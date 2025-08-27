کارمندان صحی محلی می گویند که اسرائیل روز دوشنبه(25 اگست) شفاخانۀ ناصر در خان یونس یکی از شفاخانه های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانیکه خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد.

براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده، این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

پنج ژورنالیست، به شمول مریم داگا 33 ساله، یک خبرنگار بصری که برای اسوشیتدپرس کار میکرد، نیز در زمره کشته شدگان اند.

خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است.

دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل این حمله را یک" رویداد غم انگیز" خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق می کند.