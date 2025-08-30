فیلیپا کندلر، رئیس یو ان اچ سی آر در پاکستان، روز جمعه (۲۹ اگست) در مطلبی که در رسانه‌ی پاکستانی د نیوز انترنشنل منتشر و در صفحه‌ی رسمی فیسبوک این نهاد بازنشر گردیده، تأکید کرده است که بازگرداندن اجباری این مهاجران به کشوری که برای آنان ناشناخته است، به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی بشری و در پرتو فرمان‌های طالبان که حقوق اساسی زنان و دختران را نقض می‌کند، به معنای سلب کرامت، امنیت و احساس وابستگی از آنان خواهد بود.

او در ادامه از دولت پاکستان خواست تا برای تسهیل بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با کرامت، با یک جدول زمانی معقول هماهنگی نماید و افغان‌های در معرض خطر، به‌ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران، را از بازگشت اجباری معاف کند.

خانم کندلر همچنین تأکید کرد که دولت پاکستان باید روند صدور ویزه و قانونی‌سازی دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر را فعال سازد و اخراج را صرفاً در برابر افرادی که در فعالیت‌های جنایی دخیل هستند عملی کند.

اخراج یا بازداشت کسانی که پیش‌تر به‌طور رسمی از سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، یک ناکامی اخلاقی است





این خواسته‌ها در حالی مطرح می‌شود که فردا (۳۱ اگست) آخرین روز تعیین‌شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه‌ی دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر است.

شماری از دارندگان این کارت‌ها می‌گویند از دهه‌ها به این‌سو در پاکستان زندگی می‌کنند و اکنون در این مدت کوتاه قادر به آماده‌گی برای بازگشت نیستند.

حمیدالله، یکی از آنان که در کراچی پاکستان زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت:

"اینجا در کراچی تمام جایداد ما است، هیچ چیزی را نمی‌توانیم بفروشیم؛ نه خانه، نه دکان و نه موتر. ما با این چیزها چه کنیم؟ بعد از تاریخ ۳۱ اگر اخراج و بازداشت ما آغاز شود، تمام جایداد ما همین‌جا می‌ماند."

پیش از این نیز دارندگان کارت پی‌او‌آر و شماری از نهادهای بین‌المللی از حکومت پاکستان خواسته بودند که مدت اعتبار این کارت‌ها تمدید شود. اما وزارت داخله‌ی پاکستان اعلام کرده بود که این ضرب‌الاجل تمدید نخواهد شد و پناهجویان مشمول آن از پاکستان اخراج خواهند شد.

کارت پی‌او‌آر یک سند پناهندگی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۷ از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغان‌ها صادر شد.

یو ان اچ سی آر می‌گوید از آغاز سال روان تا تاریخ ۲۸ اگست، بیش از ۴۴۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند و در ماه اگست ۶۹ درصد بازگشتی‌ها را دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر تشکیل می‌دهند.