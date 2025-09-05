امسال بیشترین درخواست پناهندگی در آلمان مربوط به شهروندان کدام کشور است؟

به گزارش خبرگزاری دیپیای آلمان، بیش از ۱۰۰ هزار تن تا پایان ماه آگست امسال در آلمان درخواست پناهندگی دادهاند.
اضافه از ۳۰ هزار تن این افراد را شهروندان افغانستان تشکیل میدهند.
این آمار را ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) به روز جمعه نشر کرد.
به گفتۀ این اداره، از میان بیش از ۱۰۴ هزار درخواست پناهندگی، اضافه از ۷۸ هزار درخواست برای اولین بار ثبت شده است که شامل شهروندان افغانستان و سوریه میشود.
در ادامه آمده است که هزاران زن افغان مشمول درخواست کنندگان پناهندگی آلمان استند.
چرا بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی آلمان، شهروندان افغانستان استند؟
به گفتۀ ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان این آمار بالا احتمالاً نتیجۀ فیصله محکمۀ عدالت اتحادیۀ اروپا در اکتبر پارسال است.
این محکمه برخی از اقدامات تبعیضآمیز طالبان علیه زنان در افغانستان را مصداق آزار و شکنجه توصیف کرده بود.
در گزارش دیپیای آمده است که این اقدام محکمۀ عدالت اتحادیۀ اروپا روند پناهندگی زنان افغان در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را بر اساس ملیت و جنسیت آنها بسیار آسانتر کرد.
این در حالی است که محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در دهها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده.
این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دیپیای آلمان گفته است.
این سخنگو که نامش در گزارش دیپیای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضیها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کردهاند و در بیشتر موارد دستور دادهاند که برای شان ویزای ورود به آنکشور داده شود.
به گزارش خبرگزاری دیپیای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.
با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کردهاند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شدهاند.