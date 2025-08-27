در ترکمنستان، به هنرمندان دستور داد شده که تا پیش از برگزاری جشن‌های روز استقلال این کشور، وزن کم کنند تا در صحنه ظاهر بهتر داشته باشند.

بازیگران، خوانندگان، رقصندگان و دیگر هنرمندان ادعا کردند که مقامات ولایت بالکان به کسانی که اضافه وزن دارند، گفته‌اند که قبل از جشن‌های ملی در ۲۷ سپتامبر لاغر تر شوند.

آنها مدعی اند که مقام‌ها به آن‌ها هشدار داده‌اند در صورتی که اضافه‌وزن خود را کاهش ندهند، از کار برکنار خواهند شد و اجازه حضور در صحنه یا تلویزیون را نخواهند داشت.

گفته می‌شود این دستور از سوی قربان‌قلی بردی‌محمدوف، رئیس‌جمهور پیشین و رئیس شورای خلق ترکمنستان صادر شده است؛ که بر همه شاخه‌های حکومت نظارت دارد.

یکی از بازیگران به بخش ترکمنستان رادیو آزادی گفته است: «بر اساس دستور [بردی‌محمدوف] به کارمندان فرهنگی که اضافه‌وزن دارند، دستور داده شده که تا ۲۷ سپتامبر وزن کم کنند، به‌ویژه چربی شکم خود را. به آن‌ها به‌طور شفاهی و قاطع هشدار داده‌اند که اگر این کار را نکنند، از سیستم فرهنگی اخراج خواهند شد.»

برخی هنرمندان گفته‌اند مقام‌ها نمی‌خواهند آن‌ها «بیش از حد لاغر» هم باشند.

آنها به دلیل ترس از پیامد انتقاد از حکومت نخواستند نامشان ذکر شود.

در گذشته نیز پولیس ترکمنستان موظف شده بود یا وزن کم کند یا از کار اخراج شود.

غذای سالم نداریم

کارمندان بخش فرهنگ می‌گویند از بیم از دست دادن کار، به‌سرعت رژیم‌های غذایی سخت گرفته‌اند، اما بسیاری شکایت دارند که توانایی خرید مواد غذایی سالم یا پرداخت هزینه صالون های ورزشی را با معاش اندک‌شان ندارند.

یکی از بازیگران تیاتر دولتی صاپارمورات نیازوف در شهر بالکان‌آباد گفت: «معاش‌های ما کافی نیست که سبزیجات و میوه‌های باکیفیت یا گوشت سالم بخریم. حتی لباس‌هایی که در برنامه‌ها می‌پوشیم هم باید خودمان تهیه کنیم.»

یکی دیگر افزود: «برای نمونه، یک کیلو سیب ۵۰ منات و یک کیلو نارنجی ۶۰ منات قیمت دارد. هزینه ماهانه صالون ورزشی هم هزار منات است، در حالی‌که معاش ما سه هزار منات است. با این حساب، چیزی زیادی نمی‌توان خرید.»

بر اساس نرخ رسمی بانک ملی ترکمنستان، هر دالر معادل ۳٫۴۹ منات است، اما در واقع ارزش واقعی منات بسیار پایین‌تر از نرخ رسمی است.

همسایگان ترکمنستان؛ تاجیکستان و ازبکستان، در گذشته به پولیس‌های که اضافه وزن داشتند شش ماه مهلت داده بودند تا برای این وظیفه به وضعیت مناسب جسمانی برسند. دست‌کم ۱۰ پولیس تاجیک که نتوانستند تا پایان این مهلت شرایط را برآورده کنند، از وظایف‌شان برکنار شدند.

قربانقلی بردی‌محمدوف، پدر رئیس‌جمهور کنونی ترکمنستان سردار بردی‌محمدوف، به‌خاطر دلبستگی افراطی‌اش به آنچه «سبک زندگی سالم» می‌خواند، شناخته می‌شود.

بردی‌محمدوف که در آن زمان رئیس‌جمهور ترکمنستان بود، در جون ۲۰۱۸ در عشق‌آباد همراه با جمع بزرگی از مردم بایسکل سواری کردند؛ رویدادی که به‌عنوان یک رکورد جهانی گینس ثبت شد.

هر سال در ماه اپریل، این کشور به‌شدت کنترل‌شده «ماه صحت و خوشبختی» را برگزار می‌کند؛ زمانی که کارمندان دولتی و دانشجویان در دویدن‌های جمعی، بایسکل‌سواری‌ها و برنامه‌های ورزشی گسترده شرکت می‌کنند.

اما این محدودیت‌ها باعث نارضایتی بسیاری از مردم این کشور شده است و بسیار از ترکمن ها به دلیل سیاست های سختگیرانه از کشور شان فرار می کنند.

یک کارمند تیاتر در شهر بلکان‌آباد گفت: «حالا بردی‌محمدوف حتی می‌خواهد اندازهٔ شکم‌های ما را هم کنترل کند. این یکی از آخرین چیزهایی بود که حکومت در آن دخالت نداشت.»

گزارش فرنگیس نجیب الله خبرنگار بخش ترکمنستان رادیو آزادی