رقابت های ورزشی افغانستان با دو کشور همسایه

سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد راه اندازی این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در یک سریز سه جانبه که در این سریز تیمهای ملی افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان اشتراک میکند
"این سریز امروز آغاز میشود که بازی اول میان افغانستان و پاکستان است، تیم ملی ما کاملاً برای این مسابقات آماده است و این بازیها به شکل بیست آوره انجام میشود و ما توقع داریم که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام شود."
آقای سادات افزود که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مدت ده روز در کمپ تمریناتی در کابل و پس از رفتن به تاریخ ۱۹ اگست، برای یک هفته در کمپ تمریناتی امارات متحده عربی تمریناتشان را انجام دادهاند.
این تورنمنت سهجانبه به میزبانی امارات متحده عربی، بخشی از آمادگیهای این تیمها برای جام آسیایی است که ماه آینده آغاز خواهد شد.
بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، دو تیم برتر این مسابقات در بازی فاینل یا نهایی در هفتم ماه سپتمبر باهم رقابت خواهند کرد.
همزمان با این، تیم ملی فوتبال افغانستان نیز امروز در تورنمنت «جام ملتهای کافا ۲۰۲۵» در شهر دوشنبه تاجکستان به مصاف تیم ملی فوتبال ایران میرود.
به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی بین افغانستان و ایران امروز جمعه ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل به میزبانی تاجیکستان در شهر حصار تاجیکستان برگزار میشود.
مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی این فدراسیون در مورد برگزاری نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر ایران به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی فوتبال افغانستان امروز مسابقه خود را در تورنمنت «جام ملتهای کافا ۲۰۲۵» در برابر تیم ملی ایران انجام میدهد
"هدف اساسی اشتراک تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقات کافا آمادهگی بازیکنان، کسب تجربه و بازیهای بعدی در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا میباشد که در برابر پاکستان انجام میشود."
تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه «ب» مسابقات کافا در کنار تیمهای ملی ایران، تاجیکستان و هند قرار دارد و به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات بعدی تیم ملی فوتبال این کشور در برابر تاجکستان به تاریخ اول سپتمبر و در برابر هند به تاریخ ۴ سپتمبر برگزار خواهد شد.
در این حال شماری از علاقهمندان بازیهای کرکت و فوتبال در افغانستان، از راه اندازی این مسابقات در برابر تیمهای ملی ایران و پاکستان ابراز خرسندی کرده و آرزو دارند تیمهای ملی افغانستان در برابر تیمهای ملی این کشورها برنده شوند.
شفیقالله باشنده ولایت ننگرهار و یکی از علاقهمندان بازی کرکت در مورد به رادیو آزادی گفت:
"از اینکه امروز مسابقات تیم ملی ما با پاکستان در امارات متحده عربی برگزار میشود، انشاءالله که مورال تیم ما قوی است و تیم ما در حال حاضر دومین تیم در سطح آسیا پس از هند است، امیدوار هستیم که به آسانی پاکستان را شکست بدهد و قهرمانی این سریز را به نام افغانستان رقم بزنند."
فیصل یک باشنده کابل و یکی ازعلاقهمندان فوتبال نیز آرزوی مشابهی برای پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر ایران را دارد:
"با وجود محدودیتهای که در برابر تیمهای ما در افغانستان است، این جای افتخار است که بازیکنان ما در بیرون از کشور مسابقه میکنند و دعا میکنیم که با پیروزی در برابر ایران به مرحله نهایی هم راه پیدا کند."
بازیکنان افغان در مسابقات کرکت و فوتبال درحالی به مصاف کشورهای همسایه میروند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بر برخی رشتههای ورزشی از جمله مبارزات آزاد (امامای) و شطرنج از سوی طالبان محدودیت وضع شده و همچنان تیمهای دخترانه کاملاً از بخش ورزش افغانستان حذف شدهاند.