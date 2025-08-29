نجفیزاده میگوید:
"ضروری است که همه به این بخش توجه کنند، زیرا در بسیاری از مناطق کوهستانی افغانستان جنگلها و چراگاهها یا از بین رفته و یا در حال نابودی اند، نبود جنگلها و چراگاههای کوهستانی سبب میشود که زمین بیریشه بماند، آب باران و برف جذب نشود، آبهای زیرزمینی تقویت نشود و در نتیجه کاریزها و چشمهها نیز خشک شوند."
نجفیزاده همچنان میافزاید که نبود جنگلها و چراگاههای کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند
به گفتهی او، مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند.
این جوان میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گستردهی مردم روبهرو شد:
"در آغاز با امکانات شخصیام حدود هشتو نیم کیلوگرام تخم و دانه درختان و گیاهان کوهستانی خریداری کرده و آن را در ولایتهای مختلف مانند وردک، بامیان و دایکندی توزیع کردم که با استقبال گستردهی مردم روبهرو شد."
حبیبالله نجفیزاده میگوید، اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در هفت ولایت افغانستان؛ میدان وردک، غزنی، ارزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد.
به گفتهی او، این ولایتها به دلیل نزدیکی راهها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسب اند.
او میافزاید که دو ماه از آغاز این فعالیتهای داوطلبانهی آنان سپری میشود و در آینده این فعالیتها را به دیگر ولایتها نیز گسترش خواهند داد.
اما به گفتهی حبیبالله تا کنون هیچ نهادی دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکردهاست:
از آدرسهای رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بینالمللی تا کنون هیچ همکاری صورت نگرفته است، ما به کمک مردم پیش میرویم
"بهگونه داوطلبانه هماهنگ میکنیم و تخمها و دانههای درختان و گیاهان کوهستانی را در جاییکه مردم نیاز داشته باشند، میرسانیم."
حبیبالله نجفیزاده، جوانی با تحصیلات تا سطح لیسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام جمهوری مخلوع در کمیسیون مستقل انتخابات کار کردهاست، میگوید، درست است که این کار داوطلبانهاش فاصلهی زیادی با رشتهی تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگلها، چراگاهها و در کل زراعت، این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصهی حفاظت از محیط زیست تبدیل شدهاست.
ساحل دوران، متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیتهای آقای نجفیزاده را دنبال کرده، تلاشهای داوطلبانهی او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تأکید میکند.
آقای دوران به رادیو آزادی گفت:
"آقای حبیبالله نجفیزاده برای جلوگیری از تخریب خاک، هدر رفتن آب و مقابله با خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است، او شایستهی ستایش است و چنین تلاشها باید در سراسر کشور ترویج شود."
قابل یادآوریست که این تلاشهای داوطلبانه برای بازسازی جنگلها و چراگاههای کوهستانی و در نتیجه ذخیرهی آبهای باران و برف و تقویت آبهای زیرزمینی، در حالی صورت میگیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیبپذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا) یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزایندهی فاجعهی اقلیمی، از جمله خشکسالیها، گرمای بیسابقه، خطر سیلابها و کاهش چشمگیر در تولید محصولات زراعتی و حیوانی روبهرو است.