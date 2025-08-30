در خبرنامه‌ی اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان آمده است که در رودخانه‌ های پنجاب از سال ۱۹۵۵میلادی به این شدت سیلاب جاری نشده بود.

روز جمعه مقام‌های پاکستانی گفتند که یکی از علت‌های اصلی این سیلاب‌ها هند است، زیرا این کشور توافق‌نامه‌ی آبی را با پاکستان به تعویق انداخته و دروازه‌های بندهای خود را گشوده است.

احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که براساس توافق‌نامه‌ی موجود، هند باید اطلاعات دقیق و فوری در مورد رهاسازی آب‌ها به پاکستان می‌داد، اما چنین نشد؛ اگر این کار صورت می‌گرفت، پاکستان می‌توانست مدیریت بهتری در برابر این سیلاب‌ها داشته باشد.

مقام‌های هندی اما می‌گویند که آنان تلاش‌های خود را انجام داده‌اند، اما بارندگی‌های شدید باعث ایجاد این مشکل شده است.

به گفته مقام‌های پاکستانی، از روز یک‌شنبه گذشته تاکنون هند چهار بار در مورد سیلاب‌ها هشدار داده، اما جزئیات دقیق را با اسلام‌آباد شریک نساخته و مشخص نکرده است که این سیلاب‌ها تا چه اندازه خطرناک هستند.

هند امسال پس از یک حمله‌ی تروریستی در منطقه‌ی پهلگام کشمیر تحت اداره‌ی خود، توافق‌نامه‌ی آبی سال ۱۹۶۰ میلادی با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد





در ماه اپریل، در پهلگام تروریستان حدود بیست‌وشش گردشگر را کشتند.

دهلی نو این حمله را به پاکستان نسبت داد، اما پاکستان دست داشتن در آن را رد کرده است.

روز گذشته آب‌های سیلابی به حومه‌های شهر لاهور نیز رسید و شهر بزرگ دیگر پنجاب، جنگ، را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

اداره‌ی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان می‌گوید که عملیات بیرون کردن مردم از مناطق در معرض خطر ادامه دارد و هر لحظه احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

عرفان علی کاټیا، رییس اداره‌ حوادث طبیعی پاکستان همچنان گفته است که تاکنون نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر در پنجاب از سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند و با توجه به سطح بالای آب‌ها احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

تا بعد از ظهر روز جمعه گزارش‌هایی منتشر شد که در نتیجه‌ی این سیلاب‌ها بیش از یک میلیون نفر در پنجاب مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، امروز و فردا در اسلام‌آباد، راولپندی و سایر بخش‌های پنجاب بارندگی صورت خواهد گرفت.