نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ادامۀ به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد شدید کرده است.

فایق، دوشنبه ۸ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که گزارش های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که این نشان‌دهندۀ جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند.

او گزارش روزگذشته شبکه خبری بی بی سی را هم منتشر کرده که براساس آن دو منبع معتبر به این رسانه گفته اند که "استخبارات" طالبان دو فرمانده ارشد حکومت پیشین را پس از بازگشت به افغانستان بازداشت کرده است.

براساس این گزارش، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای سوم قول اردوی پامیر ۲۱۷ بغلان در حکومت پیشین روز جمعه در خانه‌اش در حوزه یازدهم کابل و پرویز سیدخیلی، فرمانده کندک پیاده این لوا، پنجشنبه در حوزه چهارم کابل در حالی که راهی شفاخانه بود، بازداشت شدند.

فرید سیدخیلی اخیراً از ایران و پرویز سیدخیلی اخیراً از پاکستان اخراج و به افغانستان برگشته بودند.

حکومت طالبان هنوز در مورد تایید یا رد این خبر چیزی نگفته است.