طالبان پس از حملات در خوست و ننگرهار، سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد

مقامهای طالبان و باشندهگان ولایتهای خوست و ننگرهار میگویند که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته در این ولایات سه کودک کشته و ده تن دیگر زخمی شدهاند.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه (۲۸ اگست) با نشر اعلامیهی در صفحهی اکس (تویتر سابق) خود اعلام کرده که این حمله از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و در واکنش به آن، عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل را احضار کردهاست.
این وزارت میافزاید که اعتراضنامه شان را به نظامانی سپرده اند.
پاکستان هنوز به صورت رسمی در این باره چیزی نگفته است.
کودکان کشته شده در ولسوالی سپیره ولایت خوست، زیر ده سال سن داشتند و به گفته نزدیکانشان، شامل یک دختر و دو پسر به نامهای همدرد و همایون هستند.
مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حملهی شود، برای همین همهجا را خالی کرده بودند.
یکی از باشندهگان این ولسوالی و از همسایهگان کودکان کشته شده که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محل تشییع جنازه به رادیو آزادی گفت: "شب گذشته زمانیکه یک طیاره بیپیلوت پاکستان بالای یک فامیل در منطقه لاهوری ولسوالی سپیره خوست حمله صورت گرفت و بالای آنها راکت شلیک کرد، در این حمله سه طفل شهید شدند که هر سه از یک فامیل بودند، چهار نفر زخمی شدند، زخمیها به شفاخانه شهر فرستاده شدند، داکتران میگویند وضعیتشان خوب است، دیشب یک فاجعه بزرگ بود در قریه ما، طیارههای بیپیلوت گزمه میکردند، تمام شب اطفال و زنان بیرون از خانههای شان بودند، آنها بینهایت به تکلیف بودند."
یکی دیگر از باشندهگان این ولسوالی و شاهد این رویداد که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت: "ساعت ۱۰ شب گذشته بود که طیاره بیپیلوت به خانه حاجی نعیم گل در منطقه سورکاخ و لاهوری حمله کرد، این طیاره از طرف افغان دوبی (منطقه سرحدی) آمده بود. مردم ترسیده بودند که شاید دوباره حملهی شود، برای همین همهجا را خالی کرده بودند."
به گفته این باشندهگان، مردم صبح وقت دوباره به خانههای شان برگشتند.
مقامهای طالبان در خوست تأیید کردهاند که این حمله هوایی توسط طیاره بیپیلوت پاکستانی انجام شدهاست.
مستغفر گوربز، سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در اعلامیهی که به رادیو آزادی فرستاده، گفته است: "ناوقت شب گذشته حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب، در منطقه سورکاخ مربوط به ولسوالی سپیره ولایت خوست، در نزدیکی خط فرضی دیورند، خانهای متعلق به فردی محلی به نام حاجی نعیم گل توسط طیاره درون پاکستانی بمباردمان شدهاست. در نتیجه این حمله، سه کودک از این خانواده شهید شدهاند و پنج تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدهاند."
در این اعلامیه آمده که زخمیهای این رویداد به شفاخانه منتقل شدهاند و وضعیت صحی آنها رضایتبخش خوانده شدهاست.
بر اساس این اعلامیه، فرد آسیبدیده یک تاجر محلی و غیر نظامی بوده و به هیچ گروهی وابستهگی نداشته است.
گفتنیست که باشندهگان محلی ویدیوها و تصاویری از محل رویداد و قربانیان را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته اند، اما رادیو آزادی نمیتواند بهطور مستقل زمان، مکان و جزئیات دقیق این رویداد را تأیید کند.
در همین حال، شب گذشته گزارشهایی از حملات هوایی در ولسوالی شینوار ولایت شرقی ننگرهار نیز منتشر شدهاست.
به گفته باشندهگان محل و مقامات طالبان، در این حملات شش تن زخمی شدهاند.
غالباً ساعت یازده شب بود که دو حمله بر خانهای یک فرد ملکی صورت گرفت، این خانواده فقیر مربوط به یک کراچیوان (دستفروش) بود.یک باشنده ولایت ننگرهار
یکی از باشندهگان منطقه جوی ۲۸ (۲۸ ویاله) در ولسوالی شینوار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت: "غالباً ساعت یازده شب بود که دو حمله بر خانهای یک فرد ملکی صورت گرفت، این خانواده فقیر مربوط به یک کراچیوان (دستفروش) بود. پس از حمله، حدود دو ساعت طول کشید تا مردم محل جمع شدند و زخمیها را برای کمک و انتقال به شفاخانه بردند. سایر خانههای اطراف، زنان، کودکان و سالمندان تخلیه شدند تا از حمله بعدی در امان بمانند."
احسانالله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته است که در ولسوالی شینوار، خانهای متعلق به فردی محلی به نام شهسوار شب گذشته هدف حملات جداگانه دو طیاره بیپیلوت قرار گرفته است: "شب گذشته این رویداد رخ دادهاست، خانه یک مرد فقیر به نام شهسوار هدف قرار گرفته، دو حمله (درون) انجام شدهاست. شهسوار دو همسر دارد که هر دو به طور سطحی زخمی شدهاند و چهار کودک پسرش نیز بهطور سطحی جراحت برداشته اند. آنها را به شفاخانه دولتی در شهر جلالآباد منتقل کردهاند. تلفات جانی ندارد، اما خانهاش به شدت تخریب شدهاست."
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان آمده که نقض حریم هوایی افغانستان از سوی اردوی پاکستان و بمباران غیر نظامیان در نزدیکی خط دیورند را به شدت محکوم میکنند و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان و یک اقدام تحریکآمیز خوانده است.
در اعلامیه گفته شده که "برای جانب پاکستان واضح ساخته شده که حفاظت از حریم هوایی افغانستان خط سرخ برای امارت اسلامی افغانستان است و چنین اقدامات غیر مسئولانه پیامدی خواهد داشت".
قابل یادآوریست که پیش از این نیز پاکستان بارها بخشهایی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را هدف قرار دادهاست.
در این حملات، به غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان نیز تلفات وارد شدهاست.