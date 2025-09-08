تاجیکستان بیش از سه هزار تُن کمک بشری به زلزله‌زدگان کنر فرستاده است.

بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است، که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه، امروز راهی افغانستان شد.

پیش از این کشورهای دیگر بشمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهایی چون بریتانیا، کوریای‌ جنوبی و استرالیا کمک‌های نقدی به زلزله‌زدگان فرستاده‌اند.

زلزله‌زدگان می‌گویند که کمک‌های ابتدایی به دست‌شان رسیده، اما این کمک‌ها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برای آنان فراهم شود.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاه‌مدت و درازمدت از زلزله‌زدگان، به حدود ۸ میلیون دالر نیاز است.



