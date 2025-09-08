زلنسکی خواهان اقدام جدی امریکا در برابر روسیه شد

این حملۀ طیاره‌های بی سرنشین روسیه که اوایل صبح وقت یکشنبه ۷ سپتمبر رخ داد، نخستین باری بود که یک ساختمان کلیدی دولتی اوکراین را هدف قرار داد.

در این حمله که بیش از ۸۰۰ طیاره بی سرنشین و راکت از سوی روسیه استفاده شد، ساختمان کابینه وزیران در کییف آسیب دید.

رئیس جمهور زلنسکی شب گذشته در یک سخنرانی ویدیویی گفت، "این مهم است که امروز یک پاسخ گسترده از طرف متحدین ما به این حمله وجود داشته باشد."

او تاکید کرد که اوکراین انتظار یک پاسخ قوی از ایالات متحده را دارد و به گفتۀ زلنسکی این چیزی است که نیاز است.

زلنسکی افزود که روسیه با ادامه حملات خود در تلاش است که خسارات بیشتری به اوکراین وارد کرده و ارادۀ جامعه جهانی را نیز آزمایش کند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا که پیش از این از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه ستایش می‌کرد و از «دوستی» خود با او سخن می‌گفت، اخیرا بخاطر رد آتش‌بس و گفت‌وگوهای مستقیم با زلنسکی از رهبر کرملین ابراز مایوسی کرده است.

ترامپ گفت که او بعد از تهاجم اخیر روسیه به اوکراین از پوتین "عمیقاً ناامید" شده است و تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید را بالای مسکو تهدید کرده است، مگر تا حالا اقدامی نکرده است.

ترامپ روز یکشنبه ۷ سپتمبر اشاره کرد که به وضع تحریم‌ها علیه مسکو نزدیک است، اما جزئیات ارائه نکرد.

زمانیکه یک خبرنگار در قصر سفید پرسید که آیا او آماده است تا در مورد دور دوم تحریم ها علیه مسکو اقدام کند، ترامپ گفت: "بله، من آماده هستم."

پیش از این هم، واشنگتن و حامیان غربی کییف به دنبال حمله روسیه به اوکراین تحریم های مالی علیه مسکو را وضع کرده اند.

کیت کیلوگ، نماینده ویژه ایالات متحده در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشته است که آخرین حمله مرگبار کرملین به کی‌یف "نشان دهنده این است که روسیه به پایان دیپلماتیک به این جنگ تمایل ندارد."

او افزوده که به نظر می‌رسد که روسیه با حمله خود که بزرگترین حمله از زمان آغاز جنگ و اولین باری است که ادارات دولتی اوکراین هدف قرار می گیرند، درگیری را تشدید کرده است.

مقامات اوکراینی گفته اند که طیاره‌های بدون سرنشین روسی بخش‌هایی از دو بلندمنزل مسکونی را در کی‌یف نیز تخریب کرده که در نتیجه چهارتن کشته شده اند.