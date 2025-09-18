لینک‌های قابل دسترسی

جهان

بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که شوهرش در زندان، مسموم شده بود

یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه(آرشیف)
یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه(آرشیف)

یولیا ناوالنایا، بیوۀ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه می گوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه، نشان میدهد که شوهرش در زندان، مسموم شده بود.

یولیا ناوالنایا، در یک ویدیویی که روز چهارشنبه(17 سپتمبر) در رسانه های اجتماعی منتشر شد، گفته که حامیان شوهر مرحوم اش، نمونه های بیولوژیکی را از او بدست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کرده اند.

الکسی ناوالنی، زمانیکه که در ماه جنوری 2021 میلادی پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگ اش در عقب میله های زندان بسر برد.

ناوالنی به اتهاماتی که بصورت گسترده انگیزه سیاسی پنداشته میشد، در یک زندان به نام"گرگ قطبی" در قطب شمال، مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فبروری 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

هنگری با قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر از موعد پلان شده، مخالفت کرد

وزیر محیط زیست هنگری می گوید، کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت های فوسیلی روسیه، سریعتر ازموعد پلان شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایسز(Aniko Raisz) امروز(پنجشنبه 17 اگست) در بروکسل به خبرنگاران گفت، هنگری یکی از معدود کشورهای محاط به خشکه در منطقه است و موضع این کشور، همیشه توسط امنیت انرژی هنگری، هدایت می شود.

او همچنین گفته که وظایف مهم در پیش روست و نباید"خواب روزانه" دید.

این در حالیست که یک مقام قصر سفید در 4 سپتمبر گفت که رئیس جمهور ترمپ در تماس تیلیفونی با رهبران اروپایی، تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است.

مقام امریکایی: در حمله به حماس در دوحه از راکت‌های بالستیک استفاده شد

محل حمله اسرائیل در دوحه پایتخت قطر
محل حمله اسرائیل در دوحه پایتخت قطر

یک مقام نظامی ایالات متحده امریکا می‌گوید که جت های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته به رهبران حماس در قطر، راکت های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

حملۀ ۹ سپتمبر اسرائیل در دوحه، پایتخت قطر، منجر به کشته شدن شش تن از جمله پنج عضو گروه حماس شد.

این حمله در حالی صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره در مورد آتش‌بس در نوار غزه، در دوحه حضور داشتند.

براساس خبرگزاری اسوشیتدپرس، امریکا، متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود اما مقام های قطر می‌گویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد.

یک مقام اسرائیلی به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که ۱۰ جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود ۱۰ راکت بالستیک را به هدف پرتاپ کردند.

اسرائیل هنوز به‌گونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد، جزئیات نداده است.

اردوی اسرائیل مسیر تازه‌ای را برای خروج ساکنان باقی‌ماندهٔ شهر غزه باز می‌کند

ساکنان غزه در حال فرار از این شهر
ساکنان غزه در حال فرار از این شهر

اردوی اسرائیل اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه ۱۷ سپتمبر تا ظهر جمعه ۱۹ سپتمبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز می‌کند.

این اقدام در دومین روز عملیات اردوی اسرائیل در شهر غزه اتخاذ شد؛ زمانی‌که هزاران نفر با وسایل‌شان برای بیرون شدن از این شهر در جادۀ ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، براساس تخمین اردوی اسرائیل حدود ۳۷۰ هزار تن از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری شهر غزه تا سه‌شنبه خانه هایشان را ترک کرده و به سوی منطقه جنوبی المواصی حرکت کردند.

اسرائیل به باشنده های غزه هشدار داده که منطقه را ترک کنند.

اسرائیل ادعا می‌کند که در شهر غزه، نزدیک به سه هزار جنگجوی گروه حماس پنهان شده اند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

این هشدار اسرائیل واکنش‌های در پی داشته است.

کایا کالاس، رییس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد.

انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه گفت، "آنچه در غزه رخ می‌دهد وحشتناک است".

گوتیریش گفت که مایل است هفتۀ آینده با بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند و در بارۀ این موضوعات با او حرف بزند.

حکومت ایران یک تن را به جرم "جاسوسی برای اسرائیل" اعدام کرد

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که بابک شهبازی، یکجا با اسماعیل فکری، شخص دیگری که در ماه جون امسال اعدام شد، از اوایل سال ۲۰۲۲ برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل) جاسوسی می‌کرد.

اعدام افراد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان امسال به طور چشمگیر افزایش یافته است.

تنها در چند ماه گذشته ایران حد اقل ۹ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است.

شهبازی قراردادی بود که دستگاه های سرد کننده را در برخی از ساختمانهای دولتی نصب می‌کرد.

او متهم شده بود که از موقف خود استفاده کرده و اطلاعات حساس را از مراکز امنیتی و نظامی جمع آوری کرده است.

وکیل مدافع شهبازی از ستره محکمه خواستار تجدید نظر در حکم محکمۀ قبلی شده بود، اما ستره محکمۀ ایران تقاضای استیناف او را رد کرد.

فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که مرکزش در اوسلو است، گفته اند که شهبازی، تحت شکنجه، مجبور به اعتراف دروغین شده بود.

