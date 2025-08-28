در ایالات متحده، مقامهای محلی ایالت مینهسوتا اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح به سمت دانشآموزانی که در مراسم عشای ربانی یک مکتب کاتولیک مینیاپولیس شرکت کرده بودند، دستکم دو کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت.
مهاجم با استفاده از تفنگ، تفنگ ساچمهای و تفنگچه، دهها گلوله از پنجرههای کلیسا شلیک کرد. به گفتهٔ مقامات، تیرانداز سپس در پشت ساختمان یک کلیسا خودکشی کرد.
برایان اوهارا، رئیس پولیس مینیاپولیس، به خبرنگاران گفت: «این یک اقدام خشونتآمیز عمدی علیه کودکان بیگناه و سایر افرادی بود که در حال عبادت بودند. ظلم و بزدلی محض شلیک به کلیسایی پر از کودک کاملاً غیرقابل درک است».
تلویزیون محلی نشان داد که والدین از زیر نوار زرد رنگ پولیس عبور کرده و دانشآموزان را از مکتب خارج میکنند.
مقامات گفتند که فرد تیرانداز لباس مشکی پوشیده بود، حدوداً بیست و چند ساله بود و سابقهٔ جرمی زیادی نداشت. آنها نام او را فاش نکردند و گفتند که در تلاش برای شناسایی انگیزه قاتل هستند.
شفاخانه کودکان مینهسوتا اعلام کرد که شش کودک برای درمان به این شفاخانه منتقل شدهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که در جریان تیراندازی قرار گرفته است و پولیس فدرال، افبیآی، در محل حضور دارد.
کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، در شبکههای اجتماعی نوشت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با مقامات محلی در تماس است و اوضاع را زیر نظر دارد.
مینیاپولیس در سالهای پس از قتل جورج فلوید توسط پولیس در سال ۲۰۲۰، که باعث اعتراضات سراسری، ناآرامیهای مدنی و کمبود نیرو در اداره پولیس این شهر شد، افزایش قابل توجهی در زمینهٔ قتلها را تجربه کرده است.
این شهر سال گذشته ۵۴ قتل را ثبت کرد که نسبت به ۷۱ مورد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته اما بسیار بالاتر از ۲۹ مورد ثبتشده در سال ۲۰۱۹ است.