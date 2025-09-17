رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که بابک شهبازی، یکجا با اسماعیل فکری، شخص دیگری که در ماه جون امسال اعدام شد، از اوایل سال ۲۰۲۲ برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل) جاسوسی می‌کرد.

اعدام افراد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان امسال به طور چشمگیر افزایش یافته است.

تنها در چند ماه گذشته ایران حد اقل ۹ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است.

شهبازی قراردادی بود که دستگاه های سرد کننده را در برخی از ساختمانهای دولتی نصب می‌کرد.

او متهم شده بود که از موقف خود استفاده کرده و اطلاعات حساس را از مراکز امنیتی و نظامی جمع آوری کرده است.

وکیل مدافع شهبازی از ستره محکمه خواستار تجدید نظر در حکم محکمۀ قبلی شده بود، اما ستره محکمۀ ایران تقاضای استیناف او را رد کرد.

فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که مرکزش در اوسلو است، گفته اند که شهبازی، تحت شکنجه، مجبور به اعتراف دروغین شده بود.