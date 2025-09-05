خبر ها
شرق افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد چهار زلزله دیگر بوده است
در ۲۴ ساعت گذشته چهار زلزله در شرق افغانستان رخ داده است.
ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحده می گوید که قویترین زلزلۀ شب گذشته به قدرت ۵.۶ درجه ریشتر بوده است.
این در حالیست که عملیات جستجوی تیمهای نجات و باشندهگان محل در میان خرابه های زلزلۀ ۳۱ اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از ۲۲۰۰ تن کشته و ۳۶۴۰ تن دیگر زخمی شدهاند. به گفتۀ آقای فطرت، کمکهای اولیه به مناطق آسیبدیده رسیده است.
این زلزله شب یک شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان در درۀ مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکی، چپه دره و منوگی رخ داد.
تیم ملی کریکت افغانستان امروز با تیم امارات متحده عربی مقابل می شود
تیمهای ملی کریکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه (۱۴ سنبله) در یک بازی دیگر از مسابقات سه جانبه به مصاف هم میروند.
این مسابقه ساعت ۷:۳۰ دقیقۀ شام امروز به وقت کابل در استدیوم شارجه آغاز خواهد شد.
رقابتهای تیمهای کریکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا هفتم سپتمبر ادامه خواهد یافت.
تا کنون در این مسابقات تیم افغانستان سه بازی را انجام داده که بازی اول را به پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است.
پاکستان و افغانستان در صدر جدول قرار دارند و انتظار میرود که روز یکشنبه (۱۶ سنبله) بازی نهایی را انجام دهند.
ترمپ فرمان اجرایی تعرفه های پایین تر بر واردات محصولات جاپانی را توشیح کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه(4 سپتمبر) فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه های پایین تر بر واردات موترها و سایر محصولات جاپانی که در ماه جولای اعلام شده بود، امضا کرد.
تعرفه های پایین تر روی موترها، قرار است هفت روز بعد از نشر این فرمان اجرایی، نافذ شود.
خبرگزاری رویترز قبلاً از قول یک منبع حکومت جاپان گزارش داده بود که این فرمان ترمپ همچنان به معنی کاهش تعرفه ها امریکا بالای موترهای جاپانی از 27.5 درصد فعلی به 15 درصد است.
در ماه گذشته، شرکت تویوتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه های ترمپ بالای موترهای وارد شده به امریکا، حدود 10 میلیارد دالر ضربه را متحمل شود.
هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزه جات طیارات جت جنگی میگ-29، آغاز کرد
مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزه جات کلیدی هشت طیارۀ جت جنگی میگ-29 و اینکه آیا ممکن است این پرزه جات به اوکراین انتقال شده باشد، آغاز کرده اند.
منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته اند که این پرزه جات مفقود شدۀ طیارات میگ-29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترول میکند.
رسانۀ هنگری میدیا بیک(Hungarian media Bikk) که برای اولین بار در مورد گزارش داد، گفته که افراد ناشناس، به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده، به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود ۲۰ فروند طیارۀ میگ ۲۹ زمان شوروی که قبلاً در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت، در آن میدان هوایی پارک شده اند.
گزارش ها در مورد اینکه این پرزه جات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد، نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در مورد عدم ارائۀ اسلحه به اوکراین، افزایش داده است.
رئیس جمهور فرانسه: ۲۶ کشور موافقت کردهاند که در تضمینهای امنیتی برای اوکراین شرکت کنند
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می گوید که ۲۶ کشور موافقت کردهاند که در تضمینهای امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت امریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد.
مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلوماسی در قصر الیزه در پاریس، روز پنجشنبه(چهارم سپتمبر) همچنین گفت که این ۲۶ کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شده اند.
مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده، استقرار خواهند یافت.
رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند.
تیم فوتبال افغانستان در برابر هند به تساوی بدون گول رسید
این بازی امروز به سلسلۀ جام ملتهای آسیای مرکزی (کافا) در تاجیکستان برگزار شد.
با این نتیجه، افغانستان با یک امتیاز، در آخر جدول گروه بی قرار گرفت و از ادامۀ بازیها حذف شد.
