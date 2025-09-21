آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت ‌های طالبان بر کار زنان، به فعالیت‌ های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت، زندگی‌ شان با مشکلات جدی مواجه شده است.

یک بانو باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار می‌ کرد.

از وقتی که انترنت قطع شده حیران هستم چه کنم، کار و بار بند است و نمی‌توانم کار کنم

"من از طریق فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار می‌کردم، بخاطر وضعیت فعلی نمی‌توانیم در بیرون کار کنیم به همین خاطر از خانه کار می‎‌کردم، از وقتی که انترنت قطع شده حیران هستم چه کنم، کار و بار بند است و نمی‌توانم کار کنم."

یک بانو باشنده ولایت بلخ که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش‌ های اجتماعی به‌ گونه آنلاین ترجمه شفاهی کار می‌کند، گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغان ‌های مقیم خارج از کشور خدمات ارائه می‌ کرد.

"به دلیل قطع شدن انترنت به مشکلات زیادی مواجه شدیم چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نان آور فامیل هستم به دلیل اینکه اینترنت قطع شده نمی توانم کار خود را انجام دهم."

این وضعیت نگرانی شماری از دخترانی را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات انترنتی فایبر نوری دسترسی دارند.

یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت در بخش داستان ‌نویسی به زبان انگلیسی به ‌گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می ‌کند، می‌ گوید نیاز های خانواده‌ پنج‌ نفره اش را از همین راه تأمین می‌کند.

با این انترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز برای ما دشوار تر می شود

"به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل برای ما بسیار مشکل است، یگانه راهی که ما می‌توانیم یک درآمد داشته باشیم و خود و فامیل خود را تحت این شرایط حمایت کنیم، وظیفه آنلاین است، اما با این انترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز برای ما دشوار تر می شود و من می ترسم که مبادا این آخرین امید و شغلم را نیز از دست بدهم."

پیش از این، شماری از باشندگان کابل و برخی ولایت‌ های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است، شکایت کرده اند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به ‌شدت کاهش یافته است.

پس از وضع محدودیت ‌های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیادی از آنان به کار های آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت ‌های دیجیتالی رو آوردند تا در آمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده های شان را تامین کنند.

اما در هفته های اخیر، حکومت طالبان خدمات انترنتی فایبر نوری را در ۱۰ ولایت افغانستان قطع کرد.

یک منبع از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملا هبت ‌الله آخندزاده ، رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار و به هدف "جلوگیری از منکرات" گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد.

با این حال، این منبع تأکید کرده که کمیته ‌ای در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می‌ توان به جای قطع کامل، از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی‌ خواهد، استفاده کرد یا خیر.

این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است.

رسانه ‌های داخلی به نقل از مقام‌ های محلی طالبان و شرکت‌ های انترنتی گزارش داده ‌اند که ولایت‌ های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتی ‌اند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است.

این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌ های جدی سازمان ‌ها و نهاد های حقوق بشری و همچنان نهاد های حامی رسانه ‌ها و خبرنگاران روبرو شده است، این نهاد ها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شده اند.

پیش‌ از این، شماری از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم، به گونه آنلاین به آموزش ادامه می‌ دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده اند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری، یکبار دیگر از آموزش محروم شده‌ اند.