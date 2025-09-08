لینک‌های قابل دسترسی

فایق: طالبان به "بازداشت، شکنجه و کشتار" نظامیان پیشین ادامه می‌دهد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ادامۀ به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد شدید کرده است.

فایق، دوشنبه ۸ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که گزارش های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که این نشان‌دهندۀ جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند.

او گزارش روزگذشته شبکه خبری بی بی سی را هم منتشر کرده که براساس آن دو منبع معتبر به این رسانه گفته اند که "استخبارات" طالبان دو فرمانده ارشد حکومت پیشین را پس از بازگشت به افغانستان بازداشت کرده است.

براساس این گزارش، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای سوم قول اردوی پامیر ۲۱۷ بغلان در حکومت پیشین روز جمعه در خانه‌اش در حوزه یازدهم کابل و پرویز سیدخیلی، فرمانده کندک پیاده این لوا، پنجشنبه در حوزه چهارم کابل در حالی که راهی شفاخانه بود، بازداشت شدند.

فرید سیدخیلی اخیراً از ایران و پرویز سیدخیلی اخیراً از پاکستان اخراج و به افغانستان برگشته بودند.

حکومت طالبان هنوز در مورد تایید یا رد این خبر چیزی نگفته است.

ترمپ: "آخرین هشدار" من به حماس، پذیرش توافق با اسرائیل است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آنچه را "آخرین هشدار" خود به حماس خواند صادر کرد و از این گروه خواست که با توافق آزادی گروگان های اسرائیلی موافقت کند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

ترمپ، یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه اجتماعی خود تروت سوشل نوشت که "اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته اند. وقت آن است که حماس هم بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن این شرایط به حماس هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است. هشدار دیگری در کار نخواهد بود.

رسانه‌های اسرائیل روز شنبه گزارش دادند که رئیس جمهور امریکا طرح جدیدی برای آتش‌بس به حماس پیشنهاد کرده است.

براساس این طرح، حماس باید در روز نخست آتش بس همه ۴۸ گروگان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و در مقابل، هزاران فلسطینی در اسرائیل آزاد شوند.

تیم های افغانستان و هانگ کانگ در نخسین بازی جام کریکت آسیا فردا به مصاف هم می‌روند

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات بیست آووره جام کریکت آسیا، فردا سه شنبه ۹ سپتمبر در برابر تیم هانگ کانگ به میدان برود.

این مسابقات به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

تیم ملی کریکت افغانستان در این مسابقات در گروه بی (B) با تیم های هانگ کانگ، بنگلادیش و سریلانکا مقابل خواهد شد.

تیم های ملی کریکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف (A) بازی می‌کنند.

پیش از این، تیم ملی کریکت افغانستان در بازی نهایی تورنمت سه جانبه که بخشی از آمادگی ها برای جام آسیایی برگزار شده بود، یکشنبه ۷ سپمبر با تفاوت ۷۵ دوش در برابر پاکستان شکست خورد.

شارژدافیر ایالات متحده: فرمان جدید ترمپ اقدامی بی‌سابقه برای محافظت از شهروندان امریکا است

دان برون، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که فرمان جدید دونالد ترمپ، رئیس جمهور این کشور، یک اقدامی بی‌سابقه برای حفاظت از شهروندان امریکایی در برابر بازداشت‌های "بی‌دلیل" در خارج از این کشور است.

او یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق در پیامی هشدار داد که چنین بازداشت‌ها عواقب شدید در پی خواهد داشت.

او بدون نام بردن از طالبان نوشت که این فرمان پیام روشن را می‌رساند و آن این که اگر تلاش کنید از یک شهروند امریکایی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند با عواقب شدیدی روبه رو خواهید شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز جمعه فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که به وزارت خارجه اجازه می‌دهد که کشورهای را که شهروندان این کشور را ب‌طور ناعادلانه بازداشت می‌کنند در فهرست سیاه قرار دهد و مجازات سنگین را برای آنها در نظر بگیرد.

پیش از این، اداره رئیس جمهور ترمپ خواستار رهایی محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی از بند طالبان شد.

حکومت طالبان اما بازداشت آقای حبیبی را که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی افغانستان بود، رد کرده و گفته است که از محل حضور او اطلاعی ندارد.

اداره ترمپ برای یافتن حبیبی پنج میلیون دالر امریکایی جایزه هم تعیین کرده است.

اختلال اینترنت در آسیا و شرق‌میانه به دلیل قطع کیبل‌های تحت‌البحری در بحیره سرخ

کارشناسان می‌گویند قطع چندین کیبل تحت البحری در بحیره سرخ باعث کندی و اختلال اینترنت در بخش‌هایی از آسیا و شرق‌میانه شده است. دلیل این حادثه هنوز روشن نیست.

شرکت مایکروسافت هشدار داده کاربران شرق‌میانه ممکن است با تأخیر بیشتر در خدمات اینترنت روبه‌رو شوند. سازمان «نت بلاکس» نیز اعلام کرد این اختلال هند، پاکستان و چند کشور دیگر را دربر گرفته و مربوط به کیبل‌های بین‌المللی در نزدیکی جده عربستان است.

