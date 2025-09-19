از پنج پولیس که در پنسلوانیا مورد تیراندازی قرار گرفته بودند، سه تن آنها کشته شده اند

از جملۀ پنج افسر پولیس که در جریان این هفته در یک شهرک پنسلوانیا در امریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، سه تن آنها کشته شده اند.

براساس خبرگزاری رویترز، تیم بارکر یک سارنوال محلی روز پنجشنبه(18 سپتمبر) گفت که این تیراندازی در یک خانه مزرعه در شهرک کودوروس شمالی، در حدود 160 کیلومتری غرب فیلادلفیا، رخ داده است.

به گفتۀ بارکر، فرد مظنون، متیو روث، 24 ساله، نیز در جریان یک درگیری مسلحانه با افسران پولیس منطقوی شهر یورک شمالی، روز چهارشنبه کشته شد.

شهرک یورک هفت ماه قبل نیز صحنه یک تیراندازی مرگبار بر یک افسر پولیس بود که به گروگانگیری در بخش مراقبت های خاص یک شفاخانه محلی، واکنش نشان داد.