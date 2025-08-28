باشندگان محل در ولسوالی سپیره‌ی خوست به رادیوی مشال رادیوآزادی گفته‌اند که شام گذشته در منطقه‌ی سورکش این ولسوالی، یک خانه هدف حمله‌ی طیاره‌ بی‌سرنشین قرار گرفت که در آن سه کودک کشته و چهار تن دیگر به شمول دو زن زخمی شده‌اند.

باشندگان محل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌های‌شان فاش شود، گفته‌اند که کشته‌شدگان و زخمی‌ها اعضای خانواده‌ی فردی به نام شاه‌جی هستند. به گفته‌ی آن‌ها، شاه‌جی مصروف کاروبار عادی بوده است.

به گفته‌ی مردم، نیروهای طالبان به محل حمله رفته، منطقه را محاصره کرده و به کسی اجازه‌ی رفت‌وآمد نمی‌دهند.

اما منابع رسمی طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه در ولایت ننگرهار به رادیوی آزادی گفته است که در ولسوالی شینواری نیز، شب گذشته خانه‌ی یک شخص روستانشین به نام شهسوار، هدف دو حمله‌ی طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است.

این منبع که نخواست نامش ذکر شود، گفته است در این حمله‌ها دو زن و چهار کودک زخمی شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار نیز وقوع این حمله را تأیید کرده است.

گرچند هنوز روشن نیست که این حمله‌ها از سوی کی انجام شده، اما پیش از این پاکستان در خوست و پکتیکا حملات مشابهی را انجام داده بود.

پاکستان در ماه دسمبر سال ۲۰۲۴ بر خوست و پکتیکا حملات طیاره‌های بی‌پیلوت انجام داد که با واکنش تند طالبان روبه‌رو شد.