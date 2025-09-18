خبر ها
ترمپ: تلاش میکنیم پایگاه بگرام را دوباره بگیریم
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز یکبار دیگر گفت که تلاش میکند کنترول پایگاه بگرام افغانستان را دوباره به دست بگیرد.
ترمپ در کنفرانس خبری مشترک با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که اگر پروسۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان حاکمیت نخست او انجام میشد، پایگاه بگرام را در کنترول نیروهای امریکایی حفظ میکرد.
ترمپ افزود "بگرام، یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی جهان، را در بدل هیچ به آنان (طالبان) سپردیم".
رییس جمهور امریکا همچنان گفت "تلاش میکنیم آنرا دوباره بگیریم، زیرا آنها (طالبان) چیز های از ما نیاز دارند".
دونالد ترمپ که در گذشته نیز چنین سخنی را مطرح کرده بود، اینبار هم گفت، " یکی از دلایل این که بگرام را میخواهیم این است که این پایگاه یک ساعت با محلی که چین در آن اسلحۀ اتمی خود را میسازد فاصله دارد".
نیروهای امریکایی در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دو هفته پس از برگشت طالبان به قدرت، افغانستان را ترک کردند.
عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند
دفتر صدراعظم پاکستان روزچهارشنبه(17 سپتمبر) در اعلامیهای گفته که براساس این توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی، هرگونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد.
امضای این پیمان دفاعی، فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیب آن هند دارای سلاح هسته یی، صورت گرفته است.
رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز(18 سپتمبر) در شبکۀ اکس(تویتر) سابق نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه ای خود ارزیابی می کند.
در شرایطی که ناامنیها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاریهای چندین دهه میان ریاض و اسلامآباد خواهد شد.
هنگری با قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر از موعد پلان شده، مخالفت کرد
وزیر محیط زیست هنگری می گوید، کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر ازموعد پلان شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایسز(Aniko Raisz) امروز(پنجشنبه 17 اگست) در بروکسل به خبرنگاران گفت، هنگری یکی از معدود کشورهای محاط به خشکه در منطقه است و موضع این کشور، همیشه توسط امنیت انرژی هنگری، هدایت می شود.
او همچنین گفته که وظایف مهم در پیش روست و نباید"خواب روزانه" دید.
این در حالیست که یک مقام قصر سفید در 4 سپتمبر گفت که رئیس جمهور ترمپ در تماس تیلیفونی با رهبران اروپایی، تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است.
بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که شوهرش در زندان، مسموم شده بود
یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.
یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.
الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.
ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.
قطع انترنت فایبر نوری در برخی مناطق افغانستان واکنشهای را در پی داشته است
اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از ده ولایت افغانستان واکنشهای شدید را در قبال داشته است.
اتحادیۀ فعالان حقوق بشر این حرکت حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را"حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون" خوانده است.
"نی" یک نهاد حامی رسانهها و آزادی بیان، در اعلامیهای گفته که"هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیتهای بیشتر بر آموزش دختران است".
کمیتۀ حمایت از خبرنگاران (CPJ) نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده، آنرا "افزایش بی سابقه در سانسور" توصیف کرده، گفته که ممنوعیت انترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است.
هر چند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع آگاه این گروه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسۀ هفتۀ گذشته ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایت افغانستان، از جمله کابل، نیز عملی خواهد شد.
مقام امریکایی: در حمله به حماس در دوحه از راکتهای بالستیک استفاده شد
یک مقام نظامی ایالات متحده امریکا میگوید که جت های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته به رهبران حماس در قطر، راکت های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
حملۀ ۹ سپتمبر اسرائیل در دوحه، پایتخت قطر، منجر به کشته شدن شش تن از جمله پنج عضو گروه حماس شد.
این حمله در حالی صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره در مورد آتشبس در نوار غزه، در دوحه حضور داشتند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، امریکا، متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود اما مقام های قطر میگویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد.
یک مقام اسرائیلی به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که ۱۰ جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود ۱۰ راکت بالستیک را به هدف پرتاپ کردند.
اسرائیل هنوز بهگونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد، جزئیات نداده است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی چهار سال گذشته بهشدت وخیم شده است؛ روزا اوتنبایوا
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل میگوید در حالیکه افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ شاهد کاهش نسبی درگیریهای مسلحانه بوده اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور بهطور چشمگیری وخیم شده است.
سایت خبری UN News چهارشنبه ۱۷ سپتمبر خبر داده که این اظهارات را خانم اوتنبایووا در نشست روزگذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد.
او تاکید کرده که پالیسیهای طالبان در مورد زنان و دختران کاملاً روشن است و بهدلیل همین محدودیتهای سختگیرانه، یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که میتواند پیامدهای درازمدت و پرهزینهای برای آینده کشور داشته باشد.
(یوان نیوز) به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در چهار سال گذشته، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکند.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است.
بریتانیا ۳ میلیون پوند کمک اضافی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان فراهم میکند
ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش ۳ میلیون پوند (بیش از ۴ میلیون دالر) کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد.
لینزی این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد.
او گفت که این کمکها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بستههای صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود.
زلزلۀ ۳۱ اگست به شدت شش اعشاریه یک درجه ریشتر، براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی طالبان بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی بهجای ماند.
سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک بینالمللی برای آنها شده است.
جام کریکت آسیایی؛ افغانستان امروز در بازی سرنوشتساز به مصاف سریلانکا میرود
در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، تیم های افغانستان و سریلانکا امروز پنجشنبه ۱۸ سپتمبر در مقابل هم قرار میگیرند.
این بازی برای افغانستان سرنوشت ساز است زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا میتواند به دور نیمه نهایی این جام راه یابد.
پیش از این، تیم افغانستان در دومین بازی اش در این مسابقات در برابر بنگلادیش با تفاوت ۸ رنز شکست خورد.
در گروه بی این مسابقات، افغانستان با بنگلادیش، هانک کانگ و سریلانکا همگروه است.
بازی روزگذشته این جام میان پاکستان و امارات متحده عرب برگزار شد که پاکستان با تفاوت ۴۱ رنز برنده این بازی شناخته شد.
بازی نهایی یا فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
یونیسف: آموزش حق اساسی بشر است؛ چهار سال از بستهبودن مکاتب دختران در افغانستان گذشت
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف میگوید که امروز چهار سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد.
طالبان با برگشت به قدرت در ۲۰۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دانش آموزان دختر مسدود کردند.
یونیسف چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که آموزش حق اساسی بشر است.
این نهاد گفته که همراه با یونسکو، ادارۀ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، هرکاری ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند.