خبر ها
وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی چهار سال گذشته بهشدت وخیم شده است؛ روزا اوتنبایوا
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل میگوید در حالیکه افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ شاهد کاهش نسبی درگیریهای مسلحانه بوده اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور بهطور چشمگیری وخیم شده است.
سایت خبری UN News چهارشنبه ۱۷ سپتمبر خبر داده که این اظهارات را خانم اوتنبایووا در نشست روزگذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد.
او تاکید کرده که پالیسیهای طالبان در مورد زنان و دختران کاملاً روشن است و بهدلیل همین محدودیتهای سختگیرانه، یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که میتواند پیامدهای درازمدت و پرهزینهای برای آینده کشور داشته باشد.
(یوان نیوز) به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در چهار سال گذشته، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکند.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
مقام امریکایی: در حمله به حماس در دوحه از راکتهای بالستیک استفاده شد
یک مقام نظامی ایالات متحده امریکا میگوید که جت های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته به رهبران حماس در قطر، راکت های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
حملۀ ۹ سپتمبر اسرائیل در دوحه، پایتخت قطر، منجر به کشته شدن شش تن از جمله پنج عضو گروه حماس شد.
این حمله در حالی صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره در مورد آتشبس در نوار غزه، در دوحه حضور داشتند.
براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، امریکا، متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود اما مقام های قطر میگویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد.
یک مقام اسرائیلی به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که ۱۰ جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود ۱۰ راکت بالستیک را به هدف پرتاپ کردند.
اسرائیل هنوز بهگونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد، جزئیات نداده است.
بریتانیا ۳ میلیون پوند کمک اضافی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان فراهم میکند
ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش ۳ میلیون پوند (بیش از ۴ میلیون دالر) کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد.
لینزی این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد.
او گفت که این کمکها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بستههای صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود.
زلزلۀ ۳۱ اگست به شدت شش اعشاریه یک درجه ریشتر، براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی طالبان بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی بهجای ماند.
سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک بینالمللی برای آنها شده است.
جام کریکت آسیایی؛ افغانستان امروز در بازی سرنوشتساز به مصاف سریلانکا میرود
در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، تیم های افغانستان و سریلانکا امروز پنجشنبه ۱۸ سپتمبر در مقابل هم قرار میگیرند.
این بازی برای افغانستان سرنوشت ساز است زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا میتواند به دور نیمه نهایی این جام راه یابد.
پیش از این، تیم افغانستان در دومین بازی اش در این مسابقات در برابر بنگلادیش با تفاوت ۸ رنز شکست خورد.
در گروه بی این مسابقات، افغانستان با بنگلادیش، هانک کانگ و سریلانکا همگروه است.
بازی روزگذشته این جام میان پاکستان و امارات متحده عرب برگزار شد که پاکستان با تفاوت ۴۱ رنز برنده این بازی شناخته شد.
بازی نهایی یا فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
یونیسف: آموزش حق اساسی بشر است؛ چهار سال از بستهبودن مکاتب دختران در افغانستان گذشت
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف میگوید که امروز چهار سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد.
طالبان با برگشت به قدرت در ۲۰۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دانش آموزان دختر مسدود کردند.
یونیسف چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که آموزش حق اساسی بشر است.
این نهاد گفته که همراه با یونسکو، ادارۀ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، هرکاری ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند.
سازمان صحی جهان: هر کودک در افغانستان مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است
سازمان صحی جهان، WHO، میگوید که هر کودک در افغانستان از همان آغاز زندگی مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است.
سازمان صحی جهان این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر به نقل از داکتر ادواین سنیزه سلوادور، نماینده اش در افغانستان در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشته است.
امروز مصادف است با روز جهانی مصونیت بیماران
شعار امسال این روز "مراقبت مصون برای هرنوزاد و هرکودک" است.
سازمان صحی جهان میگوید که خانواده ها، کارمندان صحی و جوامع با هم میتوانند از کودکان در برابر آسیبها جلوگیری کنند و یک آینده بهتر را برای آنان فراهم سازند.
اردوی اسرائیل مسیر تازهای را برای خروج ساکنان باقیماندهٔ شهر غزه باز میکند
اردوی اسرائیل اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه ۱۷ سپتمبر تا ظهر جمعه ۱۹ سپتمبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز میکند.
این اقدام در دومین روز عملیات اردوی اسرائیل در شهر غزه اتخاذ شد؛ زمانیکه هزاران نفر با وسایلشان برای بیرون شدن از این شهر در جادۀ ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند.
به گزارش رسانههای اسرائیل، براساس تخمین اردوی اسرائیل حدود ۳۷۰ هزار تن از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری شهر غزه تا سهشنبه خانه هایشان را ترک کرده و به سوی منطقه جنوبی المواصی حرکت کردند.
اسرائیل به باشنده های غزه هشدار داده که منطقه را ترک کنند.
اسرائیل ادعا میکند که در شهر غزه، نزدیک به سه هزار جنگجوی گروه حماس پنهان شده اند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این هشدار اسرائیل واکنشهای در پی داشته است.
کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد.
انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه گفت، "آنچه در غزه رخ میدهد وحشتناک است".
گوتیریش گفت که مایل است هفتۀ آینده با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و در بارۀ این موضوعات با او حرف بزند.
هیئت ایرانی: با طالبان دربارهٔ افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کردیم
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که در دیدارش با مقامهای طالبان در باره افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کرده است.
او چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در گفتگو با رسانههای داخلی افغانستان گفت که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانع که در گمرکات و گذرگاه های مرزی فراراۀ تجارت میان دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده است.
آقای اتابک در سفرش به کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای حکومت طالبان دیدار کرده.
اتابک گفت که حجم تجارت میان افغانستان و ایران در حال حاضر به بیش از سه میلیارد دالر رسیده است.
ایران در چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است اما روابط نزدیک تجاری و دیپلوماتیک با طالبان دارد.
عفو ۳۳ زندانی افغان از سوی پادشاه عمان
سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، حکم رهایی ۳۳ تن از زندانیان افغان در آن کشور را صادر کرد.
سفارت افغانستان در عمان تحت کنترول طالبان، چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد که این زندانیان افغان به مناسبت میلادالنبی عفو شده اند.
گفته شده که این ۳۳ تن به اتهام جرایم مختلف از مدتهای متفاوت در عمان زندانی بودند، عنقریب به افغانستان برخواهند گشت.
حکومت ایران یک تن را به جرم "جاسوسی برای اسرائیل" اعدام کرد
رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که بابک شهبازی، یکجا با اسماعیل فکری، شخص دیگری که در ماه جون امسال اعدام شد، از اوایل سال ۲۰۲۲ برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل) جاسوسی میکرد.
اعدام افراد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان امسال به طور چشمگیر افزایش یافته است.
تنها در چند ماه گذشته ایران حد اقل ۹ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است.
شهبازی قراردادی بود که دستگاه های سرد کننده را در برخی از ساختمانهای دولتی نصب میکرد.
او متهم شده بود که از موقف خود استفاده کرده و اطلاعات حساس را از مراکز امنیتی و نظامی جمع آوری کرده است.
وکیل مدافع شهبازی از ستره محکمه خواستار تجدید نظر در حکم محکمۀ قبلی شده بود، اما ستره محکمۀ ایران تقاضای استیناف او را رد کرد.
فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که مرکزش در اوسلو است، گفته اند که شهبازی، تحت شکنجه، مجبور به اعتراف دروغین شده بود.