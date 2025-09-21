افغانستان
طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ: استقلال افغانستان اولویت اصلی است
حکومت طالبان گفته خواهان روابط مثبت با همه کشورها است و در مذاکرات با امریکا روشن شده که حفظ استقلال و تمامیت ارضی اولویت اصلی باقی میماند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان این سخنان را روز یکشنبه ۳۰ سنبله در بیانیهای در ایکس در واکنش رسمی به سخنان رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، درباره باز پس گیری پایگاه هوایی بگرام، بیان کرد.
ترمپ روز شنبه در شبکهٔ تروت سوشل نوشت: «اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده، دوباره ندهد، چیزهای بدی اتفاق خواهد افتاد.» ترمپ چند بار دیگر هم خواستار بازپسگیری بگرام شده است.
طالبان در بیانیه خود از واشنگتن خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب توافق دوحه پایبند بماند و از تکرار آنچه «تجربههای ناکام گذشته» خواندند، خودداری کند.
توافقنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۱ امضا شد، اما پیش از این بارها طالبان و ایالات متحده یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردهاند.
خلیلزاد در مورد احتمال استفاده از پایگاه بگرام در عملیات مشترک «ضدتروریزم» سخن گفت
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریزم وجود دارد.
خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت امریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکۀ ایکس نوشته است:
«اگر موضوع زندانیان و گروگانها میان امریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتری و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد.»
خلیلزاد افزوده است: «با گذشت زمان، من امکان گسترش همکاریهای امنیتی را رد نمیکنم، از جمله استفاده از تاسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریستی.»
نمایندۀ پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اضافه کرده است که این کار به استقامت نیاز خواهد داشت.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردهاند.
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده چندبار روی گرفتن کنترل پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده است.
پیروزی پر گول افغانستان مقابل مالدیو در مقدماتی جام ملتهای آسیا
تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را ۱۰ مقابل ۱ شکست داد.
این بازی در میانمار به سلسله مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ برگزار شد.
افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است.
قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان، میانمار، روز چهارشنبه برگزار شود.
جام فوتسال ملت های آسیا قرار است سال آینده در اندونیزیا برگزار شود.
ترامپ: برای بازپسگیری بگرام با افغانستان صحبت میکنیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است و افزود: «ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم.»
او یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدراعظم بریتانیا، کییر استارمر، نیز گفته بود که امریکا به دنبال بازگرداندن کنترلی است که پس از حملات ۱۱ سپتمبر بر این پایگاه داشت.
بگرام در سال ۲۰۲۱ چندی پس از خروج نیروهای امریکایی به دست طالبان افتاد.
در کابل، مقامهای طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی امریکا مخالفت کردند. ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی امریکا در افغانستان ادامه یابد.
در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیجینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغانها رقم بخورد.
تعدادی از افغانهایی که از نزد طالبان به بریتانیا فرار کرده اند، برای رخصتی به افغانستان رفته اند
شماری از افغانهایی که با فرار از دست طالبان به بریتانیا آمده بودند، برای رخصتی به خانههایشان برگشتهاند.
براساس گزارش های روزنامه های تلگراف و اسکای، این افغانها که برای رخصتی از بریتانیا به ایران و سپس به افغانستان سفر کردهاند، سیستم پناهندگی بریتانیا را زیر سوال برده است.
با وصف این، بریتانیا هنوز هم مورد انتقاد گسترده قرار دارد که نتوانسته همۀ افغان هایی را که با نیروهای و یا موسسات بریتانیا در افغانستان کار کرده اند، به این کشور انتقال دهد.
در ماه جولای گذشته، افشای اطلاعات در مورد ۱۸ هزار عسکر بریتانیایی که در جنگ افغانستان سهم داشتند، نیز غوغا برپا کرد.
انتقاد از سفرهای پنهانی پناهجویان افغان به افغانستان تنها به بریتانیا خلاصه نمیشود؛ مقامات دولتی در جرمنی هم سفرهای پناهجویان افغان را که به دلایل سیاسی و امنیتی به آنجا پناهنده شده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.
