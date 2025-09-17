ازرایل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روی صفحۀ ایکس (تویتر سابق) نوشته است که هدف این عملیات رهایی گروگانان و سرکوب کردن گروه حماس است.

این عملیات با واکنشهای تند جهانی مواجه شده است.

کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد.

او در پیامی روی صفحۀ ایکس نوشته است که عملیات اسرائیل، سبب تلفات بیشتر خواهد شد، مناطق بیشتر را ویران خواهد کرد و شمار بیشتر مردم را آواره خواهد ساخت.

خانم کالاس همچنان نوشته که امروز اتحادیۀ اروپا اقداماتی را روی دست خواهد گرفت که بالای اسرائیل فشار وارد شود تا راهبرد خود را عوض کند.

دیروز پاولا پینهو، سخنگوی کمسیون اروپایی هم در بروکسل به خبرنگاران گفت که کمیشنران اتحادیۀ اروپا امروز چهارشنبه تحریمهای را برعلیه اسرائیل وضع خواهند کرد.

در ادامۀ واکنشهای جهانی، وزارت خارجۀ کانادا، عملیات زمینی اسرائیل بر شهر غزه را "وحشتناک" خوانده و گفته است که حکومت اسرائیل باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد.

وزارت خارجۀ کانادا در پیامی روی صفحۀ ایکس نوشته است که این عملیات بحران بشری در غزه را عمیقتر خواهد ساخت و رهایی گروگانان از چنگ حماس را با چالش بیشتر مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه گفت، "آنچه در غزه رخ می‌دهد وحشتناک است".

گوتیریش گفت که مایل است هفتۀ آینده با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و در بارۀ این موضوعات با او حرف بزند.

اسرائیل به باشنده های غزه هشدار داده که منطقه را ترک کنند. به اساس گزارشها، باشنده های غزه هنوز هم در حال ترک کردن شهر استند.

اسرائیل ادعا میکند که در شهر غزه، نزدیک به سه هزار جنگجوی گروه حماس پنهان شده اند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند.