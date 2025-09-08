دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آنچه را "آخرین هشدار" خود به حماس خواند صادر کرد و از این گروه خواست که با توافق آزادی گروگان های اسرائیلی موافقت کند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

ترمپ، یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه اجتماعی خود تروت سوشل نوشت که "اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته اند. وقت آن است که حماس هم بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن این شرایط به حماس هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است. هشدار دیگری در کار نخواهد بود.

رسانه‌های اسرائیل روز شنبه گزارش دادند که رئیس جمهور امریکا طرح جدیدی برای آتش‌بس به حماس پیشنهاد کرده است.

براساس این طرح، حماس باید در روز نخست آتش بس همه ۴۸ گروگان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل، هزاران فلسطینی در اسرائیل آزاد شوند.