سفر ترمپ به بریتانیا؛ قرارداد های چند ملیارد دالری امضا خواهد شد

رییس جمهور دونالد ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ هنگام سفر به بریتانیا
رییس جمهور دونالد ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ هنگام سفر به بریتانیا

انتظار می‌رود در جریان سفر رییس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، به بریتانیا توافقهای به ارزش ملیارد ها دالر بین دو کشور در بخشهای تکنالوژی و انرژی اتمی امضا شود.

قرار است امروز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و ملکه کمیلا میزبان رییس جمهور ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ باشند.

ترمپ هنگام ورود به بریتانیا، از پذیرایی که از او صورت گرفت قدردانی کرد.

این دومین سفر رییس جمهور ترمپ، در این دورۀ ریاست جمهوریش به بریتانیاست.

او فردا با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار خواهد کرد.

قصر سفید می‌گوید اعضای طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند، طالبان: امریکا بی‌خبر است

ماموران طالبان در حال تخریب کشتزارهای کوکنار - تصویر از آرشیف
ماموران طالبان در حال تخریب کشتزارهای کوکنار - تصویر از آرشیف

حکومت طالبان اظهارات تازۀ قصر سفید در بارۀ مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرد.

قصر سفید روز دوشنبه گفت که شماری از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند.

حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در بیانی که دیروز (سه شنبه) نشر کرد گفته است که امریکا از واقعیت های افغانستان "بی خبر است" و به دلیل تلاشهای جدی اکنون "افغانستان عاری از مواد مخدر شده".

این در حالیست که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارشی گفت که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال پیشتر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

کمشنر حقوق بشر ملل متحد گسترش عملیات اسرائیل بر غزه را "غیر قابل قبول" دانست

تانک نیروهای اسرائیلی در هنگام عملیات در غزه - تصویر از سه شنبه ۲۵ سنبله
تانک نیروهای اسرائیلی در هنگام عملیات در غزه - تصویر از سه شنبه ۲۵ سنبله

انتظار میرود فردا کمیشنران اتحادیۀ اروپا تحریمهای تازۀ را بر علیه اسرائیل به خاطر جنگ در غزه وضع کند.

پاولا پینهو یک سخنگوی کمسیون اروپا امروز به خبرنگاران گفت که "کمشنران بستۀ از اقدامات در برابر اسرائیل را فردا تصویب خواهند کرد.

او افزود که بخشی از این اقدامات، تعدیل امتیازهای مالی است که در قرارداد های تجارتی بین اسرائیل و اتحادیۀ اروپا در نظر گرفته شده.

اسرائیل پس از حملات سنگین هوایی شب گذشته، عملیات زمینی را در بخشهای عمدۀ شهر غزه آغاز کرد.

یک سخنگوی اردوی اسرائیل امروز سه شنبه ۲۵ سنبله گفت که نیروهای این کشور عملیات زمینی خود بر پایگاه اصلی حماس در شهر غزه را گسترش داده اند.

ایالات متحده امریکا و اتحادیۀ اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند.

گسترش دامنه عملیات اسرائیل در غزه با واکنشهای جهانی مواجه شده است.

والکر تُرک، کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و "غیر قابل قبول" خوانده است.

او به خبرگزاری های فرانس پریس و رویترز گفته است که "خونریزی باید متوقف شود".

سومین سالگرد مرگ مهسا امینی؛ تدابیر امنیتی در آرامگاه‌اش شدید است

تصویری از مهسا امینی
تصویری از مهسا امینی

در سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، دختری که مرگش سبب اعتراضات گسترده در ایران شد، تدابیر امنیتی در اطراف آرامگاهش شدید است.

مهسا امینی سه سال پیش بعد از آن که توسط ماموران گشت ارشاد به اتهام "بد حجابی" بازداشت شد، در قید پولیس درگذشت.

مهسا امینی آرامگاهی در زادگاه‌اش کردستان، به خاک سپرده و مراسم خاکسپاری او به تجمع اعتراضی پرشماری تبدیل شد.

مرگ او سبب شد تا اعتراضات گسترده، با شعار "زن زندگی آزادی" در سراسر ایران شکل بگیرد.

رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که پولیس ورود مردم به قبرستانی را که مهسا امینی در آن دفن است ممنوع کرده.

در همین حال ، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران در سومین سالگرد مرگ مهسا امینی گفت که مهسا به نماد جنبش حقوق زنان در ایران و جهان تبدیل شده.

او گفته است که سه سال بعد زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده در حجاب، سلامت، ازدواج و سایر حوزه‌ها روبه‌رو هستند و برخی معترضان ۱۴۰۱ نیز هنوز اعدام می‌شوند.

یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل
تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل

یک مرد ۲۶ سالۀ افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

اسم او سلیمان معرفی شده و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است.

به گفتۀ مقامها سلیمان از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم، با ضرب چاقو یک پولیس را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.

در دو سال گذشته چندین حادثۀ مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد، عامل آن افغانها بودند.

پس از آن جرمنی پروسۀ را آغاز کرد که به اساس آن افغانهای مهاجر که مجرم شناخته شوند، به افغانستان فرستاده می‌شوند.

ستیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماسها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسۀ اخراج این افغانها را سرعت ببخشد.

