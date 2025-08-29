مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان امروز برگزار می شود

سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده و گفته است که دولت اعدام را تنها برای مجازات جرم به کار نمی‌برد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در جامعه و کنترل مردم از آن استفاده می‌کند.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، به خبرنگاران گفت که تنها در ماه جولای، مقام‌های ایرانی ۱۱۰ تن را اعدام کردند.

این رقم بیش از دو برابر شمار اعدام‌های ماه جولای سال گذشته است.

این اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدام‌ها که به تاریخ ۸ اپریل نشر شد نیز آمده بود که در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را شامل می‌شود.