دوشنبه ۱۷ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۰۷

افغانستان

تاجیکستان بیش از ۳ هزار تُن کمک بشری به زلزله‌زدگان کنر ارسال کرد

تاجیکستان بیش از سه هزار تُن کمک بشری به زلزله‌زدگان کنر فرستاده است.

بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است، که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه، امروز راهی افغانستان شد.

پیش از این کشورهای دیگر بشمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهایی چون بریتانیا، کوریای‌ جنوبی و استرالیا کمک‌های نقدی به زلزله‌زدگان فرستاده‌اند.

زلزله‌زدگان می‌گویند که کمک‌های ابتدایی به دست‌شان رسیده، اما این کمک‌ها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برای آنان فراهم شود.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاه‌مدت و درازمدت از زلزله‌زدگان، به حدود ۸ میلیون دالر نیاز است.


فایق: طالبان به "بازداشت، شکنجه و کشتار" نظامیان پیشین ادامه می‌دهد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ادامۀ به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد شدید کرده است.

فایق، دوشنبه ۸ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که گزارش های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که این نشان‌دهندۀ جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند.

او گزارش روزگذشته شبکه خبری بی بی سی را هم منتشر کرده که براساس آن دو منبع معتبر به این رسانه گفته اند که "استخبارات" طالبان دو فرمانده ارشد حکومت پیشین را پس از بازگشت به افغانستان بازداشت کرده است.

براساس این گزارش، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای سوم قول اردوی پامیر ۲۱۷ بغلان در حکومت پیشین روز جمعه در خانه‌اش در حوزه یازدهم کابل و پرویز سیدخیلی، فرمانده کندک پیاده این لوا، پنجشنبه در حوزه چهارم کابل در حالی که راهی شفاخانه بود، بازداشت شدند.

فرید سیدخیلی اخیراً از ایران و پرویز سیدخیلی اخیراً از پاکستان اخراج و به افغانستان برگشته بودند.

حکومت طالبان هنوز در مورد تایید یا رد این خبر چیزی نگفته است.

شارژدافیر ایالات متحده: فرمان جدید ترمپ اقدامی بی‌سابقه برای محافظت از شهروندان امریکا است

دان برون، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان

دان برون، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که فرمان جدید دونالد ترمپ، رئیس جمهور این کشور، یک اقدامی بی‌سابقه برای حفاظت از شهروندان امریکایی در برابر بازداشت‌های "بی‌دلیل" در خارج از این کشور است.

او یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق در پیامی هشدار داد که چنین بازداشت‌ها عواقب شدید در پی خواهد داشت.

او بدون نام بردن از طالبان نوشت که این فرمان پیام روشن را می‌رساند و آن این که اگر تلاش کنید از یک شهروند امریکایی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند با عواقب شدیدی روبه رو خواهید شد.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز جمعه فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که به وزارت خارجه اجازه می‌دهد که کشورهای را که شهروندان این کشور را ب‌طور ناعادلانه بازداشت می‌کنند در فهرست سیاه قرار دهد و مجازات سنگین را برای آنها در نظر بگیرد.

پیش از این، اداره رئیس جمهور ترمپ خواستار رهایی محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی از بند طالبان شد.

حکومت طالبان اما بازداشت آقای حبیبی را که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی افغانستان بود، رد کرده و گفته است که از محل حضور او اطلاعی ندارد.

اداره ترمپ برای یافتن حبیبی پنج میلیون دالر امریکایی جایزه هم تعیین کرده است.

افغانستان و پاکستان امروز در مسابقۀ فاینل کریکت به میدان می‌روند

اعضای تیم‌های کریکت افغانستان و پاکستان

افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه‌جانبه کریکت بیست ‌اووره با پاکستان به میدان می‌رود.

این مسابقه ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز خواهد شد.

افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها، امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت.

در آن مسابقه، ابراهیم زدران کاپیتان بود، زیرا راشد خان (کاپیتان اصلی)، محمد نبی، فضل‌الحق فاروکی، مجیب‌الرحمن و صدیق‌الله آتل حضور نداشتند و به جای آن‌ها چند بازیکن تازه به میدان آمدند.

با این حال انتظار می‌رود که در بازی امروز کاپیتان اصلی و سایر بازیکنان برجسته تیم افغانستان حضور داشته باشند.

