منابع طالبان: فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی طالبان بازداشت شده

این منابع که نخواستند نام‌شان فاش شود، شام دوشنبه ۲۴ سنبله به رادیو آزادی گفتند اما درباره انگیزه، دلیل و زمان دقیق بازداشت او جزئیاتی ارائه نکردند.

اما مقام‌های حکومت طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای نیز منتشر شده که گفته می‌شود آقای اعظم آن را از محل بازداشت خود برای پسرش فرستاده است.

در این نامه او نوشته که به دلیل حمایت از حق آموزش دختران و انتقاد از قانون «امر به معروف و نهی از منکر» بازداشت شده است.

فاروق اعظم پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار در نشست‌ها درباره آموزش دختران و تقویت علوم عصری سخن گفته بود.

او در سال ۲۰۲۴ در یکی از سخنرانی‌هایش اظهار کرده بود: «دشمنان ما خوشحال‌اند که دروازه‌های مکتب‌ها و پوهنتون‌ها به روی دختران بسته و دروازه‌های خرافات باز شده است.»

فاروق اعظم که نویسنده و شاعر نیز است، پیش‌تر به عنوان وزیر معارف و وزیر امور مهاجرین کار کرده بود.

او ماستری خود را در رشته علوم طبیعی از پوهنتون امریکایی بیروت به دست آورده، دکترای خود را در بخش منابع آب از یکی از پوهنتون‌های لندن تکمیل کرده.