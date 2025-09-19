رویترز: طالبان زوج بریتانیایی را آزاد کردند

تیم ملی کریکت افغانستان پس از شکست در برابر سریلانکا، از مسابقات جام آسیا امسال حذف شد.

در دیدار شب گذشته تیم افغانستان ۱۷۰ دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد و سریلانکا در آور ۱۹ به این هدف رسید و با تفاوت ۶ ویکت پیروز شد.

کریکت بورد افغانستان در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که"سفر جام آسیا 2025 با ناامیدی به پایان رسید."

در مسابقات جام آسیا در (گروپ B) که افغانستان عضویت آن را داشت، در حال حاضر سریلانکا و بنگلادیش به چهار تیم برتر صعود کرده اند و در (گروه A) هند و پاکستان در صدر جدول قرار دارند.

افغانستان در نخستین مسابقه در این جام تیم هانگ کانگ را شکست داد، اما در دومین دیدار از بنگلادیش و در سومین مسابقه از سریلانکا شکست خورد.