پیش‌بینی بالا رفتن سطح آب و احتمال سیلاب

افغانستان - یکی از مناطق سیلاب زده (عکس آرشیف)

پیش بینی شده است که امروز و فردا در برخی مناطق حوزه‌های رودخانه‌ای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.

اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفته است که از ۱۶ تا ۱۷ سنبله، به‌دلیل بارندگی در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد.

در بیانیه از ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده است که نسبت به این تهدید آگاه باشند.

برنامۀ جهانی غذا: برای ادامۀ کمک‌ها به زلزله زدگان به حمایت عاجل نیاز است

لوگوی برنامۀ جهانی غذا

برنامۀ جهانی غذا، دبلیو اف پی می‌گوید که هرچند برای رساندن کمک های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت روبه تمام شدن است.

این اداره شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که برای ادامۀ کمک‌ها به حمایت عاجل ضرورت دارد.

حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از ۱۲ هزار تن آواره شده‌اند.

تیم ملی کریکت افغانستان فردا در فاینل سه‌جانبه با پاکستان رقابت می‌کند

عکس از آرشیف

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان فردا در دیدار نهایی سلسله بازی‌های سه‌جانبه بیست‌اووره با پاکستان روبه‌رو شود.

این بازی ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه شارجه برگزار می‌شود.

تیم ملی پس از پیروزی مقابل امارات در آخرین بازی مرحله گروهی، راهی فاینل شد.

افغانستان در بیست اوور ۱۷۱ دوش هدف تعیین کرد و امارات با اختلاف چهار دوش شکست خورد.

در آن دیدار ابراهیم زدران کاپیتان بود و به‌جای راشد خان، محمد نبی، فضل‌الحق فاروقی، مجیب‌الرحمن و صدیق‌الله اتل، چند بازیکن تازه به میدان رفتند.

یک زلزله دیگر به قدرت 5.2 درجه ریشتر کنر را تکان داد

درۀ مزار، ولایت کنر(آرشیف)

جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. ادارۀ سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این لرزه در ۴۰ کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی تکان های این زلزله تا شهر کابل احساس شده است.

تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است.

پس از زلزله قوی ۳۱ اگست، پنج‌شنبه‌شب و صبح زود جمعه نیز زلزله‌های پی در پی ولایات کنر و ننگرهار تکان داد که در نتیجۀ آن حداقل ۴۰ تن زخمی شدند.

حکومت طالبان تایید کرده که در زلزلۀ ۳۱ اگست حداقل ۲۲۰۵ تن کشته و ۳۶۴۰ تن هم زخمی شده‌اند.

براساس گزارش‌ها تا هنوز هم کمک‌ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد.

فیصله محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان ویزای مهاجرت به آلمان

بیرق جرمنی

محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در ده‌ها پروندۀ عاجل مهاجرت، درباره تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده است.

این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته است.

این سخنگو که نامش در گزارش دی‌پی‌ای ذکر نشده، افزوده است که تا اوایل سپتمبر، قاضی‌ها در ۳۲ پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کرده‌اند و در بیشتر موارد دستور داده‌اند که برای‌ شان ویزای ورود به آن‌کشور داده شود.

این پرونده‌ها مربوط به افغان‌های شامل برنامه پذیرش فدرال است.

بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعدۀ فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده است.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، بیش از دو هزار افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان استند.

با وجود وعده آلمان برای پذیرش این مهاجران، مقامات پاکستان اخیراً شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند و تعدادی شان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

روسیه ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب‌دیدگان زلزلۀ شرق افغانستان ارسال کرد

افغانستان - در نتیجۀ زلزله در شرق افغانستان بیش از ۵۰۰ هزار تن متاثر شده‌اند.

وزارت حالات اضطراری روسیه امروز اعلام کرد که طیارۀ حامل ۲۰ تن مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان، ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیه‌ای نوشته است که به دستور رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، ارسال دومین محموله کمک‌های بشردوستانه در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است.

روسیه نخستین کشوری بود که اوایل امسال حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت.

شماری از مردم در مناطق زلزله زده به رادیو آزادی گفته‌اند که در زلزلۀ نیمه‌شب یک‌شنبه در شرق افغانستان همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند و به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است، که در نتیجۀ این رویداد بیش از ۵۰۰ هزار تن در شرق افغانستان متاثر شده‌اند.

