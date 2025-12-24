شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پولیس، حتی برای تهیه نان و وعده های ساده غذایی نمیتوانند از خانه خارج شوند و خانواده های شان ساعتها گرسنه می مانند.
آنان میگویند که این وضعیت دامنگیر بسیاری از افغانها به ویژه خبرنگاران افغان است و خواستار تغییر فوری آن اند.
یک خبرنگار افغان در اسلام آباد پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا سهشنبه ۲۳ دسمبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
من و فرزندانم همه گرسنه نشسته بودیم تا زمانی که پولیسها رفتند، بعد نان آوردم. این وضعیت متاسفانه دامنگیر همه است که امیدوارم بزودی تغییر کند.
«وضعیت به گونهای است که گاهگاهی که پولیس در منطقه میباشد حتی ما پشت نان رفته نمیتوانیم. دو سه روز پیش تا ساعت سه پس از ظهر نتوانستیم چای صبح را بخوریم بخاطر اینکه در منطقه پولیس بود و من نمیتوانستم بروم نان بیاوریم. من و فرزندانم همه گرسنه نشسته بودیم تا زمانی که پولیسها رفتند، بعد نان آوردم. این وضعیت متاسفانه دامنگیر همه است که امیدوارم بزودی تغییر کند.»
برخی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگویند که حتی در زمان بیماری جرات مراجعه به شفاخانه را ندارند، زیرا از بازداشت توسط پولیس هراس دارند و دسترسی به خدمات صحی برای شان عملاً غیرممکن شده است.
عبدالحق حمیدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که همچنان مسئله اقامت قانونی، فشارهای اقتصادی، نبود کار و هزینه های بالای زندگی، آنان و خانواده های شان را در وضعیت دشوار قرار داده است.
او افزود: «مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان تنها به مسئله اقامت محدود نمیشود، فشارهای شدید اقتصادی، نبود کار، ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینههای ابتدایی زندگی، ما و خانوادههای ما را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است. ما بسیاری خانوادهها حتی در زمان بیماری جرات مراجعه به شفاخانه را نداریم چون از بازداشت توسط پولیس هراس داریم. ما به طور مداوم با تهدید بازداشت، برخورد سلیقهای پولیس و فشارهای وزارت داخله پاکستان روبرو هستیم.»
این در حالیست که نهاد حمایت از رسانهها «نی در تبعید» از شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، خواسته است که برای حفاظت از خبرنگاران افغان که با خطر بازداشت، آزار و اخراج اجباری روبهرو هستند، مداخله کند.
این نهاد در نامهای که یک نسخه آن سهشنبه ۲۳ دسمبر با رادیو آزادی شریک شده، از او خواسته است اطمینان حاصل کند که خبرنگاران افغان، که با خطر بازداشت در پاکستان روبرو اند، ویزه دریافت کنند و تضمینهای امنیتی لازم برای شان فراهم شود.
«نی در تبعید» افزوده که شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانههای افغانستان در پاکستان، به دلیل ترس دایمی از بازداشت و تهدید اخراج اجباری به افغانستان، مجبور شدهاند در خانهها بسر برند و شرایط مشابه به حبس را تحمل کنند.
مقامهای حکومت پاکستان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردهاند، اما پیش از این گفتهاند که افغانهای فاقد اسناد باید به کشور شان بازگردند.
در این حال، شماری از خبرنگاران افغان شنبه ۲۰ دسمبر در شهر پاریس فرانسه در حمایت از خبرنگارانی که در پاکستان و ایران در بیسرنوشتی ماندهاند، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان از سازماندهندگان این تجمع اعتراضی گفته که دهها خبرنگار با رد یا بیپاسخ ماندن پروندههای پناهندگی، در این دو کشور با خطرهای جدی، از جمله فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی، بازداشت و تهدید به اخراج اجباری روبهرو هستند.
خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروههایی هستند که میگویند در پاکستان با مشکلات روبرو اند، تمدید ویزههای شان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
سازمانهای بینالمللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و گفتهاند که بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری آزار و پیگرد در افغانستان مواجه میسازد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) در اوایل نوامبر در یک گزارش مشترک گفتند که روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
براساس این گزارش، از اول اپریل تا اول نوامبر سال جاری میلادی ۸۱۳ هزار افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتهاند و مجموع بازداشتهای ثبتشده افغانها در این کشور در ده ماه اول سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۰۲ هزار مورد رسیده است.