صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا در برابر پاکستان موضعی روشن بگیرد؛ یا در کنار اسلام‌آباد بایستد یا به گفته‌ی او، در کنار تروریستان.

اردوی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در عملیات اخیر در مناطق بنو و لکی مروت ایالت خیبرپختونخوا، ۳۱ جنگجوی تندرو را کشته است. این همان منطقه‌ای است که پیش‌تر در حمله‌ی جنگجویان نزدیک به ۲۰ سرباز پاکستانی کشته شده بودند. شهباز شریف یکشنبه گذشته هنگام سفر به این منطقه بار دیگر از طالبان خواست تا حمایت از طالبان پاکستانی را متوقف کرده و مسیر همکاری با اسلام‌آباد را در پیش گیرند. او تأکید کرد که بسیاری از حملات از خاک افغانستان سازماندهی می‌شوند و حکومت طالبان باید در برابر پاکستان تصمیم روشن بگیرد.

او هشدار داد: "اگر طالبان در کنار تروریستان بایستند، ما هیچ کاری با حکومت موقت افغانستان نخواهیم داشت."

شهباز شریف همراه با جنرال عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان، این سخنان را در مراسم خاک‌سپاری سربازان کشته‌شده در بنو بیان کرد.

حکومت طالبان تاکنون به اظهارات اخیر شهباز شریف واکنش رسمی نشان نداده است؛ اما پیش‌تر، این‌گونه اتهامات را که گویا جنگجویان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات در پاکستان استفاده می‌کنند، به‌شدت رد کرده و گفته بود به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند.

ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در گفت‌وگوی اخیر خود با بی‌بی‌سی اتهامات پاکستان را رد کرد و گفت: "اکثر حملات در مناطقی صورت گرفته که صدها کیلومتر از مرز افغانستان فاصله دارند. او دولت و ارتش پاکستان را متهم کرد که در جلوگیری از این حملات ناکام بوده‌اند و پذیرفت که روابط میان طالبان و دولت پاکستان تیره است."

برخی تحلیلگران معتقدند که دلیل ناکامی استراتژی مبارزه با تروریسم در پاکستان، این است که اردوی این کشور آن را بدون درنظر گرفتن واقعیت‌ها و خواست مردم طراحی کرده است.

شمیم شاهد، خبرنگار و تحلیلگر در پشاور پاکستان، گفت: "تروریسم و روابط با افغانستان مسأله‌ای سیاسی است. باید به سیاستمداران اختیار داده شود تا تصمیم بگیرند. تروریسم با تفنگ و گلوله پایان نمی‌یابد"

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، نیز اخیراً اسلام‌آباد را تشویق کرده تا به جای جنگ، راه گفت‌وگو با مخالفان مسلح را در پیش گیرد. او در حساب رسمی اش در اکس (تویتر سابق) نوشت: "در درگیری‌های میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان پاکستانی، شمار زیادی از نظامیان و غیرنظامیان کشته شده‌اند. اگر دولت پاکستان تنها به راه‌حل نظامی باور داشته باشد، اشتباه می‌کند. اکنون وقت آن است که به استراتژی سیاسی روی آورده و گفت‌وگو کند."

خلیلزاد همچنین گفت افغانستان باید در این روند کمک کند؛ هرچند تلاش‌های گذشته‌ی طالبان برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و طالبان پاکستانی بی‌نتیجه بوده و حملات این گروه شدت یافته است.

در پی تیره‌شدن روابط کابل و اسلام‌آباد، شماری از ملاهای دو کشور نیز با سخنان تند در شبکه‌های اجتماعی ظاهر شدند.

طاهر اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، در ویدئویی که شبکه های اجتماعی انتشار یافته طالبان افغان را «شاگردان پیشین» خواند و گفت خون‌هایی که در پاکستان ریخته می‌شود، مسؤولیتش بر عهده‌ی آنان است. در مقابل، محمد نسیم حقانی، رئیس پیشین پوهنتون شیخ زاید خوست، اداره پاکستان را «دست‌نشانده» و قوانین آن را «غیرشرعی» توصیف کرد.

افراسیاب ختک، تحلیلگر سیاسی پاکستانی، گفت یکی از دلایل اصلی بحران این است که در دوران حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، دولت و اردوی پاکستان میان طالبان افغان و طالبان پاکستانی تفاوت قائل می‌شدند؛ "جهاد طالبان افغان را مشروع می‌دانستند اما طالبان پاکستانی را چندان جدی نمی‌گرفتند." به گفته‌ی او، اکنون دولت پاکستان به‌ویژه نگران شورش گسترده طالبان پاکستانی است که در بسیاری مناطق مانند سوات، بونیر، دیر، وزیرستان، کوهات و بنو «ادارات موازی» ایجاد کرده‌اند، درست همان‌طور که طالبان افغان پیش‌تر انجام داده بودند.

ختک افزود که طالبان پاکستانی در ۹۰ درصد حملات خود، نیروهای اردو و امنیتی را هدف قرار داده‌اند، به سلاح‌های تازه دست یافته‌اند و فعالیت خود را به ایالت‌های دیگر مانند پنجاب و بلوچستان گسترش داده‌اند و حتی با گروه‌های بلوچ نیز ارتباط برقرار کرده‌اند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه، از ماه جنوری سال جاری تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر، که بیشترشان اعضای نیروهای امنیتی بودند، در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان کشته شده‌اند. مسؤولیت بسیاری از این حملات را تحریک طالبان پاکستان (TTP) بر عهده گرفته است.