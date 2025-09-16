در پی حملات سنگین شبانه بر شهر غزه، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت «غزه می‌سوزد» و تأیید کرد برنامه عملیات تازه‌ای در جریان است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هنگام ترک اسرائیل به مقصد قطر گفت: «اسرائیل عملیات را آغاز کرده است. ما زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق داریم، شاید تنها چند روز.»

به گزارش اسوشیتدپرس باشندگان غزه از حملات گسترده خبر دادند. یکی از حملات شبانه خانه‌ای در غرب غزه را هدف قرار داد که به گفته شفاخانه شفا، دست‌کم پنج کشته برجا گذاشت؛ دو کودک هم در میان قربانیان بودند.

اردوی اسرائیل هنوز آغاز رسمی عملیات را تأیید نکرده است. نتانیاهو و روبیو گفته‌اند تنها راه پایان جنگ نابودی حماس و آزادی ۴۸ گروگان باقی‌مانده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس اما آزادی گروگان‌ها را مشروط به رهایی زندانیان فلسطینی، آتش‌بس دایمی و خروج اسرائیل از غزه دانسته است.

جنگ پس از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حدود ۱۲۰۰ کشته، بیشتر غیرنظامی، و ۲۵۱ گروگان برجا گذاشت. بیشتر گروگان‌ها در چارچوب آتش‌بس‌ها آزاد شدند. وزارت صحت غزه می‌گوید تلفات حملات اسرائیل تاکنون به دست‌کم ۶۴ هزار و ۸۷۱ تن رسیده که نیمی از آنان زنان و کودکان اند.