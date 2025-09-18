یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.

یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.

الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.

ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.