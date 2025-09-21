در اعلامیه ای که ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه ۳۰ سنبله در صفحه‌ ایکس خود منتشر کرده، آمده است که امریکا در توافقنامه‌ دوحه تعهد کرده است که علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان از زور و تهدید استفاده نکند و در امور داخلی این کشور مداخله نداشته باشد.

در اعلامیه همچنین تأکید شده است که : "یک بار دیگر یادآوری می‌ شود که به‌ جای تکرار تجربه‌ های ناکام گذشته، باید رویکردی عقلانی و واقعبینانه اختیار شود."

در ادامه آمده که حکومت طالبان در مطابقت با سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خود خواهان روابط مثبت با همه کشور ها بر مبنای منافع متقابل و مشترک است.

این اعلامیه پس از آن صادر شد که دونالد ترمپ، رئیس‌ جمهور امریکا، به تازگی درباره پایگاه هوایی بگرام سخنان تهدید آمیز بیان کرده است.

اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده، همان کشوری که آن را ساخته، بازنگرداند، چیز های بدی اتفاق خواهد افتاد

او به تاریخ ۲۰ سپتمبر، در شبکه‌ اجتماعی خود «تروت سوشیال» در بیانیه ‌ای هشدار داد که: « اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده، همان کشوری که آن را ساخته، بازنگرداند، چیز های بدی اتفاق خواهد افتاد."

او در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده و قصر سفید نیز واکنش فوری در این مورد نشان نداده است.

در سه روز گذشته، رئیس‌ جمهور امریکا بار بار در باره‌ بدست‌ آوردن پایگاه هوایی بگرام در افغانستان اظهارنظر کرده است.

او بر ضرورت باز پس‌گیری این پایگاه تأکید کرده گفته است که این پایگاه در نزدیکی تأسیسات هسته ‌ای چین موقعیت دارد.

در همین حال، قاری فصیح‌ الدین، لوی‌ درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، یکشنبه (۲۱ سپتمبر) در مراسم فراغت پیلوتان در کابل گفته است که این کار امکان ندارد.

او در این اظهارات که ویدیو های آن در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده ، گفته است که: "هیچگونه معامله بر سر یک وجب از خاک افغانستان پذیرفتنی نیست و عملی شدن آن نیز امکان ندارد."

روزنامه‌ وال‌ ستریت ‌ژورنال، روز جمعه گزارش داد که مقامات امریکایی با رهبران طالبان درباره‌ چگونگی استفاده از پایگاه هوایی بگرام به ‌عنوان نقطه‌ آغاز عملیات ضد تروریسم گفتگو کرده ‌اند.

اما ذاکر جلالی، سومین رئیس سیاسی وزارت خارجه‌ طالبان، در بیانیه‌ای در صفحه‌ ایکس خود به تاریخ ۱۸ سپتمبر نوشته که افغانستان و امریکا می ‌توانند بدون حضور نظامی با یکدیگر تعامل کنند.

در همین حال، زلمی خلیلزاد، نماینده‌ ویژه‌ پیشین امریکا برای صلح افغانستان، یکشنبه۲۱ سپتمبر در صفحه‌ ایکس نوشته که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات ‌های مشترک ضد تروریستی وجود دارد.

خلیلزاد که اخیرا به هدف تلاش برای رهایی زندانیان امریکایی به کابل سفر کرده بود، یک روز پیش از این در شبکه ایکس نوشت که اگر در موضوع زندانیان و گروگان ها سازش صورت گیرد، احتمال دارد مراحل بعدی توافق‌ ها نیز آغاز شود.

او گفته است "با گذشت زمان، برای همکاری ‌های امنیتی بیشتر و عملیات‌ مشترک ضد تروریسم، من مسئله‌ استفاده از پایگاه بگرام را رد نمی‌ کنم."

با این حال، او تأکید کرده است که این مسئله با چالش ‌های همراه خواهد بود.

در همین حال، شماری از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی می‌گویند هرچند ممکن است پایگاه هوایی بگرام برای ایالات متحده به‌ منظور کنترل منطقه اهمیت داشته باشد، اما به باور آنان، امریکا تلاش نخواهد کرد این پایگاه را با زور به دست آورد.

اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، می‌گوید: "من باور ندارم که امریکا از راه حمله‌ نظامی برای به‌ دست‌ آوردن بگرام تلاش کند، زیرا این اقدام از سوی طالبان پذیرفتنی نیست و با ایدئولوژی آنان در تضاد قرار دارد، بلی، اگر میان دو طرف یک توافق سیاسی بوجود بیآید نوعی معامله‌ "چیزی بده، چیزی بگیر" ـآنگاه عملی شدن آن امکان ‌پذیر خواهد بود."

پایگاه هوایی بگرام که در چهل کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد، در دهه‌ ۱۹۵۰ میلادی با کمک اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شد، اما در دو دهه‌ گذشته اردوی ایالات متحده به‌ گونه‌ گسترده از آن استفاده می‌ کرد.



این پایگاه در ماه جولای ۲۰۲۱، تنها چند هفته پیش از فروپاشی نظام جمهوری و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، به حکومت وقت افغانستان سپرده شد و پس از به قدرت رسیدن طالبان، نیروهای آنان در آنجا مستقر شدند.

بر بنیاد گزارش ‌ها، بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌ های هوایی جهان به شمار می ‌رود که دارای خط پرواز ۳ اعشاریه۶ کیلومتری کانکریت و فولاد است و برای نشست و برخاست طیاره های بزرگ باربری و جنگی مناسب است.