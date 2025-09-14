نیروی هوایی اوکراین گفت از ۵۸ طیاره بی‌سرنشین شناسایی‌شده، ۵۲ فرود آورده یا از کار انداخته شده‌اند.

با این حال، شش طیاره بی‌سرنشین و یک موشک بالستیک اسکندر در زمین اصابت کرده‌اند، اما گزارشی از تلفات ارائه نشده است.

این دومین شب پیاپی است که روسیه حملات هوایی انجام می‌دهد؛ هم‌زمان با رزمایش گسترده روسیه و بلاروس.

روز پیش‌تر، رومانیا اعلام کرده بود که یک طیاره بی‌سرنشین روسی وارد حریم هوایی آن کشور شده است.

اوکراین نیز در پاسخ، دو پالایشگاه نفتی بزرگ در داخل خاک روسیه را هدف گرفته تا توان نظامی مسکو را تضعیف کند.

هنوز روشن نیست ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه وضع خواهد کرد یا نه.

روسیه در هفته‌های اخیر بارها صدها طیاره بی‌سرنشین و موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است.

در بزرگ‌ترین حمله اخیر که هفتم سپتمبر رخ داد، به گفته مقام‌های اوکراینی، ۸۰۰ موشک و طیاره بی‌سرنشین به سمت کیف پرتاب شد که سه کشته از جمله یک کودک بر جای گذاشت.