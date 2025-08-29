لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۷ سنبله ۱۴۰۴

خبر ها

مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان امروز برگزار می شود

تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز ساعت هفت و نیم شام به وقت کابل مسابقه دارند.

این بازی در چارچوب سلسلۀ سه‌جانبه بیست اووره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عربی که میزبان این مسابقات است در شهر شارجه برگزار می‌شود.

مقام‌های بورد کرکت افغانستان می‌گویند هدف این بازی‌های سه‌جانبه، آمادگی برای جام آسیایی است که یازده روز بعد در امارات متحدۀ عربی آغاز خواهد شد.
در جام آسیایی علاوه بر این سه تیم، تیم‌های ملی هند، عمان، هانگ کانگ و بنگلادیش نیز شرکت می‌کنند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ملل متحد: شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است

آرشیف
آرشیف

سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده و گفته است که دولت اعدام را تنها برای مجازات جرم به کار نمی‌برد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در جامعه و کنترل مردم از آن استفاده می‌کند.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، به خبرنگاران گفت که تنها در ماه جولای، مقام‌های ایرانی ۱۱۰ تن را اعدام کردند.

این رقم بیش از دو برابر شمار اعدام‌های ماه جولای سال گذشته است.

این اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدام‌ها که به تاریخ ۸ اپریل نشر شد نیز آمده بود که در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را شامل می‌شود.

قرار است گروه از افغان‌ها روز دوشنبه از اسلام‌آباد به جرمنی منتقل شوند

آرشیف
آرشیف

رسانه‌های جرمنی به نقل از مقامات گزارش داده‌اند که حدود پنجاه افغان به شهر هانوفر جرمنی با طیاره انتقال داده خواهند شد.

این افراد بخشی از حدود دو هزار و سه صد افغان هستند که در پاکستان زندگی می‌کنند و جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.

در روزهای اخیر فشارها بر مهاجران افغان‌ در پاکستان افزایش یافته است و به گفته وزارت خارجه جرمنی، بیش از چهارصد و پنجاه تن از مهاجرانی که از سوی جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده اند توسط پولیس پاکستان بازداشت شده بودند که نزدیک به نیمی از آنان به تلاش‌های برلین دوباره آزاد شده‌اند.

در بیش از چهار سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است.

امریکا فروش اسلحه به ارزش ۸۲۵ ملیون دالر به اوکراین را تائید کرد

ماموران آتش نشانی پس از حملۀ روسیه بر کییف
ماموران آتش نشانی پس از حملۀ روسیه بر کییف

وزارت خارجۀ امریکا فروش اسلحه به ارزش ۸۲۵ ملیون دالر به اوکراین را تائید کرده است.

سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده دیروز، پنجشنبه، گفت که این بستۀ تسلیحاتی شامل راکتهای با بُرد بیشتر می‌شود که از سوی کییف تقاضا شده بود.

این سازمان گفته است که فروش اسلحه به اوکراین، " اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را تقویت می‌کند".

به گفتۀ سازمان هم‌کاریهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده، این اسلحه به کمک مالی امریکا، دنمارک، هالند و ناروی فراهم خواهد شد.

این اعلام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه بیش از ۶۰۰ حملۀ راکتی و طیاره های بی پیلوت را بر اوکراین انجام داد.

دیروز ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین از کشور های اروپایی خواست تا در برنامه های شان برای برقراری صلح در اوکراین "تضمین های امنیتی واضح" را در نظر داشته باشند.

وزارت خارجۀ طالبان:اقدامات غیرمسؤولانه حتماً پیامد خواهد داشت

آرشیف، امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان
آرشیف، امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان

وزارت خارجهٔ حکومت طالبان به دلیل حملات هوایی بر ولایت‌های خوست و ننگرهار، سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او سپرده است.

این وزارت پذیرفته که در این حملات سه تن از غیرنظامیان کشته و هفت تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه‌ای این حملات را «نقض حریم هوایی افغانستان و اقدامی تحریک‌آمیز» خوانده است.
در اعلامیه همچنان افزوده شده که چنین «اقدامات غیرمسؤولانه حتماً پیامد خواهد داشت.»

منابع محلی در خوست و ننگرهار به رادیو آزادی گفته‌اند که حملات هوایی شب گذشته بر خانه‌های مردم ملکی انجام شده است.
به گفتهٔ این منابع، در حملهٔ خوست سه تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند و در ننگرهار شش تن زخمی گردیده‌اند.

بیشتر قربانیان در هر دو محل زنان و کودکان هستند.

دفتر رادیو آزادی در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است

رادیو اروپای آزاد در اوکراین پس از حملات شب گذشته
رادیو اروپای آزاد در اوکراین پس از حملات شب گذشته

دفتر رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است.

در این حملهٔ شب چهارشنبه ۵ سنبله، به کسی آسیبی نرسیده، اما شیشه‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته و تعدادی از تجهیزات رادیو خسارت دیده است.

ویدیوهای کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که دو انفجار نزدیک دفتر رادیو بر اثر اصابت دو راکت رخ داده که مستقیماً به این منطقه پرتاب شده بودند.

