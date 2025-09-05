۶۵ درصد ساختمان‌ها به طور کامل ویران شده، ۳۳ درصد آسیب دیده و تنها ۲ درصد سالم باقی مانده است

این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه (۴ سپتامبر) در «ریلیف ویب» منتشر نموده، افزوده است که ۶۵ درصد ساختمان‌ها به طور کامل ویران شده، ۳۳ درصد آسیب دیده و تنها ۲ درصد بدون صدمه باقی مانده‌اند.

در گزارش همچنان آمده است که بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، در هر خانواده به طور میانگین دو نفر جان باخته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

زلزلۀ ۶ ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه (۳۱ اگست) در ولایت‌های شرقی، به‌ویژه کنر، ننگرهار و لغمان، تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. این رویداد یکی از مرگبارترین زلزله‌های سال‌های اخیر در افغانستان خوانده شده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در این زلزله ۲۲۰۵ تن کشته و ۳۶۴۰ تن زخمی شده‌اند.

او افزوده که تلاش‌های جست‌وجو و نجات هنوز ادامه دارد، در مناطق مختلف برای مردم خیمه‌ها نصب شده و انتقال کمک‌های فوری و ابتدایی به‌گونهٔ منظم جریان دارد.

با این حال، شماری از آسیب‌دیدگان این زلزله که خانه‌های‌شان به طور کامل تخریب شده است، می‌گویند جایی برای برگشت ندارند و برخی‌ها حتی بدون خیمه در فضای باز به‌سر می‌برند.

زلزله‌زدگان از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند

جاوید، باشنده‌ی درهٔ دیوه‌گل ولسوالی چوکی، می‌گوید که حتی برای‌شان خیمه توزیع نشده و با مشکلات جدی روبه‌رو هستند: "در تمام قریه حتی یک خانه سالم باقی نمانده است، در سراسر دره هیچ‌گونه امکانات وجود ندارد؛ نه کسی خیمه دارد و نه جایی برای رفتن، همه مردم در نگرانی و فکر به سر می‌برند که کجا بروند و چه کنند، همه بسیار فقیر هستند. همین حالا در اطراف من نزدیک به ۳۰ زن زیر باران بی‌سرپناه مانده‌اند."

ابرار، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوکی که خانه‌اش به طور کامل تخریب شده است، می‌گوید با ۲۲ طفل خانواده‌شان در زیر یک خیمه با وضعیت بسیار بد شب و روز خود را سپری می‌کنند: "خانه‌ی ما کاملاً تخریب شده و ناچار در بیرون خیمه زده‌ایم. حدود ۲۲ طفل همراه ما هستند و همه زیر یک ترپال زندگی می‌کنند. وضعیت بسیار دشوار است؛ شب گذشته باران بارید و کودکان به مسجد پناه بردند. مردم اکنون با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. "

این زلزله‌زدگان در حالی از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند شب گذشته یک بار دیگر تکان های زلزله در ولایت های مرکزی و شرقی افغانستان احساس شد.

اداره جیولوجی امریکا اعلام نموده است که این زلزله ساعت ۹ و نیم شب روز گذشته به وقت افغانستان رخ داده، مرکز آن در ۱۴ کیلومتری شهر جلال‌آباد بوده، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و با شدت ۵.۶ درجه ریشتر ثبت شده‌است.

۲ سپتمبر زلزله‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر و در ۴ سپتمبر زلزله‌ای به شدت ۴.۷ ریشتر رخ داد

تاکنون جزئیاتی از تلفات و خسارات این زلزله در دست نیست.

پیش از این، در تاریخ ۲ سپتامبر زلزله‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر و در تاریخ ۴ سپتامبر زلزله‌ای دیگر به شدت ۴.۷ ریشتر رخ داده بود که مرکز هر دو در نزدیکی شهر جلال‌آباد ثبت شده است.

شماری از زلزله‌زدگان می‌گویند تکان‌های پی‌درپی پس از زلزله آنان را به شدت نگران ساخته و حتی کسانی که خانه‌های‌شان قابل سکونت نیز است، ترجیح می‌دهند در فضای باز زندگی کنند.







