رییس پیشین پارلمان اوکراین با ضرب گلوله کشته شد

رئيس‌جمهور اوکراین می‌گوید تلاش می‌کند در سه تا چهار روز آینده با دونالد ترمپ رئيس‌جمهور ایالات متحده امریکا، و متحدان اروپایی دیدار کند.

ولودیمیر زلنسکی دیروز در کییف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته است که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است.

زلنسکی افزود که نزدیک به صد هزار سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کرده‌اند.

ترمپ در پانزدهم اگست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین، رئيس‌جمهور روسیه، در الاسکا او را تشویق کرد که با رئيس‌جمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است.

حدود یک هفته پیش ترمپ گفت، اگر این گفتگوها انجام نشود، در دو هفته آینده درباره گام‌های بعدی خود تصمیم خواهد گرفت.

در بیست‌وششم اگست، رئيس‌جمهور ترمپ همچنان از احتمال وضع تحریم‌ های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تأکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود.

آقای ترمپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملاً بی‌گناه نیست.