سیف د چلدرن: زلزله در شرق افغانستان بحران سوء تغذیۀ کودکان را تشدید بخشیده است

سازمان نجات کودکان «سیف د چلدرن» می‌ گوید که ، حد اقل ۳۷ هزار کودک زیر پنج سال و ۱۰ هزار زن باردار و شیرده در مناطق زلزله ‌زده‌ افغانستان با سوءتغذی حاد روبرو هستند.

این سازمان در بیانیه‌ ای سه شنبه ۹ سپتمبر افزوده که در مناطق آسیب ‌دیده از زلزله بیش از ۹۱ هزار نفر نیازمند کمک ‌های فوری تغذیه ای ‌اند.

در ادامه آمده که این وضعیت در حالی به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک ‌های بین ‌المللی در افغانستان، صدها مراکز صحی بسته شده است.

سیف د چلدرن گفته است که کاهش این کمک ها سبب بسته‌ شدن ۸۰ مرکز صحی و تیم‌ های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه، ۵۶۴ هزار نفر از خدمات صحی محروم شده اند.

در بیانیه به نقل از سمیرا سعید رحمان، یکی از مسئولان برنامه‌ های سازمان نجات کودکان در افغانستان آمده است که: "سوءتغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله‌ های ویرانگر بحران را عمیق تر ساخته است."

این در حالیست که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ماه اگست هشدار داد که از میان ۳ اعشاریه ۵ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان، ۱اعشاریه۴ میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند.

زندگی بیش از ۲۱۲ هزار کودک و خانواده‌ های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد (اوچا )هم بتازگی به تاریخ ۸ سپتمبر درباره‌ احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوءتغذیه در مناطق آسیب‌ دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد.

در همین حال، شماری از خانواده ‌های زلزله‌ زده می‌گویند که هرچند از ویران ‌ها بیرون آمده و برای ‌شان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک‌ ها نیاز دارند.

عبدالله، یکی از آسیب ‌دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:

"دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود؛ نه نان گرم بود و نه سرد. در زلزله یک پسرم شهید شد و ما ده تن زخمی شدیم، خانه ویران شد و هرچه داشتیم از بین رفت."

اسحاق، یکی دیگر از زلزله‌ زدگان منطقه‌ی چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برای ‌شان سرپناه فراهم نشده است:

"یک صحنه‌ بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم. تنها همین یک جوره لباس داریم. نه آب است، نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را ایستاده پا سپری کردند. باران بود، کودکان گریه می‌کردند و از خداوند کمک می‌ خواستیم."

یونیسف برای ادامۀ کمک ‌رسانی به آسیب‌ دیدگان زلزله، خواستار ۲۲ میلیون دالر کمک شده است

یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایات همجوار، در حالی‌ که فصل زمستان در راه است، زندگی بیش از ۲۱۲ هزار کودک و خانواده‌ های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است.

یونیسف برای تداوم کمک ‌رسانی به آسیب‌ دیدگان این زلزله، خواستار ۲۲ میلیون دالر کمک شده است.

سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان طرح اضطراری چهار ماهه‌ ای به ارزش ۱۳۹.۶ میلیون دالر ترتیب داده که بر اساس آن، نهادهای بشردوستانه می‌ توانند به ۴۵۷ هزار آسیب ‌دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند.

در ۳۱ اگست، زلزله ‌ای به شدت ۶ اعشاریه ۱ درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌ های از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت.

بر اساس معلومات حکومت طالبان ، در مجموع در چهار ولایت شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از ۲۲۰۰ تن جان باخته، نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی شده و حدود ۷۰۰۰ خانه نیز ویران شده است.

سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود ۷۵۰ کودک شامل اند.