افغانستان در این سلسله با ایران و تاجیکستان نیز بازی کرد که در هردو بازی شکست خورد.
جام ملتهای آسیای مرکزی (کافا) به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبیکستان بگزار شده است.
شمار تلفات زلزله در شرق افغانستان به ۲۲۰۵ تن افزایش یافت
تعداد تلفات زلزلۀ ناوقت شب یک شنبه(۳۱ اگست) در شرق افغانستان به حدود ۲۲۰۰ تن افزایش یافته است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که تعداد تلفات این زلزله به ۲۲۰۵ تن رسیده است.
در این زلزله، هزاران تن دیگر نیز زخمی شده اند. بیشترین تلفات این رویداد در کنر بوده، اما در ولایات ننگرهار و لغمان نیز به شماری از خانهها آسیب رسیده است.
این در حالیست که صبح امروز هم یک زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را بار دیگر تکان داد.
در اثر این زلزلۀ یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملاً تخریب شده، اما خانه خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.
احسانالله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزلۀ امروز برخی مناطق شهر جلالآباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
محمد عالم کوهکن شاعر و نویسنده مشهور درگذشت
محمد عالم کوهکن شاعر و نویسنده مشهور زبان اوزبیکی درگذشت.
پسرش تویغون کوهکن با تائید خبر مرگ او در صفحه فیس بوک خود نوشته که پدرش در 3 سپتمبر در ایالات متحدۀ امریکا به علت مریض که عاید حالش بود، وفات کرده است.
عالم کوهکن متولد سال 1341 شمسی، باشنده اصلی ولایت فاریاب و در رشته حقوق تحصیل کرده بود.
کوهکن در بسیاری از رسانهها به حیث خبرنگار کار کرد و مدتها خبرنگار بخش اوزبیکی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بود.
نویسندهگان، خبرنگاران و شعرای زبانهای مختلف با ابراز تسلیت درگذشت عالم کوهکن را یک ضایعه جبرانناپذیر برای ادبیات اوزبیکی خواندهاند.
در زلزلۀ امروز یک خانه در ولسوالی چپه درۀ کنر تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است
در اثر زلزلۀ امروز یک خانه در منطقه ترانیگ ولسوالی چپه درۀ کنر کاملا تخریب شده، اما خالی بوده و به کسی آسیب نرسیده است.
زلزلۀ به قدرت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز(4 سپتمبر) شرق افغانستان را یکبار دیگر تکان داد.
احسانالله ساجد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفته که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلالآباد، مرکز این ولایت را تکان داد، اما هیچ خساراتی وارد نکرده است.
براساس معلومات اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحدۀ امریکا، مرکز این زلزله در ۱۳ کیلومتری شهر جلال آباد و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
از تلفات و خسارات این زلزله تا هنوز معلومات در دسترس نیست.این سومین زلزله در چهار روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان می دهد.
در زلزله به شدت 6.1 ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد تنها در ولایت کنر بیش از ۱۴۵۰ تن کشته و حدود ۳۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکروز پس از آن، یک زلزله دیگر به شدت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست.
ترمپ: امریکا آماده افزایش حضور نظامی در پولند است
رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا به همتای پولندی اش گفته که امریکا آماده افزایش حضور نظامی در آن کشور است.
دونالد ترمپ از کارول نوراسکی، رئیس جمهور محافظه کار پولند در مراسمی در واشنگتن استقبال کرد که شامل پرواز جت های جنگی F-16 امریکایی بود. این مراسم به یادبود از یکک پیلوت پولندی که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد، برگزار شده بود.
ترمپ در پاسخ به این سوال که آیا او قصد دارد نیروهای امریکایی را در پولند نگهدارد، پاسخ مثبت داده افزود که"امریکا با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده و به پولند کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند." ترمپ روابط بین دو کشور را فوقالعاده توصیف کرده، گفت که اگر پولند بخواهد، نیروهای بیشتر امریکایی را در آنجا مستقر خواهد کرد.
پولند در جناح شرقی ناتو موقعیت دارد و یکی از حامیان کلیدی نظامی و سیاسی اوکراین برضد روسیه محسوب می شود.