مقام‌های سعودی و اماراتی این اختلال را تأیید نکرده‌اند، اما کاربران در امارات از کاهش سرعت اینترنت خبر داده‌اند. در کویت نیز مقامات از قطع یک کیبل دیگر و ایجاد اختلال خبر دادند.

کیبل‌های تحت‌البحری معمولاً بر اثر حوادث بحری یا حملات آسیب می‌بینند و تعمیر آن‌ها هفته‌ها زمان می‌برد. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این خطوط در کارزار حوثی‌های یمن علیه اسرائیل وجود داشت، هرچند این گروه قبلاً چنین اتهاماتی را رد کرده است.

بازداشت نزدیک به ۹۰۰ نفر در تظاهرات حامیان «پالستاین اکشن» در لندن

پولیس بریتانیا اعلام کرد نزدیک به ۹۰۰ نفر در تظاهرات شنبه‌شب لندن در حمایت از گروه ممنوعه «پالستاین اکشن» یا اقدام برای فلسطین بازداشت شدند؛ بیشترین آمار بازداشت در یک تجمع از این دست.

بیشتر بازداشت‌شدگان به دلیل حمایت از این گروه غیرقانونی بودند.

«پالستاین اکشن» که در جولای بر پایه قانون ضدتروریزم ممنوع شد، پیش‌تر به حمله به پایگاه‌های نظامی و شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل متهم شده بود.

سازمان‌های حقوق بشری این ممنوعیت را محدودکننده آزادی بیان می‌دانند، اما دولت بریتانیا می‌گوید اقدام قاطع برای جلوگیری از بی‌نظمی ضروری است.

دومین ماه گرفتگی کامل سال امشب در آسیا قابل مشاهده است

امشب دومین خسوف یا ماه گرفتگی کامل سال رخ می‌دهد که بیشترین بخش آن در قاره آسیا قابل مشاهده خواهد بود. در این پدیده، زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه‌اش سطح ماه را می‌پوشاند.

بخش کامل ماه گرفتگی حدود یک ساعت و ۲۲ دقیقه ادامه خواهد داشت.

این خسوف از عربستان سعودی تا فیلیپین، از قطب شمال تا قطب جنوب، و در بخش‌هایی از شرق افریقا و غرب استرالیا به طور کامل دیده می‌شود.

در سایر نقاط افریقا و استرالیا و همچنین اروپا، این رویداد به شکل ماه گرفتگی جزئی قابل مشاهده خواهد بود. سواحل برازیل و الاسکا نیز شاهد بخشی از آن خواهند بود.

در ماه مارچ امسال نیز یک ماه گرفتگی کامل اما کوتاه‌مدت در قاره امریکا رخ داده بود.

صدراعظم جاپان شیگرو ایشیبا اعلام استعفا کرده

شیگرو ایشیبا، صدراعظم جاپان، اعلام کرد از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از تلویزیون دولتی جاپان، او این تصمیم را امروز یکشنبه پس از شکست حزب حاکمش در انتخابات پارلمانی ماه جولای اعلام کرد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع گزارش داده است که احتمال استعفای ایشیبا وجود دارد و قرار است او امروز دیرتر در یک نشست خبری حاضر شود.

این اعلام یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال دموکرات حاکم خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام رهبری حزب شد. اگر این درخواست تأیید شود، به معنای رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر خواهد بود.

اختلافات درون حزبی بر سر استعفای ایشیبا، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را با بحران بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو کرده است.

افغانستان و پاکستان امروز در مسابقۀ فاینل کریکت به میدان می‌روند

افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه‌جانبه کریکت بیست ‌اووره با پاکستان به میدان می‌رود.

این مسابقه ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز خواهد شد.

افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها، امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت.

در آن مسابقه، ابراهیم زدران کاپیتان بود، زیرا راشد خان (کاپیتان اصلی)، محمد نبی، فضل‌الحق فاروکی، مجیب‌الرحمن و صدیق‌الله آتل حضور نداشتند و به جای آن‌ها چند بازیکن تازه به میدان آمدند.

با این حال انتظار می‌رود که در بازی امروز کاپیتان اصلی و سایر بازیکنان برجسته تیم افغانستان حضور داشته باشند.

واژگون شدن قایق امدادی در پنجاب ۵ قربانی گرفت

در ایالت سیلاب‌زده پنجاب در جنوب پاکستان، دیروز پنج نفر زمانی جان باختند که یکی از قایق‌های گروه‌های نجات واژگون شد.

اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که ده‌ها تن از سیل‌زدگان نجات داده‌ شده‌اند.

مقام‌های این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند.

پیش از این، نبیل جاوید، کمیسر امور امدادرسانی، اعلام کرده بود که سیلاب‌های ناشی از طغیان رودخانه‌های راوی، ستلج و چناب بیش از ۴۱۰۰ روستا را تخریب و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.