استیف کاپوس رئیس رادیو آزادی/اروپای آزاد، ، اطمینان داده است که این حمله بر مأموریت رادیو تأثیر نخواهد گذاشت و به گفتهٔ او، خبرنگاران به کارشان ادامه خواهند داد.

کاپوس ابراز خوشحالی کرده که به کارمندان رادیو آسیبی نرسیده، اما نسبت به کشته‌شدن دیگر اوکراینی‌ها در حملات شب گذشته ابراز ناراحتی کرده است.

در حملات شب گذشتهٔ روسیه بر کیف، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

چهار کودک نیز در میان جان‌باختگان این حمله هستند.

این رویداد، مرگبارترین حملهٔ روسیه به کییف در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود؛ در حالی‌که تلاش‌های امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین تازه آغاز شده است.

آغاز تورنمنت سه‌جانبهٔ کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات

تیم کریکت افغانستان
تیم کریکت افغانستان

قرار است فردا مسابقات کریکت سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عرب آغاز شود.

در نخستین بازی پاکستان و افغانستان به مصاف هم می روند.

این تورنمنت سه‌جانبه، به میزبانی امارات متحده عرب، بخشی از آمادگی‌های این تیم‌ها برای جام آسیایی است که ماه آینده آغاز خواهد شد.

تورنمنت سه‌جانبه، در ده روز آینده، در ورزشگاه کریکت شارجه جریان خواهد اشت.

دو تیم برتر، در بازی فاینل یا نهایی در هفتم ماه سپتمبر باهم رقابت خواهند کرد.


کشته‌شدن ۱۰ تن، به‌شمول یک کودک، در حملات تازه روسیه بر کییف

ساختمان ویران شده پس از حملات روسیه
ساختمان ویران شده پس از حملات روسیه

رسانه‌های اوکراینی روز پنجشنبه ۶ سنبله گزارش داده‌اند که حد اقل ۱۰ نفر در حملات تازهٔ روسیه بر کییف، پایتخت اوکراین، کشته شده‌اند.

به گزارش روزنامۀ کییف اندپندینت، در میان کشته‌شده‌ها یک کودک ۱۴ ساله نیز شامل است.

به گزارش این روزنامه، ۴۸ نفر دیگر در این حملات زخمی شده‌اند که ۳۰ تنِ آن‌ها در شفاخانه بستری‌اند.

ولودیمیر زلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین گفته است که حملات تازه نشان می‌دهد که روسیه قصد پایان‌دادن به جنگ را ندارد.
زلینسکی گفت: «حملات امروز روسیه پاسخ واضحی به کسانی می‌فرستد که هفته‌ها و یا ماه‌هاست که خواستار آتش‌بس و دیپلوماسی واقعی هستند».

روزنامۀ کییف اندپندینت همچنان گزارش داده است که از مردم در سراسر اوکراین خواسته شده است که به پناهگاه‌ها بروند ـ حتی در مناطقی که از خطوط مقدم جنگ دور هستند.

یک هیأت بلندپایه چین برای مذاکرات تجاری به واشنگتن می‌رود

بیرق‌های چین و امریکا
بیرق‌های چین و امریکا

چین امروز اعلام کرده که یک هیأت عالی‌رتبه به رهبری «لی چنگ‌گانگ»، نمایندهٔ تجارت بین‌المللی و معاون وزیر تجارت این کشور، این هفته برای انجام مذاکرات تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پس از ماه‌ها تنش و اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل میان واشنگتن و پکن، دو کشور اخیراً به توافقی موقت برای کاهش سطح تعرفه‌ها دست یافته‌اند. بر اساس این توافق، امریکا تعرفه‌ها را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند.

دولت‌های دو کشور اعلام کرده‌اند که برای حل اختلافات از طریق «مذاکرات برابر» آماده‌اند.

این در حالی است که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، نیز از احتمال سفر خود به چین در سال جاری یا اندکی پس از آن خبر داده است.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مواد اولیه نقش مهم در صنایع موتر سازی، الکترونیک و دفاعی دارد و این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلافات دو کشور بوده است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شرکت طیاره بوئینگ امریکا در حال مذاکره با طرف‌های چینی برای فروش تا ۵۰۰ فروند طیاره است؛ توافقی که موفقیت آن به نتیجهٔ مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن بستگی خواهد داشت.

آتش‌بس تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا ۱۰ نومبر ادامه خواهد داشت.

کمیته حفاظت از خبرنگاران: طالبان باید شکیب احمد نظری را فوراً آزاد کنند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران (CPJ) از طالبان خواسته است شکیب احمد نظری، خبرنگار افغان را که از ماه جولای در بازداشت به سر می‌برد، فوراً آزاد کنند.

بِی لی‌یی، رئیس بخش آسیا-پاسیفیک این کمیته، گفت: «طالبان باید این خبرنگار را بی‌درنگ آزاد کنند و به اجبار خبرنگاران به اعتراف پایان دهند.» به گفتهٔ این کمیته، بازداشت نظری نمونه تازه‌ای از فشار بر خبرنگاران افغان است که با رسانه‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند.

نظری، خبرنگار شبکهٔ نیپون تلویزیون جاپان، روز ۲۴ جولای توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شد.