خواجه آصف: در صورت نیاز، عربستان به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت
وزیر دفاع پاکستان میگوید که "در صورت نیاز" عربستان سعودی به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی خواهد داشت.
خواجه آصف در صحبت با تلویزیون جیوی پاکستان شب گذشته این سخن را گفت.
پاکستان و عربستان سعودی روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله، یک توافق دفاعی را امضا کردند که به اساس آن حمله بر یکی از این کشورها حمله به هر دو کشور قلمداد میشود.
وزیر دفاع پاکستان شب گذشته گفت که به اساس این توافق "هر توانایی که در اختیار داریم، در دسترس عربستان سعودی قرار خواهد گرفت".
عربستان سعودی سالها از برنامۀ هستهای پاکستان حمایت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پریس به نقل از فیروز حسن خان یک جنرال بازنشسته پاکستانی گزارش داده که گفته است "عربستان سعودی از پاکستان حمایت سخاوتمندانه مالی کرده تا برنامه هستهای این کشور ادامه یابد، مخصوصاً زمانی که اسلام آباد تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت".
رویترز: طالبان زوج بریتانیایی را آزاد کردند
یک زوج بریتانیایی از زندان طالبان در افغانستان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این زوج پس از میانجیگری قطر به دوحه انتقال داده شدند.
یک مقام آگاه، این موضوع را به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت.
این زوج در ماه فبروری توسط طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند.
ایالات متحده: معافیتها برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان، لغو میشود
ایالات متحده از لغو معافیتهایی که برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان صادر شده بود، خبر داده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده ۱۶ سپتمبر در بیانیهای گفت، که لغو این معافیتها در چارچوب سیاست فشار حداکثری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای منزوی کردن رژیم ایران صورت میگیرد و سر از ۲۹ سپتمبر نافذ میشود.
بر اساس بیانیه، معافیت از تحریمها در سال ۲۰۱۸ مطابق قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای (IFCA) برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان صادر شده بود.
در ادامه آمده است، پس از اجرایی شدن لغو این معافیتها، افرادی که در بندر چابهار فعالیت میکنند یا در سایر فعالیتهای توصیفشده در IFCA مشارکت دارند، ممکن است خود را در معرض تحریمهای این قانون قرار دهند.
این معافیتها به ایران اجازه میداد تا در پروژههای توسعه و بازسازی افغانستان از جمله بندر چابهار فعالیت کند.
حکومت طالبان اظهارات اخیر، سرمنشی ملل متحد را به شدت محکوم کرد
حکومت طالبان اظهارات انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد که اقدامات علیۀ زنان در افغانستان را"احمقانه" خوانده، به شدت محکوم کرده است.
گوتیرش روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت"آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نه تنها قابل قبول نیست، بلکه احمقانه است."
اشاره گوتیرش به ممنوعیت اخیر طالبان بر امدادگران زن بود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان ناوقت شب گذشته در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"سرمنشی سازمان ملل متحد باید متوجه معنی کلمات خود باشد و از الفاظ بیمورد استفاده نکند."
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت طالبان به کارمندان زن افغان این اداره اجازه ورود به دفاتر را نمیدهد و این حرکت در تضاد با تعهدات قبلی طالبان است.
روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل شد
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه (۱۷ سنبله) در خبرنامهیی گفته که حدود ۴۰ هزار کارگر در این بستها ثبتنام کردهاند و افزوده که گزینش نامزدان موفق به زمان نیاز است.
قطر پیش از این نیز برای صدها کارگر مسلکی افغان زمینه کار را فراهم کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که با فراهم ساختن فرصتهای کاری قانونی برای افغانها در عربستان سعودی، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تلاش دارد تا از سفرهایی قاچاق جوانان جلوگیری کند.
این در حالیست که به گفته سازمان ملل متحد، بیکاری یک مشکل عمده در برابر جوانان افغان است و هنوز هم سطح فعلی بیکاری در افغانستان نگران کننده است.