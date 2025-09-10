پولند این را یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی روسیه خوانده است.

نقض حریم هوایی پولند که یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است، واکنش های گسترده را به همراه داشته.

جرمنی چهارشنبه ۱۰ سپتمبر گفت که مسکو در حقیقت متحدان اوکراین را "آزمایش" می‌کند.

وزارت خارجه جرمنی گفت که این اقدام روسیه نشان می‌دهد که مسکو مایل به تشدید درگیری است.

کئیر ستارمر، صدراعظم بریتانیا امروز گفت که "نقض فاحش و بی‌سابقه حریم هوایی پولند و ناتو از سوی طیاره‌های بی سرنشین روسیه" را محکوم می‌کند و بر حمایت بریتانیا از پولند و اوکراین تاکید کرد.

او گفت که این اقدام عمیقاً نگران کننده است.

همچنان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که باورمند است که روسیه یک پیام فرستاده و آن این که می‌خواهد با این اقدام وحدت اتحادیه اروپا را امتحان کند.

به گفتۀ کالاس، از این که اروپا هنوز یک پاسخ قوی برای حملات غیرموجه روسیه در اوکراین نداده، مسکو جسورتر شده است.

خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داده که مسکو آماده گفتگو با پولند است.

همزمان دونالد توسک، صدراعظم پولند، روز چهارشنبه گفت که در شب گذشته ۱۹ مورد ورود طیاره های بی سرنشین به حریم هوایی کشورش رخ داده که بیشتر آنها از بیلاروس وارد شدند و دست‌کم سه طیاره آن سرنگون شده است.

او گفت این وضعیت «امنیت ملی» را تغییر داده و کشورش رسماً خواستار فعال‌سازی ماده ۴ پیمان ناتو شده است.

در ماده ۴ «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» آمده است: «هر زمان که به نظر هر یک از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد». مشورت بر اساس ماده ۴ می‌تواند منجر به اقدام جمعی هر ۳۰ کشور عضو شود.