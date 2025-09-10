نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد و ادامۀ محکومیت حملۀ اسرائیل بر دوحه

دیپلوماتها به خبرگزاری فرانس پریس گفته اند که این نشست قرار است ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر به وقت نیویارک برگزار شود.

روز گذشته اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه، پایتخت قطر، حملۀ هوایی کرد.

پس از این حمله، انتونیو گوتیریش سرمنشی سازمان ملل متحد نقش قطر در تلاشها برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان از قید حماس را ستایش کرد.

گوتیریش گفت که "نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر را با الفاظ شدید" محکوم می‌کند.

از سوی دیگر، دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، حملۀ اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را "تاسف بار" خواند، اما گفت که ممکن است این رویداد "فرصتی را برای صلح" در غزه فراهم کند.

ترمپ دیروز به خبرنگاران گفت که اسرائیل پیش از این حمله به امریکا اطلاع نداده بود و از حملۀ اسرائیل بر قلمرو یک متحد امریکا ناراضیست.

ترمپ افزود که در کُل از وضعیت جاری خوشحال نیست.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید نیز گفت که پس از این حمله رییس جمهور ترمپ با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده و گفته است که خواهان برقراری سریع صلح است.

خانم لیویت همچنان افزود که رییس جمهور ترمپ با امیر و صدر اعظم قطر نیز صحبت کرده و از آنها به خاطر "حمایت و همسویی" شان با ایالات متحده سپاسگزاری کرده است.

به گفتۀ سخنگوی قصر سفید، ترمپ به رهبران قطر اطمینان داده که در آینده چنین رویدادی تکرار نخواهد شد.

حملۀ دیروز اسرائیل بر قلمرو قطر، به سطح بین المللی با واکنشهای مواجه شده است.

اتحادیۀ اروپا این حمله را محکوم کرده نقض تمامیت ارزی قطر دانسته است.

اتحادیۀ اروپا گفته است که چنین حملات خطر افزایش تنشها در منطقه را بیشتر میسازد.

کایا کالالس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا اواخر دیروز در یک بیان گفت که این اتحادیه "حمایت و همسویی کامل خود را با همپیمان ستراتیژیک – قطر – ابراز می‌کند".

حماس می‌گوید که در حملۀ اسرائیل بر دوحه، پنج عضو آن، کشته شده اند که هیچ مقام برجستۀ این گروه در میان کشته شده ها نیست.

حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، همچنان گفت که این حمله، در خواسته های این گروه برای رسیدن به یک آتش بس در غزه، تغییری وارد نکرده است.