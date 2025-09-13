چارلی کرک، فعال سیاسی محافظهکار و از حامیان دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز ۱۱ سپتمبر در ایالت یوتا در جریان یک سخنرانی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
ترامپ روز جمعه تأیید کرد که مظنون اصلی قتل بازداشت شده است و گفت:
«امیدوارم که مجرم شناخته شود و به سزای مرگ برسد. کاری که او انجام داد، نابخشودنی بود؛ چارلی فرد بسیار خوبی بود.»
ترامپ همچنین اعلام کرد که به پاس خدمات کرک، به او «مدال آزادی ریاستجمهوری» که بالاترین نشان غیرنظامی در امریکا است اعطا خواهد شد.
تابوت چارلی کرک با طیاره نیروی هوایی امریکا از یوتا به فینیکس منتقل شد.
ترامپ نیز گفت که در مراسم خاکسپاری او حضور خواهد یافت.
به گفته اسپنسر کاکس، والی یوتا، فرد بازداشتشده «تایلر رابینسن» ۲۲ ساله است.
او زمانی شناسایی شد که پدرش تصاویر منتشرشده از سوی پولیس را دید و پس از مشورت با یک کشیش، موضوع را به پولیس اطلاع داد.
همین موضوع در نهایت به دستگیری مظنون منجر شد.
افبیآی پیشتر برای ارائه اطلاعات درباره عامل حمله، پاداش ۱۰۰ هزار دالری تعیین کرده بود.
تحقیقات نشان میدهد که رابینسن به تنهایی دست به این اقدام زده و در ماههای اخیر به شدت سیاسی شده و درباره چارلی کرک با لحن تحقیرآمیز صحبت میکرد.
چارلی کرک، یکی از چهرههای تأثیرگذار در بسیج رأیدهندگان جوان جمهوریخواه به شمار میرفت.