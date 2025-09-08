نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر ناوقت یکشنبه ۷ سپتمبر در یک پیام ویدیویی به رسانه ها چنین گفته است :

«مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود، این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید، همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.»

نورالدین ترابی، رئیس اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز در گفتگو با شماری از رسانه‌ ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک‌ رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه‌ های موقت است.

در این حال ، شماری از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز می گویند که عملیات جستجو و نجات در منطقه شان تکمیل شده است، اما می گویند که رضا کاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.

نثار احمد احمدی باشنده این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"عملیات جستجو و نجات تکمیل شده اما تنها مساله مواشی وحیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند چون سبب بوجود آمدن امراض می شوند."

باشندگان محل: ده‌ها قربانی هنوز زیر آوار در مناطق دورافتاده باقی مانده‌اند

با این حال، شماری از باشندگان کنر می‌گویند که هنوز هم اعضای خانواده‌ های‌ شان در زیر آوار باقی مانده ‌اند.

نور الله یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه ۸ سپتمبر به رادیو آزادی گفت که هفت عضو خانواده‌ اش در این زلزله جان باختند که چهار تن آنان به کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و سه تن هنوز هم زیر آوار هستند.

سه تن از آنها یکی خواهر کوچکتر من یکی برادر زاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار مانده

"سه تن از آنها یکی خواهر کوچکتر من یکی برادر زاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار مانده و تا هنوز بیرون کشیده نشده اند چون امکانات بیرون کشیدن شان را نداریم شهدای را که بیرون کشیدیم ،مردم محل با بیل و کلنگ بیرون کشیدند، اما حالا ما از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند ، تا این سه شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم سه تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم."

یکی از رضا کاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزار دره این ولسوالی که ده‌ها خانواده در آن زندگی می‌ کردند، کاملاً زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است.

او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:

«تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که آن را بیرون نکنند و همین قبر شان است.»

شماری از مقام ‌های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که با توجه به جغرافیای کنر و ویرانی‌ های گسترده ناشی از زلزله، ممکن عملیات جستجو و نجات هفته‌ ها و حتی ماه‌ را دربر گیرد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در ۲سپتمبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است.

ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اینکه با توجه به ویرانی ‌های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو و نجات به این سرعت پایان یافت، پاسخ نداد.

هرچند مقام‌ های محلی طالبان در کنر گفته اند که کمک‌ های فوری بشری به مناطق زلزله ‌زده رسیده است، اما شکایت ‌ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد.

اسدالله یک تن از رضا کاران در اسعد آباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است به رادیو آزادی گفت:

« خانواده‌ هایی هستند که از ۱۳ عضو این خانواده ۱۱ نفر جان باخته اند و دو نفر هنوز زنده هستند و این دو نفر شب را زیر درخت سپری می‌ کنند، در معرض باد و باران قرار دارند و نمی‌ توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند ده ها و صدها خانواده از این چنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلاً هیچ کمکی دریافت نکرده اند.»

ناوقت شب ۳۱ اگست ، زلزله ای به شدت ۶.۱ ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان، و نورستان را لرزاند و خسارات هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد.

حکومت طالبان گفته است که در چهار ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته، نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی و حدود ۷ هزار خانه تخریب شده است.