خوراکی میآوردند و کارش را تحسین میکردند.
ناصرخان ناصری تأکید میکند که پیشتر جنگها قربانیان زیادی از افغانها میگرفت، اما اکنون تلفات زیادی ناشی از حوادث ترافیکی است:
«دیگر جنگ نیست، حالا باید با این بدبختی مبارزه کنیم. از هموطنانم، چه در بیرون و چه در داخل کشور، صدایم را همراهی کنند تا آگاهی عمومی را بلند ببریم و جلو این رویدادهای تلخ را بگیریم.»
ناصرخان ناصری که روز دوشنبه به کابل رسیده، میگوید پس از چند روز استراحت، سفرش را به دیگر ولایتهای افغانستان، بهویژه هرات ــ جایی که چند روز پیش حادثهٔ مرگبار رخ داد ــ ادامه خواهد داد و در مسیر، پیام احتیاط در رانندگی را به رانندگان خواهد رساند.
به تاریخ ۲۸ اسد سال جاری، در مسیر هرات ـ اسلامقلعه، برخورد یک تانکر تیل با یک موتر مسافربری که حامل مهاجران بازگشته از ایران بود، بهگفتهٔ وزارت امور داخلهٔ طالبان ۷۹ کشته بر جای گذاشت که ۱۹ کودک نیز شامل بودند.
دو روز بعد، در ۳۰ اسد، در ولسوالی دوشی بغلان، تصادم موتر مسافربری و لاری ۲۴ زخمی برجای گذاشت.
در تازهترین مورد، ناوقت روز سهشنبه ۲۶ اگست در نتیجهٔ واژگون شدن یک بس مسافربری در شاهراه کابل-کندهار حدود ۲۵ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
در ماههای اخیر شمار حوادث ترافیکی در افغانستان افزایش یافته است. علت این حوادث، بیاحتیاطی رانندگان، خرابی جادهها و بیتوجهی به مقررات ترافیکی عنوان شده است. وزارت امور داخلهٔ طالبان در ماه جدی سال گذشته اعلام کرده بود که از آغاز همان سال تا آن زمان، نزدیک به ۲۰۰۰ تن در حوادث ترافیکی کشته و ۷۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.